Repaso monumental de Carla Toscano (Vox) a Irene Montero en el Congreso: «Hoy luchamos contra dos virus»

Gracias a un informe de FEDEA, elaborado por investigadores de la Universidad de Oviedo, se pudo conocer que las consecuencias de permitir las manifestaciones del 8-M han sido catastróficos para España.

Pero de eso no fue a hablar una de las principales promotoras de aquellos actos multitudinarios, Irene Montero asistió a la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de este 18 de mayo de 2020 a sacar pecho de su gestión y a lanzar epítetos a Vox.

«Dos días después del estado de alarma, ya teníamos un plan de contingencia en activo y habíamos modificado los contratos para que el servicio del 016 pudiese ofrecerse de forma telemática», afirmó la de Unidas Podemos, que siguió las instrucciones de Pablo Iglesias para confrontar al partido presidido por Santiago Abascal: «Yo a la ultraderecha no le tengo miedo» dijo y posteriormente los tachó de «negacionistas».

Ante esto, la ministra se llevó un brutal repaso por parte de la diputada Carla Toscano (Vox), quien dejó ver como la número dos de Podemos es tan totalitaria en el ejercicio de su cargo como dentro de su partido, «el que llama negacionista al que piensa distinto a él se llama totalitaria».

«Hoy luchamos contra dos virus en España», así de contundente iniciaba su intervención la diputada, que posteriormente explicó que se refería a «uno que ha terminado con la vida de 40.000 españoles por su trágica gestión» y el otro «que parasita en España cuando más necesita de gobernantes con criterios», explicó y pasó a hacer un repaso que dejó muy tocada a la ministra de Igualdad del Gobierno socialcomunista.

Hoy ustedes siguen apoyando dictaduras, admirando genocidas y dejándose financiar por países que tratan al ganado mejor que a las mujeres.

«Hacen creer que son ustedes los únicos democráticos, firman decretos y aprovechan las leyes para desplegar su ira totalitaria, reivindican la democracia y practican el fascismo, mientras nos llaman fascistas a quienes defendemos las libertades… parasitan el Estado para colocar a sus amigos y mantener a sus estómagos agradecidos, firman leyes que deciden que no todas las víctimas de violencia son iguales», expresó la Portavoz de Violencia de Género de Vox recordando los chiringuitos socialcomunistas que van desde nuevos panfletos hasta fundaciones de todo tipo.

Pero la diputada de Vox no fue la única que desnudo las contradicciones de la ministra Montero, la diputada del Partido Popular por Vizcaya, Beatriz Fanjul, la cuestionó por la cantidad de Test que se practicó la marquesa: «¿Cuántos test le hicieron a usted y a su familia? Porque le puedo decir que no ha habido igualdad de trato para el resto de españoles, y ya no le digo para sanitarios», denunció la diputada popular, que también la criticó por la lamentable tarea del Ministerio de Igualdad en esta crisis, destacando que se ha limitado a «un decreto y cinco contratos en 66 días».