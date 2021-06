AEGC ya ha manifestado su postura contraria a la disolución de estos destinos que cada año salvan vidas en la montaña.

A pesar de que en el ultimo Consejo de la Guardia Civil, presidido por la Directora General, se negó a AEGC que se fueran a cerrar alguna de nuestras unidades de élite, siguen apareciendo informaciones sobre otras posibles desapariciones. En este caso la espada de Damocles pende sobre los guardias destinados en el GREIM de Riaza, Segovia. 7 agentes a los que no se valora su trabajo salvando vidas en la montaña de Segovia, Guadalajara y Soria. Consideran que su media, unos doce –12– servicios de alto riesgo al año, no son suficientes para considerar el GREIM eficiente. doce –12– servicios de alto riesgo en los que se salvaron vidas pero se plantean su “disolución como consecuencia” de lo que denominan “escaso número de servicios”. ¿Cuánto menos valor tienen las vidas salvadas en estos peligrosos rescates? ¿cuándo se empieza a considerar que una vida vale la pena ser salvada, cuando la media de actuaciones llega a las 15, a las 20 a las 30?

Para AEGC la labor que lleva a cabo la Guardia Civil en cada una de sus unidades, de élite o no, no puede cuantificarse por su rentabilidad. No hablamos de dinero que movemos en bolsa. Hablamos de profesionales altamente cualificados que salen a dar servicio al ciudadano sin pensar primero en ellos y por tanto arriesgando su vida en cada rescate.

Pero además cerrar el GREIM de Riaza tampoco cuenta con el apoyo del alcalde de la localidad porque es consciente que la desaparición de la unidad tendrá para su demarcación y para la estación de la Pinilla una repercusión negativa. Ahora tanto los que practican deportes de invierno, como los que ascienden por sus cumbres sienten ese plus de seguridad que da el saber que los miembros del GREIM están ahí para salir en su rescate. ¿Qué ocurrirá cuando ya no estén?

En AEGC consideran que si la Guardia Civil mide la profesionalidad de los guardias civiles por el número de servicios y no por las vidas que salvan, tienen la solución en sus manos y es sencilla: amplíen la plantilla y doten a la unidad de todos los medios para que puedan dar un servicio más rápido, como por ejemplo un helicóptero que les permita llegar más lejos y más rápido y en menos tiempo.

Desde AEGC han pedido en numerosas ocasiones que se deje atrás la obsoleta y vieja distribución de la Guardia Civil y se emprenda una nueva, pero creemos que esta modernización no debe empezar por disolver unidades de élite. Estos cierres además de perjudicar al ciudadano, supone perder a profesionales sobradamente formados y con una amplia experiencia, por no volver a recordar el daño que se les hace a sus familias