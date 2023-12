La nueva vicesecretaria del PP se ‘estrena’ con un magistral zasca a Armengol ante Susanna Griso

Carmen Fúnez se ‘estrenó’ con fuerza.

Durante la entrevista en ‘Espejo Público’, la nueva vicesecretaria de Política Social y Reto Demográfico del Partido Popular le metió un magistral ‘zasca’ a Francina Armengol por su discurso en la Sesión de Apertura de las Cortes Generales de esta XV Legislatura.

A pesar de que desde el PSOE se acusó al PP de “descortesía parlamentaria” por no aplaudir las palabras de la presidenta del Congreso de los Diputados, Fúnez fue contundente: “El PP no tuvo ningún tipo de descortesía parlamentaria, lo que hicimos fue no secundar las palabras que pronunció la presidenta del Congreso porque ese discurso no representa a toda la Cámara, sino a solo una parte de ella”.

“Fue la continuación del discurso de investidura que había pronunciado Pedro Sánchez unos días antes, donde habló de esa España en la que se iba a construir un muro y ayer la presidenta del Congreso, por desgracia, hizo una continuación del discurso de investidura de Sánchez”, sacudió la ‘popular’.

Además, aprovechó para echar en cara al PSOE el ‘papelón’ de sus socios de Gobierno.

Ante la mirada atenta de la presentadora de Antena 3, Fúnez recomendó al PSOE buscar “a su lado” para ver ejemplos de descortesía parlamentaria.

“Desde que pasaron las elecciones, sus socios de Gobierno no han acudido a los llamamientos del Rey, cuando les llamó a consulta en el Palacio de la Zarzuela, ni a la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias ni a la Sesión de Apertura de las Cortes Generales de esta XV Legislatura”, sentenció.

Justamente sobre los aliados de Sánchez, la nueva vicesecretaria de Política Social y Reto Demográfico del Partido Popular denunció que “es una anormalidad absoluta que se someta al control de los independentistas en Ginebra”.