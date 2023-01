El Mosad noquea a Sánchez: tiene sus fotos, WhatsApp, emails y delicada información

El Gobierno comunicaba el 2 de mayo del pasado año 2022 que los teléfonos de Pedro Sánchez y Margarita Robles, entre otros, fueron infectados con Pegasus en un “ataque externo”.

Así lo definió el ministro de la Presidencia Félix Bolaños, que informó en rueda de prensa de que los ataques a dichos móviles se produjeron en mayo y junio de 2021, fecha desde la cual no se ha detectado ninguna intervención en estos dos terminales de Sánchez y de la ministra de Defensa, Robles.

El ministro de la Presidencia dio más detalles: el móvil del presidente del Gobierno fue atacado en dos ocasiones. En la primera, se extrajeron del terminal 2,6 Gigabytes, mientras que en la segunda 130 megabytes. En el caso de Margarita Robles, su teléfono solo sufrió un ataque y del mismo se extrajeron 9 megabytes de datos.

El Ejecutivo subrayaba entonces en sos convulsos días que terminaron con el cese de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que no se conocía la información que había sido robada de los teléfonos, ya retirados del presidente y la ministra de Defensa desde que se detectó esta brecha.

Mientras aún se sigue investigando cómo se ha producido el ataque de Pegasus en los terminales, las principales sospechas se dirigen a Marruecos por las desavenencias entre los dos países a cuenta del Sáhara, el Frente Polisario o la crisis migratoria.

Y, curiosamente, Pedro Sánchez daba un giro histórico en su política con el Sáhara. que pasaba de acoger en España al líder del Frente Polisario para darle tratamiento hospitalario a posicionándose en las tesis de Marruecos poco después de conocerse el espionaje. Pero ahora los Servicios de inteligencia de otros países tienen claro lo que ha pasado en toda esta crisis sin precedentes.

Según ha podido saber Periodista Digital de fuentes solventes diplomáticas agentes españoles del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que actualmente están operativos y destinados en territorio de Israel, han mantenido diversas reuniones con sus homólogos de los servicios secretos israelíes, el conocido MOSAD. Unos encuentros para analizar la realidad de la dimensión de lo espiado a Pedro Sánchez y sus repercusiones en la política internacional.

Reunión Mosad-CNI

La última de las reuniones se produjo hace unas semanas en una capital del centro de Europa. En ella, ambos servicios de ‘espionaje’ confirmaron sin ningún género de dudas el hackeo masivo de, al menos, una de las tres líneas telefónicas activas de las que hace uso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Todo ocurría durante el año 2022

La puesta en común de los conocimientos y avanzadas técnicas de ambos Servicios de Inteligencia, el español e israelí, han determinado que el espionaje a Sánchez no procede del interior de su terminal telefónica, es decir no han encontrado código malicioso alguno. se debía a un método no intrusivo en el terminal,

Lo que han determinado es que el procedimiento ha sido algún tipo de espionaje no intrusivo dentro del teléfono móvil de Pedro Sánchez.

Y, según explican las mismas fuentes consultadas por PD, el Mosad conoce al detalle el contenido de lo espiado al presidente Sánchez y habría accedido a esta información por el contraespionaje. Responsabilizan de ellos, siempre según esta versión, directamente a los servicios de inteligencia de Marruecos.

Los servicios de inteligencia israelí han hecho inventario de lo espiado y aseguran que existe una copia ilícita del terminal del también líder del PSOE con su carrete de fotos (a lo que le dan alta importancia), todos los mensajes privados (sms) y acceso a las principales apps utilizadas por Pedro Sánchez en Presidencia: esto es el Threema App (que es una especie de ‘WhatsApp de pago’, creado en Suiza, que no guarda nada en sus servidores y que tiene un alto compromiso con la seguridad y privacidad), el propio WhatsApp, Mail y el correo interno e institucional de Presidencia con servidor propio en Moncloa.