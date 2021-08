Encuestas: el PP ganaría hoy las elecciones y tres de cada cuatro españoles defienden al rey emérito

El sondeo de SocioMétrica para El Español de este 1 de agosto de 2021 sigue en la línea de los que se vienen publicando en las últimas semanas (salvo el CIS, que va por libre).

Hay casi unanimidad en que el Partido Popular ganaría hoy las elecciones y podría formar gobierno solo con el apoyo de VOX, aunque los distintos sondeos opinan diferente en lo relativo a cómo han afectado los cambios en el Ejecutivo al panorama de Sánchez.

Este estudio demográfico en relación a la estimación del voto le otorga el 26,4% de los votos a Pablo Casado por 24,7% de Pedro Sánchez, dejando a VOX y Abascal en un 16,1% como tercera fuerza política. De este modo, el PP mejoraría más de 5 puntos con respecto de 2019 y Sánchez perdería 3 puntos porcentuales.

La situación arrojada, como ya parece evidente en la nueva política, hace imposible en un futuro a corto plazo que un partido pueda gobernar en solitario, por lo que Casado y Abascal estarían condenados a entenderse.

Otra de las grandes casas de estudios demográficos es GAD3, que al respecto publicó a finales de julio que el PSOE se quedaría en 25,1% por ciento de los votos, con una sangría de 19 escaños y tres puntos porcentuales con respecto de las elecciones de noviembre de 2019.

El trabajo de campo de esta encuesta se inició el 16 de julio, seis días después de que Sánchez comunicara su cambio de gobierno, y se extendió hasta el pasado jueves 22. No hay duda, por tanto, de que la renovación ministerial ha dejado al Ejecutivo sin algunos de sus rostros fuertes y mejor valorados sin generar, a cambio, el impulso que el jefe del Ejecutivo buscaba para revertir el cambio de tendencia provocado por el 4-M.

Una encuesta de NC Report publicada en La Razón determina algo en torno al a figura del rey emérito que parecía difícil de sospechar: tres de cada cuatro españoles ven en Juan Carlos I un valor fundamental de la democracia y la mitad de los encuestados ve con claridad una campaña de la izquierda contra su persona:

Un 73,1 por ciento así lo opina, mientras que tan solo un 23,2% cree que D. Juan Carlos no ha sido garantía de la Democracia. Quienes refrendan esta realidad son los mayores de 55 años lo respaldan en un 79,5%, mientras que entre los más jóvenes solo lo rechaza un 31,5%. A pesar de la percepción de que los más jóvenes no apoyan a la Monarquía, lo cierto es que, según esta encuesta, no existe una percepción de rechazo destacable sobre la figura de D. Juan Carlos.

Sobre su marcha a Emiratos Árabes, donde ha fijado su residencia en Abu Dabi, no hay, sin embargo, consenso entre la sociedad. La mitad de la población reprueba al Emérito por este extremo. Así lo defiende un 51,5%, mientras que un 36,6% ve bien o muy bien su actual paradero. De hecho, un 57,6% cree que debería regresar a España.