Cazan al socialista Oscar Puente en un Mercedes de 173.000 euros y de dudosa procedencia

De nuevo el conocido analista político Alvise Pérez ha desquiciado a la izquierda con una de sus revelaciones. En esta ocasión, tal y como ha podido comprobar Periodista Digital, Alvise ha ‘cazado’ al socialista (un viejo amigo para él), alcalde de Valladolid, Óscar Puente.

Y lo ha hecho publicando una información en la que se aprecia al socialista conduciendo un vehículo de alta gama, valorado en más de 173.000 euros. Se trata de un todoterreno de la marca Mercedes y modelo AMG-G63.

Tal y como publica en su perfil de Twitter, que lo ilustra con dos fotografías del también portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE a los mandos del vehículo todoterreno de lujo, Pérez ha remitido la información al juzgado que investiga al primer edil vallisoletano por un presunto delito de cohecho: “Acabo de enviar algo al Juzgado de Instrucción nº6 de Valladolid que te investiga por cohecho. ¿Cómo te permites irte de vacaciones en un Mercedes AMG-G63 con un precio de más de 173.000 euros? No es personal, Alcalde; mando un mensaje a gente de su calaña”.

Hola, @Oscar_Puente_ Acabo de enviar algo al Juzgado de Instrucción nº6 de Valladolid que te investiga por cohecho. ¿Cómo te permites irte de vacaciones en un Mercedes AMG-G63 con un precio de más de 173.000 euros? No es personal, Alcalde; mando un mensaje a gente de su calaña pic.twitter.com/VfGtXSjzAz — Alvise Pérez (@Alvisepf) July 31, 2021

A la espera de las supuestas repercusiones judiciales, la publicación de Alvise Pérez ha tenido una importante repercusión en las redes: solo en su perfil de Twitter ha generado en pocas horas medio millar de comentarios, casi 5.000 retuits y más de 7.000 ‘me gusta’.

El propio Pérez ampliaba poco después la información sobre ese lujoso vehículo del alcalde de Valladolid, escribiendo en su perfil: “He investigado la matrícula del Mercedes en donde te he cazado hoy. Está a nombre de ‘Bodegas y Viñedos Recoletas’, del grupo hospitalario ‘Recoletas’. Tu secretario particular (a dedo) fue el gerente de la empresa ¿Tienes factura? ¿Conoces el Código Penal?”.

Hola, @Oscar_Puente_ ¿Que el Mercedes de lujo que conduces esté a nombre del Grupo Recoletas, y tu secretario particular (a dedo) sea el ex-gerente de ese Grupo Empresarial… ¿…tiene algo que ver con la concesión de licencias de obras que les aprobaste hace 6 meses? Cazado. — Alvise Pérez (@Alvisepf) August 1, 2021

Hasta el momento el aludido Óscar Puente no ha realizado ninguna aclaración o manifestación al respecto.