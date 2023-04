Así es Podemos: Pablo Iglesias amenaza a Yolanda Díaz con “una tragedia”

La lucha interna en Unidas Podemos ha subido, esta semana, unos cuantos grados en el escalafón de la tensión. Pablo Iglesias no ha superado el lanzamiento público de Sumar y ya no se esconde a la hora de amenazar a quien ahora es su rival: Yolanda Díaz.

Lejos quedan los días en los que el entonces vicepresidente segundo del Gobierno ‘patrocinaba’ a su delfín, Díaz.

Ahora, después de que el sector y el entorno de Iglesias (fundamentalmente Juan Carlos Monedero) lleve meses lanzando insultos implícitos y amenazas veladas a Yolanda Díaz, ya se han abierto del todo las hostilidades.

Pablo Iglesias no ha tardado en mostrar su rabia tras la presentación de Sumar en el Polideportivo Antonio Magariños de Madrid y ha advertido a Yolanda Díaz que sin la tutela de Podemos la izquierda irá al desastre electoral. Una advertencia que ha sido interpretada más bien com amenaza en el entorno de Sumar.

“Hoy es uno de esos días en los que el estómago no debe perturbar la razón”, ha dicho Iglesias, con el estómago encogido. “La unidad es más necesaria que nunca, y es importante que Podemos y Sumar se pongan de acuerdo para las elecciones”, ha dicho en la emisora independentista Rac1.

En cuanto a las declaraciones de Yolanda Díaz en una entrevista con El País donde subraya que «Sumar es un revulsivo político, no sería un fracaso sin Podemos«, Pablo Iglesias se ha mostrado contundente: “Si Sumar va a las elecciones sin Podemos sería una tragedia electoral y política”.

“Yolanda Díaz cree que puede ser presidenta ocupando el espacio simbólico del PSOE, no diferenciándose y operando con los mismos códigos culturales”, ha dicho, “es un planteamiento ambicioso, pero creo que no funciona”.