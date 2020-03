Los sanitarios tumban el mega bulo de Antonio Maestre y laSexta para perjudicar a Ayuso: «La UCI del Hospital Infanta Sofía no está cerrada»

Antonio Maestre se ha sumado a la campaña de bulos delictivos contra Isabel Díaz Ayuso. El tertuliano ha denunciado que está cerrada una unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes (Madrid) y que esta se encuentra “totalmente equipada, tan solo a falta de camas”. Sin embargo, los sanitarios del propio hospital público han desmentido a Periodista Digital la información y le acusan, junto a laSexta, de “difundir imágenes manipuladas y desde el pleno desconocimiento de cómo se está organizando la atención a los pacientes con COVID-19”.

EXCLUSIVA: La Comunidad de Madrid mantiene cerrada una UCI totalmente equipada en el Hospital Público Infanta Sofía. Por @AntonioMaestre https://t.co/OFlTDCc26P — laSexta (@laSextaTV) March 24, 2020

El personal sanitario confirma a este diario que las imágenes fueron tomadas en “la planta coronaria, pero no son una demostración de las acusaciones manipuladas que se están realizando contra el hospital y su personal”. En este sentido, explican que “actualmente hay una sala de quirófano que se está utilizando como una UCI y donde se implementaron 13 camas, todas usándose. A esto se suman otras ocho camas en una UCI tradicional y las 6 que hay en otra sala de quirófano”.

Un despliegue que está ocupando al máximo a todo el equipo sanitario y humano, lo que hace que “la planta grabada no se esté utilizando porque no tenemos el personal y logística para atender en ella. Estamos todos dejándonos la piel en las salas que ya están abiertas, por lo que no necesitamos complicar aún más la situación con todas las manipulaciones del señor Maestre y sus compañeritos de laSexta”, denuncian visiblemente enfadados.

“Es un total mentira que Díaz Ayuso o la dirección del hospital se quieran negar a abrir la planta coronaria. El jefe del Hospital no puede ordenar que se abra una sala si luego no hay un personal calificado para trabajar ahí. Estamos ya saturados y resulta una verdadera burla que vengan a grabar a escondidas y menospreciar nuestro trabajo para sacar su tajada política”, reclaman los sanitarios entrevistados por Periodista Digital.

Lejos de considerar que se trata de una situación propia del Hospital Infanta Sofía, indican a este diario que “todos los hospitales están igual. Se han visto obligados a abrir plantas para improvisar UCI, ya que las tradicionales no cuentan con tantas camas como están siendo necesarias”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha desmentido públicamente la información de laSexta y Antonio Maestre. A través de un tweet afirmó: «El bulo del día sobre la sanidad madrileña es el falso cierre de una UCI en el I. Sofía. Jamás se abrió porque su utilidad estaba a la espera de uso. Y llegó: ahora pasará de 8 respiradores COVID a 22. La sanidad madrileña ha pasado de 500 camas a 1.500 UCIS en 2 semanas».

🔴El bulo del día sobre la sanidad madrileña es el falso cierre de una UCI en el I. Sofía. Jamás se abrió porque su utilidad estaba a la espera de uso. Y llegó: ahora pasará de 8 respiradores COVID a 22. La sanidad madrileña ha pasado de 500 camas a 1.500 UCIS en 2 semanas. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 24, 2020

A las puertas de una demanda

Isabel Díaz Ayuso llevará ante la Justicia a Juan Carlos Monedero por infectar las redes sociales con bulos delictivos y acusarla, por escrito, de un delito perseguible de oficio. Una medida que se podrá extender hasta el propio Antonio Maestre.

En este sentido, la presidenta de la Comunidad de Madrid emprenderá acciones judiciales contra el cofundador de Podemos, como ha logrado conocer Periodista Digital por fuentes de la Comunidad de Madrid.

El exasesor del régimen de Venezuela, en la misma línea que Antonio Maestre, ha subido un post a Twitter donde acusa a la representante del Partido Popular de desviar enfermos a clínicas privadas y hoteles, para que sus amigos hagan negocio.

En concreto, Juan Carlos Monedero afirma que Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular: “han cerrado camas y habitaciones en la pública para medicalizar hoteles de sus amigos y derivar pacientes a la privada. ¿Creíais que no iban a hacer negocio con la crisis? ¿Ya habéis olvidado lo que robaron en la anterior? Qué jeta eres Ayuso”.

Ahora, dichas afirmaciones podrán costarle una demanda que incluso podría tener ecos dentro de laSexta.