Sánchez ordena a Ábalos desvelar sus conversaciones con Casado para presionarle por no querer prorrogar el estado de alarma

José Luis Ábalos ha sido el encargado, junto al titular de Sanidad, Salvador Illa, de desvelar las conversaciones que ha mantenido Pedro Sánchez con el jefe de la oposición, Pablo Casado, en la cual este le habría avisado al presidente de gobierno que no cuenten con los votos del grupo popular para ampliar la prórroga del estado de alarma vigente y que el Ejecutivo desea renovar otros quince días el próximo miércoles 6 de mayo de 2020.

Casado ha dejado clara su posición respecto a la prórroga: «No hace falta ya para la desescalada», desvelaba en una entrevista en Onda Cero con Carlos Alsina, a la par que exigía a Sánchez que utilizara mecanismos legales alternativos que no vulneraran derechos fundamentales, a saber: la ley de Seguridad Nacional o la ley general de Sanidad Pública, para centralizar el mando único sanitario y social y limitar la movilidad.

«Una vez que el presidente del Gobierno dice que se puede tomar un vermú, parece poco compatible a que se siga pidiendo otra prórroga del estado de alarma», sentenciaba el líder conversador, que luego ha conversado telefónicamente con el socialista.

Ábalos salía ante los medios para declarar lo siguiente:

Parece ser que el presidente del PP le ha dicho al presidente del Gobierno que no va a apoyar esta medida.

El presidente del gobierno ya le ha advertido que esa actitud nos puede llevar a un caos sanitario y económico y no quiero ser alarmista pero si efectivamente este estado de alarma decae, imagínese que al día siguiente todo el mundo tiene que incorporarse a su actividad y no podremos ampliar restricciones de movilidad, si todo es posible en cuanto a la actividad ordinaria no hay razón de fuerza mayor.

Todo esto que nos ha costado tanto esfuerzo y ahora que las personas empiezan a disfrutar de estos alivios, del paseo y del ejercicio, que todo lo estamos haciendo con un cierto ritmo, todo este esfuerzo sería vacío porque careceríamos del marco jurídico para poder intervenir.