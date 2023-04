La fashion woman de sumar

Ahora los/as neocomunistas van disfrazados de fashion se saltan las vallas comunistas de sus antecesores, Lenín y Stalin, genocidas consumados que utilizaron a las mujeres como siervas, pero siguen amando a sus sucesores los imperialistas Putin y Xi Jinping, que como bien sabemos “aplican el principio de igualdad con sus cuotas de poder en favor de las mujeres”. Así, el pasado domingo en el polideportivo Magariños de Madrid se celebró un circo electoral de proclamación de la candidata de Sumar a las próximas elecciones generales, Yolanda Díaz, que rodeada de un coro celestial de quince partidillos, presentes los políticos más “ilustrados” de nuestro país y del extranjero, Alberto Garzón, Mónica García, Enrique Santiago, Ada Colau, Iñigo Errejón, Rita Maestre, Joan Ribó, López, etcétera, salió a la palestra ante 3.000 seguidores para contarles en un discurso de más de una hora lo que sigue ignorando, incluso se atrevió a darle lecciones de economía al propio Tamames, cuando todavía como ministra de trabajo y vicepresidenta del Gobierno no sabe explicar qué son los ERTES, ni con las lecciones de Escrivá. Dijo también que “hay que trabajar menos para vivir mejor”, que es más propio de una epopeya imaginaria. Se atrevió a citar a Luther King con su frase “I have a dream” (Yo tengo un sueño), que ella tradujo como le dio la gana “ayer tuve un sueño”, dijo.

No obstante, su frase más destacada ha sido “Las mujeres no somos de nadie. Y yo tampoco soy de nadie. (…) No pertenecemos a nadie más que a nosotras mismas”. Tampoco los hombres somos de nadie, ni siquiera de las propias mujeres. Como bien ha dicho, Santiago González, No hubo reflexión, inteligencia, pensamiento intelectual. Y, luego su risa, más que exagerada y sin venir a cuento, estaba a medio camino entre el actor cómico francés Fernandel y la mula Francis. Quieren sustituir nuestra Semana Santa por su propia procesión populista. Bueno, mejor dicho, su procesionaria.

Todos, “Suman” perteneciendo a la casta, siguen siendo comunistas aunque viven como capitalistas y están en contra de la unidad de España, por eso Yolanda Díaz, la ahora Fashión Woman de Sumar, no quiere recordar sus vídeos alabando a unos genocidas como Fidel Castro, Chávez o Maduro, tampoco que los integrantes de Sumar bendigan las libertades y redenciones de los presos etarras, incluidos sus más crueles asesinos, etcétera. Y, sobre su tan cacareada y populista defensa de la igualdad de la mujer, que resulta más que obvio que debe hacerse, tendría también que recordar que las mujeres y los hombres son perseguidos y asesinados en esos países a los que tanto alaban simplemente por defender su libertad.

A tal respecto, y antes de recogerme, echo en falta que la casta guay de Sumar con sus partidillos y miembros que lo conforman sigan sin hacer una defensa a ultranza de las mujeres y hombres que están luchando actualmente por la libertad en Irán siendo detenidos y ejecutados en una plaza pública utilizando una grúa “ejemplarizante”. Los partidos o agrupaciones que no defienden la libertad en todos los países del mundo representan a la antítesis de las ideas democráticas, que algunos defendimos incluso poniendo en riesgo nuestras propias vidas. «Ahora sí ya me recojo, como decía Don Miguel…..»