Un pueblo sin gobierno. Cangas de Morrazo se instala en la incompetencia y en electoralismo vergonzante.

Cangas de Morrazo en Galicia, es un paraíso, pero presenta un grave inconveniente, sus dirigentes municipales. Sólo se preocupan de sus cargos y de sus sueldos, la calidad de sus dirigentes rozan lo esperpéntico, con la gravedad que presenta que dirijan la cosa pública y los dineros públicos que administran mal y con riego para el presente y el futuro del desarrollo de la comarca. Cangas Morrazo Concejalías

No sólo este verano se produce el esperpento con el cierre de la playa urbana de Rodeira por unas supuestas dunas, inexistentes, sino, por unos graves vertidos a los que nadie les pone nombre ni apellidos para que puedan responder por la gravedad de lo sucedido. Desaparece la bandera azul para pasar a la roja y ahora a la amarilla. Web Cangas

Si lo de la playa de Rodeira es grave, debido a que cinco supuestos ecologistas, por su cuenta y riesgo protestan y sin permiso de nadie comienzan a cerrar por su cuenta y decisión la playa pública y de todos, más intolerable y grave es que la propia alcaldesa cierre la playa de inmediato y deje sin espacio público y recreativo una zona donde todos utilizaban y disfrutaban desde hace años, la inteligencia en este núcleo corporativo llega a niveles de cociente intelectual deprimente.

La playa de Rodeira en Cangas de Morrazo necesita un cambio general, el concejal de deportes Eugenio González, comenzó a hacer algo que se debe hacer, y se debe hacer ya, y dejarse de electoralismos sin sentido. Si se dan un paseo por las aceras y calles de Cangas de Morrazo la vergüenza, la indecencia, el abandono y el riesgo para todos los peatones es insistente y evidente. Hasta la policía local dio cuenta reiteradas veces ante el grave abandono y riesgo, sin resultados a pesar de caídas de peatones y de lesiones.

Ahora y como es costumbre, la alcaldesa y decimos la alcaldesa Victoria Portas, porque es la cabeza visible, saca de la chistera una nueva victoria, les dice a los afectados por los derribos, que mientras recurran no habrá derribos que estén tranquilos, y que se lo digan a sus abogados, eso no hace falta que se lo digan, la ley es así y la APLU, sólo cumple la ley. Una media verdad es una simple y grave mentira, mientras la corporación municipal no ha hecho bien su trabajo, ha sido la causa de los problemas de los afectados de costas, ahora les indica que paguen a sus abogados, que esperen años recurriendo para no conseguir nada, pero ella y sus compañeros de corporación marca su objetivo electoral que es conseguir votos y seguir chupando de la teta con grandes sueldos y buenas prebendas, viviendo del cuento a cuenta de todos.

Para finalizar, Cangas de Morrazo es imagen fiel y real de cómo funciona nuestro país, sueldos millonarios para la incompetencia y la casta política, despotismo ilustrado para el conjunto de la corporación municipal, y abandono general de la cosa pública.

Terminando Ya, El cese de concejales autoritario, vergonzante e inconcebible en un estado democrático, ha sumido y profundizado aún más en el desgobierno general, dividido en sus asuntos particulares, dejando abandonada a la ciudadanía y la playa, playa en la que nunca ha existido dunas, sino, lugar donde habitaba maleza y basura. Las nuevas medias verdades o mentiras ilustradas con los derribos de las casas afectadas por costas una nueva actitud que muestra la altitud de esta corporación municipal. Pobres ciudadanos y ciudadanas de Cangas de Morrazo, la naturaleza dota a esta comarca de un medio natural sorprendente, pero, el mapa electora sólo lo ha dotado de incompetentes que forman la actual corporación municipal.