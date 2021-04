Entrevista a Santiago Abascal: «La izquierda no tolera que VOX no pida ni perdón por existir ni permiso para hablar»

En la recta final de una campaña electoral dura y sin respiro, Santiago Abascal recibe a ‘El Quilombo’ de Periodista Digital para analizar el giro radical que ha intentado la izquierda para dar un vuelco a las encuestas.

Para ello utilizaron el montaje de «cinco puñeteros sobrecitos» que ocuparon toda la agenda política, eclipsando los problemas de reales de los madrileños de cara al 4-M. Y el líder de VOX no descarta que la izquierda se guarda alguno más «porque ya demostraron en el 11-M que utilizan la mentira más vil para que no votemos en paz».

Abascal admite que la campaña tuvo momentos emocionantes como el lleno total de las plazas de los barrios madrileños —»lo de Aranjuez no fue un mitin de VOX sino un nuevo motín de VOX», bromea— pero descolorida por los ataques intolerables y con «tintes de violencia similar a la que padecimos en Cataluña o en el País Vasco».

«A nosotros nos han gritado ‘Os mataremos como en Paracuellos’ delante de la Policía, nos han gritado ‘Ortega Lara vuelve al zulo’ delante de Ortega Lara y la izquierda no lo ha condenado. Y llegan estas cartas enviadas por un enfermo mental y la izquierda exige que lo condenemos cuando ellos no solo no han condenado la violencia contra nosotros sino que la han incitado. Habéis usado los altavoces mediáticos para justificar la violencia contra VOX»

«Pero lo hacen porque saben que somos gente pacífica y que VOX jamás irá a ir a apedrear a otros. Por eso Pedro Sánchez dice que ‘VOX ha cruzado una línea y será la última que cruce’. ¿Qué línea ha cruzado VOX? ¿Existir y defender sus ideas? Yo sé que línea hemos cruzado: enfrentarnos a esa izquierda que había decretado el fin de la historia en todos los debates, y lo tenían muy bien con uma derecha domesticada. Y VOX no les pide ni perdón por existir ni permiso para hablar. Esa es la línea que hemos cruzado»

«La SER fue a emboscar a Rocío Monasterio y ella acabó emboscándoles a ellos porque cuando uno acude a una cueva del sectarismo tiene que ser muy valiente. Logramos retratar a Iglesias que es un auténtico hipócrita y retratar a la Cadena SER, así que doy por muy buena la decisión de haber ido. Piensan que VOX va a dejar de marcar las líneas del debate y no vamos a aceptar el marco mental que la izquierda quiere imponer a la sociedad»

«Reyes Maroto se refirió a VOX como si fuera una organización terrorista. Por cierto, compareció sonriente y con un cartel enorme con la navaja»

«La izquierda se ha rasgado las vestiduras por la falta de respeto del PP con las enfermedades mentales pero no tienen ningún escrúpulo en utilizar a un esquizofrénico con fines electorales»