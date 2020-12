Juan Antonio Callejas (PP): «La podemita que dijo que la eutanasia era para ricos tiene cuatro pisos en propiedad»

Podemos utilizó como argumento en el debate de la eutanasia el argumento de que PP y Vox acudirían «con dinero» adonde fuera necesario para dar una muerte digna a los suyos.

Para ellos, ha dicho la diputada Rosa María Medel, «la línea infranqueable es el dinero» y «no pueden admitir que los pobres tengan un derecho que no podrían pagar».

Pero resulta que aquí la rica es Medel que tiene unos ingresos de 70.000 euros al año y cuatro pisos en propiedad como denuncia Juan Antonio Callejas, diputado del PP por Ciudad Real, en entrevista con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital.

«A Podemos se le puede aplicar el refrán de ‘cree el ladrón que todos son de su condición. Podemos hizo un discurso tendencioso cargando contra el PP diciendo solo los ricos podían pagarse la eutanasia. Medel tiene unos ingresos de 70.000 euros al año y cuatro pisos en propiedad.

«Este Gobierno utiliza mecanismos de urgencia para sacar sus leyes liberticidas. La eutanasia no es un problema de urgencia. No se ha pedido ni un informe al Consejo de Estado; no la avala ni una organización médica. Nos enfrentamos a una agenda ideológica que se salta todos los pasos parlamentarios establecidos».