Todas las pifias que retratan al caradura Bolaños y el fake de que al Gobierno Sánchez las crisis le cogen trabajando

¡Vaya espectáculo el del sanchismo!

La orweliana tesis de que la verdad no existe ha calado hondo, y los ministros, siguiendo los pasos del jefe, sueltan burradas sin despeinarse.

Este jueves, 14 de agosto de 2025, hemos visto un capítulo de antología.

Con el Gobierno Sánchez en modo tumbona, España arde por los cuatro costados con incendios devastadores y los trenes colapsan con retrasos y averías en pleno agosto, el mes estrella del turismo.

Pero, ¿qué hace está el Ejecutivo Frankenstein?

Nada, porque los incendios y los pasajeros tirados en las vías les importan un pimiento.

¿Y qué han hecho el marido de Begoña y los ministros de Interior, Defensa o Medio Ambiente?

¿Volver de sus vacaciones para trabajar?

¡Qué va! La solución fue mandar a unos cuantos a hacer canutazos desde sus destinos vacacionales, como si los españoles fuéramos tontos.

Se puede ser caradura y luego está Gracita Bolaños. pic.twitter.com/xQa57YUCxp — María Jesús L. S. (M.J.) (@mj_zaragoza26) August 28, 2024

Ahí tenemos a Félix Bolaños, en plan turista en Almería, con Puente a su lado, soltando con cara de cemento: «Este Gobierno siempre está al pie del cañón en las crisis». ¡Cuando ni uno solo se había movido a las zonas afectadas por los fuegos!

Puente, tras mofarse en X del ‘calorcito’ de los incendios, salió a decir que él solo usa sarcasmo e ironía.

Ana Redondo, ministra de Igualdad, desde su retiro veraniego, culpa de los incendios al negacionismo climático y a la desidia del Gobierno de Mañueco.

Pero, vamos a ver, que el 90% de los incendios en España son provocados por personas, muchos por pura maldad, y el monte está abandonado por la despoblación y la falta de cuidado.

¿Cambio climático?

¿O será que la realidad ya no existe para este Gobierno? Porque cuando encuentras diez focos en un solo incendio, eso no es el clima, es otra cosa.

La hemeroteca es implacable.

Los ejemplos que esgrime Bolaños para ilustrar el compromiso gubernamental –el volcán de La Palma, la dana en Valencia, el apagón de abril– sirven más como propaganda que como prueba fehaciente de eficacia.

En muchos casos, la presencia mediática superó con creces la gestión efectiva, y las ayudas prometidas llegaron con cuenta gotas o ni siquiera llegaron.

Bolaños se ha ido calentito. Así vamos a estar todos los días hasta que se vayan. Haciendo el trabajo que los medios corruptos no quieren hacer. A pesar de los salvajes que le acompañan pic.twitter.com/PI8H2ttmFp — Javier Negre (@javiernegre10) July 1, 2025

Más de 11.800 evacuados y 105.000 hectáreas calcinadas: una emergencia real

En estos días, España registra cifras escalofriantes:

Más de 11.800 personas evacuadas por los incendios activos.

por los incendios activos. Al menos 105.000 hectáreas calcinadas, afectando especialmente a Extremadura, Castilla y León y Galicia.

Las llamas han obligado a cortar carreteras principales como la A-66 y la N-630 en Jarilla, dificultando aún más el acceso de medios de extinción y evacuación.

Mientras tanto, la petición de ayuda internacional llegó tarde: solo después de días de crisis se solicitó a la Unión Europea el envío de hidroaviones cisterna, evidenciando una reacción lenta por parte del Ejecutivo central.

El sanchismo y la novedad de que “la verdad no existe”

El actual Gobierno ha instaurado una peculiar novedad en la política española: la verdad es maleable y depende del relato oficial. Los ministros copian el estilo del presidente y se permiten soltar afirmaciones tan grandilocuentes como cuestionables, sin pudor alguno. Si la realidad no encaja en el discurso, se ajusta o se ignora.

El caso del ministro Óscar Puente es paradigmático. Tras dos años enfrascado en cruzadas en Twitter contra adversarios políticos –y contra ciudadanos anónimos–, su gestión del caos ferroviario sigue sin ofrecer respuestas convincentes ni soluciones prácticas. La política espectáculo sustituye a la política eficaz.

Feijóo abandona sus vacaciones y da lecciones al Gobierno

En contraste con el Ejecutivo nacional, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, decidió interrumpir sus vacaciones para desplazarse a Orense y apoyar a los afectados por los incendios. Su gesto fue interpretado como una muestra clara de compromiso institucional y contraste con los ministros que simulan trabajar desde destinos turísticos.

Feijóo no solo criticó la lentitud en pedir ayuda internacional; también denunció que el Gobierno central descargaba toda responsabilidad en las autonomías y en la Unidad Militar de Emergencias (UME), mientras él mismo constataba sobre el terreno el esfuerzo incansable de bomberos, Guardia Civil y voluntarios.

Los ministros simulan trabajar mientras están de vacaciones

La paradoja alcanza su cénit cuando se observa que buena parte del gabinete se encontraba ausente o “teletrabajando” desde enclaves vacacionales. El propio presidente Sánchez permanecía en Lanzarote mientras las llamas avanzaban sin control por media península. Las redes sociales ofrecían imágenes de ministros posando junto a pilas de documentos o frente a ordenadores portátiles: simulacros más propios del márketing que de una gestión eficaz.

Mientras tanto, los verdaderos protagonistas –bomberos, Guardia Civil, UME– batallan día y noche para contener los fuegos en condiciones extremas.

El verdadero ‘pie del cañón’ con la dana: huida y promesas incumplidas

La gestión gubernamental ante fenómenos extremos como la dana (depresión aislada en niveles altos) en Valencia retrata también ese “pie del cañón” tan publicitado por Bolaños. Tras nueve meses sin pisar Paiporta –zona cero– ni cumplir con las ayudas prometidas a los damnificados por las inundaciones, Sánchez evidenció una distancia notable entre discurso y acción efectiva.

Los vecinos siguen esperando ayudas que nunca llegan; la zona afectada permanece igual que tras el desastre. El pie del cañón parece más bien un pie fuera de escena.

Cortes viales y abandono rural: Jarilla como ejemplo

El incendio en Jarilla obligó al corte completo de vías cruciales como la A-66 y N-630, paralizando el tránsito entre Extremadura y Castilla y León. Las dificultades logísticas agravaron aún más la situación para los equipos de emergencia y evacuados.

La respuesta del Gobierno se limitó a declaraciones genéricas sobre colaboración institucional y agradecimientos públicos a quienes luchan contra las llamas; pero las demandas concretas –más medios técnicos y ayuda directa– seguían pendientes.

El papel fundamental de la Guardia Civil frente al abandono rural

Si algo ha quedado patente en esta crisis es el protagonismo de cuerpos como la Guardia Civil, que han suplido con esfuerzo propio muchas carencias logísticas e institucionales. Su presencia constante en zonas rurales evidencia el abandono sistemático que sufren estos territorios por parte del Ejecutivo central.

En pueblos pequeños donde los servicios son escasos y los recursos limitados, han sido los agentes rurales quienes han mantenido el orden durante las evacuaciones masivas y garantizado la seguridad frente al avance imparable del fuego.

Óscar Puente: dos años peleando en Twitter sin respuesta al caos ferroviario

El ministro Óscar Puente, famoso por su actividad incesante en Twitter, ha convertido su perfil público en un ring virtual donde boxea verbalmente contra adversarios políticos y usuarios críticos.

Sin embargo, frente al caos ferroviario vivido recientemente –con retrasos crónicos, cancelaciones masivas y miles de viajeros atrapados– no ha dado ninguna respuesta concreta ni plan realista para resolver estos problemas estructurales. La política digital se impone sobre la material.

El sanchismo ante las crisis: relato versus realidad

La estrategia comunicativa del Gobierno parece diseñada para resistir cualquier embate mediático o social: no rectificar nunca, no pedir perdón jamás ni asumir responsabilidades. Las emergencias se relatan como gestas heroicas aunque sus protagonistas estén más cerca del chiringuito que del puesto avanzado.

Mientras tanto:

La ciudadanía observa cómo las promesas se diluyen.

Los afectados esperan soluciones prácticas.

Los cuerpos de emergencia sostienen el país sobre sus hombros.

Curiosidades recientes sobre el caso

El Gobierno tardó varios días en pedir ayuda internacional para combatir los incendios; Portugal reaccionó antes solicitando apoyo incluso a Marruecos.

El término “al pie del cañón” ha sido utilizado tantas veces por Bolaños esta semana que amenaza con batir récord nacional.

En redes sociales circulan memes comparando el trabajo real (Guardia Civil) con el virtual (ministros posando entre papeles).

Las zonas rurales afectadas por incendios e inundaciones siguen esperando ayudas prometidas desde hace meses.

Óscar Puente ha bloqueado a más usuarios críticos en Twitter este verano que trenes circulando bajo su ministerio.

El verano político español deja claro: si algo retrata al Gobierno Sánchez ante las crisis es su habilidad para estar siempre trabajando… pero solo delante de una cámara.