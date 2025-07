Sánchez puede iniciar la peregrinación hacia la cárcel si la UCO y los jueces le aprietan ahora las clavijas

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha destapado un escándalo de proporciones mayúsculas.

Según el veterano periodista, fue Andrea de la Torre, ex pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien dio la pista clave: Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, habría cometido un tremendo chivatazo al advertir a Ábalos en septiembre de 2023 que la UCO investigaba a Koldo García, exasesor del exministro.

Este soplo ocurrió cinco meses antes de que García fuera detenido, desatando una tormenta de acusaciones que pone en jaque al líder socialista.

En una entrevista con Ábalos en la sede de OKDIARIO, el exministro confirma punto por punto lo revelado por su exnovia.

Con un tono incisivo, el director del digital apunta directamente al marido de Begoña, acusándolo de cometer un delito de revelación de secretos, comparable a las acciones del Fiscal General García Ortiz, y que podría acarrear hasta siete años de cárcel.

Pero la cosa no queda ahí: Inda añade que Sánchez también incurriría en encubrimiento y obstrucción a la justicia, sumando potencialmente diez años de prisión.

«Si en este país hubiera un mínimo de Justicia, Sánchez podría estar en serios problemas».

LOS CALORES DEL VERANO

En pleno verano madrileño, cuando el calor invita al letargo, la política española hierve con temperaturas peligrosas.

Ábalos, exministro de Transportes y antaño uno de los hombres fuertes del socialismo, ha decidido que es momento de hablar. Y vaya si lo ha hecho.

Sus confesiones a OKDIARIO han provocado un auténtico terremoto en la calle Ferraz y han colocado a Pedro Sánchez ante lo que muchos ya califican como su mayor amenaza judicial desde que llegó a la presidencia.

La acusación más grave es simple, pero demoledora: Sánchez habría advertido personalmente a Ábalos en septiembre de 2023 de que la Guardia Civil (UCO) investigaba a su entonces asesor Koldo García.

Este “chivatazo”, según los expertos legales, podría constituir un delito de revelación de secretos y obstrucción a la justicia, con penas que podrían llegar hasta los 10 años de prisión.

No es una exageración: Vox ya ha presentado una querella formal contra el presidente por estos presuntos delitos. El escándalo adquiere tintes dramáticos y deja en evidencia las grietas internas de un PSOE en crisis.

Ábalos destapa el pozo negro: del caso Koldo a la guerra fratricida en el PSOE

Las declaraciones no se quedan ahí. Ábalos, lejos de ejercer el papel de mártir silencioso, ha optado por dinamitar cualquier puente con sus antiguos compañeros. “La cárcel ablanda, Cerdán ya no es el mismo”, confiesa, refiriéndose al ex número tres del PSOE, Santos Cerdán, actualmente en prisión provisional por su presunta implicación en la trama corrupta. Según Ábalos, “ese hombre ya no es él. La cárcel siempre es un instrumento para ablandar”.

Las grabaciones y mensajes filtrados muestran a un Ábalos resentido: “No le debo nada a nadie y lamentablemente nadie que se ha beneficiado de mí ha quedado bien conmigo”, afirma con amargura. Y añade, entre ironía y rabia: “Quitas al lobito y pones al lobo feroz”, en referencia al relevo de Cerdán como secretario de Organización del partido.

Perlas dialécticas y acusaciones cruzadas

“Hay que ser muy burro para pensar que no vas a prisión si para la UCO eres el jefe”, sentencia sobre Cerdán.

Sobre las maniobras internas: “La cloaquilla de Leire era para salvar a Cerdán, pero lo hicieron como el culo”.

Y respecto a las luchas intestinas: “Si le tienes ganas a alguien, dejas caer su nombre”, asegurando que Cerdán estaría dispuesto a arruinar la vida política de Félix Bolaños con tal de salvarse él mismo.

El ambiente recuerda más al guion de una serie negra que a los pasillos del poder socialista.

Trama empresarial y mordidas: las ramificaciones del escándalo

La investigación judicial ha destapado una red de comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos durante la pandemia. La UCO sitúa en el epicentro a Koldo García —el asesor personal de Ábalos— pero las pesquisas alcanzan también a empresarios ligados al PSOE y grandes constructoras como Acciona. El exministro no duda en señalar que hay “más empresarios amigos de Cerdán” implicados en la trama corrupta.

Uno de los nombres propios salpicados por Ábalos es Óscar Arizcuren, exdirigente navarro y funcionario de Aena. Además, han salido a la luz detalles sorprendentes: la red habría llegado incluso a sacar mordidas por una obra pública apenas tres días después de la moción de censura contra Rajoy.

Claves del caso:

Adjudicaciones amañadas desde Transportes, ADIF y Carreteras.

Uso sistemático de empresas pantalla para blanquear fondos ilícitos.

Contraprestaciones económicas vinculadas tanto a dinero como favores personales (incluidos empleos para familiares o parejas).

El futuro penal acecha al presidente

Quizá lo más inquietante para el Ejecutivo actual es el horizonte legal que se dibuja tras las revelaciones. Juristas consultados insisten en que si se demuestra que Sánchez avisó anticipadamente sobre investigaciones policiales confidenciales —el famoso “chivatazo”— podría enfrentarse no solo al descrédito político sino también a penas efectivas de cárcel. Como ironizaba recientemente un conocido columnista: “Pedro, cuidadito, porque el chivatazo que le diste a Ábalos sobre Koldo son hasta 10 años de cárcel”.

El PSOE mantiene silencio oficial mientras puertas adentro cunde el pánico. Las oficinas centrales del partido han sido registradas por orden del Supremo para clonar correos electrónicos clave —incluidos los del propio Santos Cerdán— buscando pruebas adicionales. La oposición pide elecciones anticipadas; Sánchez se aferra al sillón y repite su mantra: agotar la legislatura hasta 2027.

Curiosidades y detalles insólitos

Santos Cerdán fue definido hace apenas meses por María Jesús Montero como “el mejor secretario de Organización” del PSOE… Hoy está entre rejas.

Víctor de Aldama, empresario clave en la trama, consiguió su libertad tras colaborar con la justicia y entregar documentación comprometedora sobre adjudicaciones sospechosas.

Entre las grabaciones figuran referencias nada veladas al petróleo venezolano y supuestos pactos para financiar irregularmente campañas electorales.

El propio Ábalos asegura sentirse ahora como un apestado: “Solamente me llaman periodistas y no para ayudarme”.

Por si fuera poco, circulan rumores sobre futuras declaraciones explosivas ante el Supremo. En este drama político español ni siquiera los guionistas más audaces se atreverían a escribir el final.