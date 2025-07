Ahora sí que estamos al borde del derrumbe de Sánchez y cerca del fin del sanchismo

Ya era hora.

Porque han sido siete años atroces para España y la democracia.

A estas alturas, hasta los más optimistas dentro del socialismo reconocen que Pedro Sánchez atraviesa la etapa más crítica de su largo mandato.

El Palacio de La Moncloa, antaño refugio inexpugnable, se ha convertido en una suerte de sauna política donde la temperatura sube cada día y el vapor no deja ver el final del túnel.

Los rumores de pasillo ya no versan sobre futuros pactos ni sobre reformas; ahora se habla abiertamente de “cuánto durará la agonía” del amo del PSOE y, por extensión, de todo el sanchismo.

Lo cierto es que la sucesión de escándalos —corrupción, favores a empresarios afines, el papel central de Begoña Gómez y hasta salidas de tono relacionadas con prostíbulos— ha dejado la reputación del Ejecutivo en el basurero.

Lo que antes se susurraba en círculos restringidos, hoy salta a tertulias, portadas y conversaciones cotidianas: “lo de los prostíbulos ya lo sabíamos, aunque no todo; pero ahora es el tema”.

Y nadie parece estar dispuesto a mirar hacia otro lado.

Leonardo DiCaprio estalla contra el Gobierno de Pedro Sánchez y los medios de comunicación 🔥😱 pic.twitter.com/z7yjioTsvi — Los Meconios (@LosMeconios) August 11, 2022

Una crisis irreversible: síntomas y señales inequívocas

No se trata solo de escándalos puntuales o filtraciones maliciosas. La actual situación tiene todos los ingredientes para considerarse una crisis sistémica e irreversible. Como bien han señalado analistas políticos en las últimas semanas, el sistema parece haber perdido su capacidad natural para autorregularse; los tradicionales mecanismos de contención institucional —justicia, parlamento, socios— han dejado de ofrecer salidas creíbles o eficaces.

El llamado “continuismo forzado” de Sánchez ya no se percibe como estabilidad sino como parálisis; una especie de limbo político que ni avanza ni retrocede. Si los socios parlamentarios (ERC, Bildu, Junts, Sumar) concluyen que mantener la alianza amenaza su propia supervivencia electoral, no dudarán en dejar caer al presidente. Ya hay voces internas que exigen explicaciones y cambios reales. El cambio en el ánimo de las bases es palpable: la lealtad al líder ya no es un activo sino una carga.

El círculo vicioso: corrupción, familia y modus operandi

El entramado que rodea al presidente es hoy objeto de escrutinio público. La sombra alargada del caso Cerdán —con dos secretarios de organización del PSOE implicados y uno ya entre rejas— ha hecho saltar todas las alarmas. Sánchez asume parte de responsabilidad (“el culpable es quien comete el delito”, repite), pero insiste en defender su integridad personal y su “determinación intacta” para capear el temporal.

Aquí surge otra pregunta recurrente: ¿Sánchez puso el cazo para vivir del cuento de los negocios familiares? El modus operandi —favores cruzados, contratos públicos sospechosos y vínculos empresariales con la familia Gómez— perpetúa prácticas que muchos creían superadas. La opinión pública demanda respuestas claras y exhaustivas sobre si la influencia presidencial ha servido como palanca para intereses privados.

Mientras tanto, la oposición eleva el tono: exigen dimisión inmediata mientras las encuestas reflejan un descenso continuado en la confianza socialista. Dentro del PSOE crece el desánimo; fuera, los votantes progresistas abandonan filas por hastío ante la corrupción y la falta de autocrítica real.

El papelón internacional: aislamiento y tensiones con aliados

La crisis interna va acompañada por un deterioro notable en la imagen exterior del Gobierno. En la reciente cumbre de la OTAN, Sánchez fue recibido con frialdad y cierto aislamiento. Las dudas sobre el compromiso español con el gasto en defensa —lejos aún del 5% del PIB reclamado por Estados Unidos— han provocado advertencias directas desde Washington sobre posibles sanciones comerciales. Resulta irónico que quien vendió a España como ejemplo progresista ante Europa se vea ahora arrinconado tanto dentro como fuera.

Por si fuera poco, el Gobierno presume de feminismo militante mientras le salpican escándalos vinculados a la explotación sexual y redes prostibularias. Esta contradicción erosiona todavía más su autoridad moral y alimenta un relato demoledor para las bases socialistas.

Un plan anticorrupción a contrarreloj: ¿última bala o brindis al sol?

Acorralado por socios e incluso por sus propios diputados más díscolos, Sánchez ha lanzado un paquete urgente de medidas anticorrupción. El plan incluye desde auditorías independientes para partidos hasta la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública; todo ello supervisado por expertos internacionales. Se busca así frenar la hemorragia reputacional y conservar a una mayoría parlamentaria cada vez más esquiva.

Sin embargo, el escepticismo reina entre quienes ven en este movimiento un intento desesperado por ganar tiempo más que una solución real al problema estructural. Sumar exige incluso una cuestión de confianza formal si las medidas resultan insuficientes; otros socios avisan: si hay nuevas revelaciones tóxicas, podrían saltar por los aires todos los acuerdos.

La sombra alargada del sanchismo: ¿epílogo o simple capítulo?

En esta atmósfera opresiva resulta complicado prever cuánto puede durar esta “agonía” política. Lo que está claro es que Sánchez está liquidado políticamente; lo único incierto es si su caída será abrupta o prolongada. Lo cierto es que cada día surgen nuevos detalles turbios —algunos relacionados con las viejas historias prostibularias que nunca se quisieron airear— mientras crece la presión para que explique hasta el último euro gestionado bajo su mandato familiar.

La oposición celebra anticipando elecciones inminentes; dentro del PSOE algunos barones ya preparan alternativas discretamente. Y en los medios digitales más críticos se bromea con que “La Moncloa ya parece una sucursal del Ministerio del Tiempo”, porque nunca se sabe si allí gobierna el pasado o apenas resiste un presente condenado.

Curiosidades recientes sobre el caso: