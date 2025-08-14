Santiago Segura abre todas la incógnitas tras la filtración de imágenes de ‘Torrente Presidente’: ‘¿A favor o en contra de VOX?

¡Vaya revuelo se ha armado con la filtración de unas imágenes de Torrente Presidente!

¿A favor o en contra de VOX?”.

El personal se ha puesto a especular casi con histeria.

Mientras los progres celebran, dando por hecho que la película cargará contra el partido de Abascal, otros y entre ellos nuestro reportero Josué Cardenas que tiene fono olfato insinúan que las risas podrían cambiar de bando.

La incógnita está servida, y conociendo al bueno de Torrente, nadie sabe cómo acabará esta sátira política que promete no dejar títere con cabeza.

Echen un vistazo al vídeo y entren al juego señores.

Torrente, presidente ha puesto patas arriba las redes sociales.

A día de hoy, 14 de agosto de 2025, tras viralizarse un vídeo en el que su icónico personaje, el policía José Luis Torrente, protagoniza un mitin desde un balcón, bajo una gran lona verde con la palabra “Nox” y flanqueado por banderas de España, Santiago Segura se encuentra en el centro de la polémica.

La referencia al partido VOX es evidente y ha encendido tanto a seguidores como a detractores.

De verdad eh, que alguien de VOX se esté quejando de una parodia de @SSantiagosegura en Torrente 6 sobre el partido, me parece muy fuerte. Me vais a perdonar, pero parecemos los ofendidítos de la izquierda. Además, en la película habrá todo tipo de parodias y de todos los… — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) August 13, 2025

El vídeo que lo cambió todo

Todo comenzó cuando un usuario de TikTok compartió un breve fragmento del rodaje.

En él, Torrente, convertido ahora en político, arenga a la multitud con frases como: “Cuando gobierne yo… cuando gobernemos nosotros… eso no va a pasar. A esa persona se le gratificará por haber ayudado a la policía. ¡España!”.

La escena se ha convertido, como no podía ser de otra manera, en objeto de análisis y juicio en redes sociales.

Pido respeto para @SSantiagosegura , quizá el único director de cine, de este país, que no depende de la subvención, sino que vive de la taquilla. Cuando veamos la película de Torrente opinamos. — Albert Castillón (@AlbertCastillon) August 13, 2025

La respuesta de Santiago Segura

Santiago Segura -aparentemente enfadado pero echando más leña al fuengo- ha respondido directamente en X, la red antes conocida como Twitter: “¿Por qué, a raíz de una imagen robada, reconstruir en tu cabeza y juzgar una película que ni siquiera has visto?”.

El director y actor alimenta el tinte provocador de la saga, que desde sus inicios en 1998 con Torrente, el brazo tonto de la ley ha hecho de la incorrección política y la exageración de estereotipos su seña de identidad.

En redes hay de todo.

Algunos usuarios subrayan contentos que Torrente siempre ha sido una caricatura de lo peor de la sociedad española: “Enhorabuena por descubrir que Torrente es una figura que representa un franquista racista, machista y homófobo, crea un partido parodia que se parece a un partido franquista, racista, machista y homófobo”.

Otros, sin embargo, consideran que el guiño a VOX es “una indecencia y un servilismo difícilmente igualable”.

Pediría prudencia antes de linchar a @SSantiagosegura por el corte que se ha filtrado de la nueva película de Torrente. Torrente es historia de España y yo son fan incondicional. Formar parte de la saga siempre será un honor, que hay que tomar en clave de humor. — Macarena Olona (@Macarena_Olona) August 13, 2025

Sátira política y debate social

La saga Torrente nunca ha sido ajena a la controversia.

Desde su debut, ha recaudado millones y cosechado críticas tanto por su humor irreverente como por su retrato descarnado de ciertos sectores sociales.

Ahora, con esta sexta entrega, Segura lleva por primera vez al personaje al terreno de la política y no duda en jugar con la actualidad, presentando a Torrente como líder del partido ficticio “Nox”, un evidente trasunto de VOX hasta en el logotipo y la estética.

La periodista Rebeca Argudo han cuestionado la elección de Segura, preguntándose por qué no satiriza a otros partidos, en especial tras los recientes escándalos que afectan al PSOE.

Frente a estas críticas, otros usuarios y figuras públicas han pedido prudencia y han recordado que la sátira no debe confundirse con una declaración de intenciones políticas, sino que forma parte del ADN del personaje.

Y otros, como Josué Cárdenas, aconsejan ‘paciencia’ y no dar nada por supuesto.

Lo que sabemos de la nueva película

Será la sexta película de la saga, iniciada en 1998, y la primera en una década: la anterior entrega se estrenó en 2015.

El estreno de Torrente, presidente está previsto para 2026, aunque no hay fecha cerrada.

La trama gira en torno a la entrada en política de Torrente, parodiando el auge de partidos ultranacionalistas en España.

El rodaje se ha llevado a cabo en secreto y la filtración ha desvelado sólo una pequeña parte de la película, por lo que el contexto completo de las escenas aún es desconocido.

Un fenómeno que trasciende la pantalla

La saga Torrente ha sido siempre un termómetro de la sociedad española, utilizando la exageración y la parodia para poner frente al espejo los vicios y contradicciones nacionales. La elección de “Nox” como partido ficticio no es casual: para muchos, es la representación lógica del personaje, cuya ideología y comportamientos extremos encajan perfectamente en la caricatura de ciertos discursos actuales.

El propio Segura ha ironizado sobre la reacción viral, agradeciendo los pocos comentarios equilibrados en la red y recordando que juzgar una obra por un simple clip filtrado es, cuanto menos, prematuro. Mientras tanto, la expectación no deja de crecer y la polémica promete acompañar a Torrente, presidente hasta su estreno.

A falta de conocer el resultado final, lo único seguro es que Santiago Segura ha vuelto a poner el foco sobre los límites del humor y la libertad creativa en el cine español, reabriendo un debate tan antiguo como vigente.