Bea Fanjul (PP) da una lección de civismo a Irene Montero: «Vigile su tono y las formas, que yo no soy ni su hija ni su hermana»

Yo no sé si ha sido consciente del tono en el que me hablaba, no soy ni su hija, ni su hermana ni su amiga y el tono que ha empleado conmigo no es el tono que yo he podido emplear en mi discurso. Vigile el tono y vigile las formas», le espetó, este lunes 18 de mayo de 2020, Bea Fanjul a una exaltada y enfadada Irene Montero.

El encontronazo entre ambas políticas se produjo en el Congreso de los Diputados en el marco de la Comisión de la Violencia de Género.

Fanjul llegó allí con la idea de atacar a Montero porque a su juicio, el Gobierno del que ella es ministra de Igualdad «se dedicó a hacer ideología en lugar de preparar a España para lo que venía» antes de las polémicas jornadas feministas del 8 de marzo. El misil de la del PP fue a parar a la línea de flotación de su contrincante: «Priorizó su ideología frente a la salud».

El repaso de Bea Fanjul: «La casta son ustedes»

Estas fueron las palabras de la intervención de Bea Fanjul que hicieron perder los nervios a Montero:

Esta mañana tengo una doble sensación, el honor de intervenir por primera vez en el Congreso de los Diputados pero me da pena que sea hoy. Por sus palabras parece que trabaja muchísimo. Vamos a retroceder a su ‘semana grande’, donde su ministerio puso toda la artillería. Lo anunciaron a bombo y platillo. Como la Ley de Libertades Sexuales, la joya de su departamento que fue un despropósito. Un bochornoso entre ustedes y el PSOE, con sus páginas filtradas a la Cadena SER. Pero para joya las declaraciones de Pablo Iglesias que decía que el ministro de Justicia era un machista frustrado. Fue su semana. Entrevistas, micrófonos y platós. Se dedicaron a hacer ideología y alentaron a las movilizaciones cuando la UE y la OMS alentaban hacer lo contrario. Usted afirmó que las mujeres saldrían a la calle para decir que se querían vivas, pues ya podría haberles dicho que se quedaran en sus casas, que se hubieran evitado muchos contagios. Ustedes no fueron la solución, de haberle leído las recomendaciones, cuánto dolor nos hubieran ahorrado a todos. Ustedes vinieron a acabar con la casta y la casta son ustedes.

Montero

La ministra de Igualdad respondió a Bea Fanjul después de haber protagonizado un nuevo enfrentamiento con la diputada de VOX Carla Toscano.

Fue ese tono el que a la postre no le gustaría a Fanjul, como así se lo reprochó. Montero le acusó de no haber borrado de su intervención lo que «ella ya había aclarado», como si ella sola en primera persona tuviera la potestad de decir que está aclarado y que no.