Sáhara, España y Marruecos

El rey de Marruecos informa de una carta que le dirige el presidente del Gobierno de España, modificando la política exterior mantenida desde el origen de la democracia por la invasión del Sáhara. La misiva es digna de un señor feudal gestionando su propiedad, no del presidente de Gobierno de una democracia. Que nos informe Marruecos evidencia el desprecio de nuestros dirigentes a la ciudadanía.

Los españoles ignoramos qué razones conducen a esa decisión. ¿Cálculo político personal ajeno a los intereses de la nación? Es legítimo preguntarse por la posibilidad de elecciones, dado el clima social existente, donde el PSOE pretenda desengancharse de la izquierda comunista para acercarse a su espacio natural, la socialdemocracia. Puede tratarse del afán por una foto con Biden, que apoya un Sáhara marroquí (decisión tomada por Trump) como Alemania, Francia y otros países. Puede ser porque Rusia está débil, aislada tras su invasión de Ucrania y eso deja a Argelia, aliada de Rusia y estado protector del Polisario, con poca capacidad de respuesta. Lo único seguro del escenario futuro es que Estados Unidos seguirá apoyando a Marruecos y España seguirá siendo lacayo de ambos.

El Sáhara es una historia dolorosa para España. El Frente Polisario, muchos de cuyos miembros eran españoles, asesinó a cientos de compatriotas soldados y pescadores antes de la invasión marroquí. Marruecos, formalmente una democracia, en la práctica es una autarquía con un rey multimillonario, un pueblo en la miseria y un Estado que respeta poco los derechos humanos. Invadió territorio español y 47 años después Sánchez apoya esa ocupación. A pesar de lo dicho, Marruecos es respetado en el mundo. Guardián de Occidente, freno del yihadismo del Magreb, recibe y transmite valiosa información de sus nacionales desde países europeos (salvo del 11M) y lo hace valer.

España mantiene una actitud servil respecto a Marruecos desde 1975. Desde la transición viene soportando sin respuesta agresiones del país vecino. Marruecos reivindica ciudades españolas -que lo eran antes de que existiera el estado marroquí-, extiende sus aguas territoriales, nos envía avalanchas de subsaharianos, avalancha de sus menores, rompe relaciones, cierra fronteras con Ceuta y Melilla… exigiendo a España que haga lo que acaba de hacer su presidente: apoyar los intereses de Marruecos. Sánchez, sin debatirlo en el Gobierno reunido en Consejo de Ministros, en el Congreso y sin pactar con los partidos que defienden el Estado español, cambia la política exterior cediendo a las presiones de Marruecos. Sánchez y Mohamed VI actúan como si los españoles fuéramos sus vasallos. No estamos acostumbrados; nuestro rey ejerce dignamente sus tareas, respeta la Constitución, no es millonario y los españoles somos, todavía, ciudadanos con derechos. Exigimos conocer qué compromisos adquiere Marruecos sobre Ceuta, Melilla, Canarias, inmigración, pesca, aguas territoriales y otros asuntos de seguridad nacional de España.

La “batalla” por Ceuta y Melilla se mantendrá; no es una guerra de ejércitos convencionales que llene sacos de cadáveres (Ucrania) sino híbrida, la que Marruecos lleva décadas ganando contra España. Podríamos responder presionando sobre su agricultura, crearle dificultades como hizo Aznar, o no hacerlo poniendo en valor nuestra colaboración. Defender intereses nacionales y el asalto a Perejil cerraron canales de información que podrían haber permitido abortar el 11M. Respuesta híbrida sería fijar aranceles a tomates, naranjas, etc. que pasen por España o que la transporten en barcos, encareciendo sus costes y dejando de ser competencia desleal con el producto español. En situación más crítica, un virus afectaría a los campos de amapolas reduciendo cosechas y ganancias del Estado y del rey. Ceder es más cómodo, aunque cada día te respeten menos en el mundo.