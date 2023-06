Consejo Policía y Consejo Guardia Civil, instituciones inútiles.

Ayer se celebraron las elecciones al consejo de la Policía, un órgano inoperante e inútil, que no ha servido desde su creación para resolver los problemas de los Policías.

El espíritu del mismo y por lo que fue creado, era para que en él se aprobaran las condiciones socio laborales de los Policías, ya desde el principio en la elección de sus miembros quedó plasmado que no valdría para nada, recuerdo que sus vocales se eligen por escalas, nosotros y la Guardia Civil somos los únicos que lo hacemos así, pongo como ejemplo las elecciones recientes, en la función pública, no se ha votado por la categorías a las que pertenece cada funcionario, como la A B C , o como si en las próximas elecciones generales del 23 de Julio se votara por edades. Las primeras elecciones, se votó en urnas, había dos una para jefes y otra para los Policías,y tres papeletas de distinto color, como ya he contado en otras ocasiones, no las rompí porque mi sentido democrático, me lo impidió, pero no fue por falta de ganas. Ahora se vota por ordenador pero el sistema de elección no ha cambiado, se vota por categorías. Los sindicatos lo consienten, porque después de años hemos comprendido que no sirven para nada y sólo para recibir prebendas. Decía que es un órgano inutil porque unas de la principales reivindicaciones de los Policías fueron, son y siguen siendo la equiparación salarial, la jubilación y la jornada laboral, después de diez elecciones no se han resuelto.

Ya en los años ochenta pedíamos la equiparación con Policías Locales de Madrid estamos en 2023 y no se ha conseguido, recuerdo que nos costó sangre, sudor y lágrimas conseguir un órgano de representación porque todos sabemos lo que era el conducto reglamentario, ejemplo el Cabo Rosa pidió, en el año 1986 por conducto reglamentario una asociación en la Guardia Civil y le cayeron diez -10– años de cárcel o mejor señalado diez años de detención ilegal en la democracia española, y no lo digo yo, lo ha dicho el máximo tribunal de derechos humanos en una sentencia contundente que el estado español se la pasa por las entrepiernas.

El consejo sólo sirve para que el ministro se justifique ante Europa y alardee de que la policía cuenta con un Consejo donde se decide sus condiciones, y es una falacia, a los sindicatos domesticados y apesebrados, les sirve para las subvenciones y las liberaciones, recuerdo hace muchos años el SUP se subvencionaba de las cuotas de sus afiliados y de vender lotería.

He leído las declaraciones de los sindicatos Jupol dice que las ha ganado porque ha tenido 16.000 votos, ha pasado de 8 vocales a cuatro, el SUP dice que ha ganado porque ha pasado de 2 vocales a 4, con 9.000 votos CEP, antes AMPU (asociación de mandos de la policía) porque tiene vocales, el SPP 2 vocales cuando en unas elecciones puras tendría 0, la UFP 1 para seguir con liberados y con la mamandurria, en esto se parecen a los políticos que después de unas elecciones todos dicen que han ganado. Los únicos que hemos perdido somos los Policías, el escaso interés que tienen dichas elecciones, han votado sólo el cincuenta por ciento –50%– de la escala básica, que elección tras elección no resuelven nuestras reivindicaciones de años y de siempre: La equiparación salarial, las jubilaciones, las pagas extraordinarias, horarios y un largo etc.