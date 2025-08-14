  • ESP
    España América
Periodismo Internet

JESÚS SANZ MONTES NO COMULGA CON LA LÍNEA MARCADA POR LA CONFERENCIA EPISCOPAÑ

El arzobispo de Oviedo se opone a la postura oficial de la Iglesia y lanza este aplaudido mensaje sobre Jumilla

"Extraña polémica con musulmanes sobre celebraciones en polideportivos. ¿Dónde está la reciprocidad negada de los moritos con los cristianos que asesinan en nuestras iglesias dentro de sus territorios?"

Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo y la comunidad musulmana de Jumilla.
Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo y la comunidad musulmana de Jumilla.
Archivado en: Conferencia Episcopal | Internet | Periodismo | Santiago Abascal | VOX

Más información

Santiago Abascal y Joan Planellas.

Zasca épico de Santiago Abascal al arzobispo de Tarragona por llamar "xenófobo" a VOX

Alto y claro.

Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, no se anduvo por las ramas.

Lejos de la postura de la Conferencia Episcopal, que censuró la moción que PP y VOX sacaron adelante en Jumilla, en la Región de Murcia, sobre limitar el uso de espacios públicos para que la comunidad musulmana no celebre ahí ni el Ramadán ni la Fiesta del Cordero, el religioso asturiano se mostró claro y tajante.

Y es que mientras la Iglesia salió en tromba a defender la libertad de culto y a decir que no había problema en dejar esos espacios a los musulmanes, Sanz Montes denunció el silencio de la propia Conferencia Episcopal ante las matanzas de católicos a manos de fanáticos de otras religiones:

El arzobispo de Oviedo recibió un aluvión de aplausos por su valiente posicionamiento frente al mensaje lanzado desde Añastro, sede de la Conferencia Episcopal:

Desde luego, nada que ver la postura de Sanz Montes con la que, por ejemplo, adoptó el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, que salió como el bicho del pantano a criticar a VOX, si bien su líder, Santiago Abascal, supo contraatacar con suprema brillantez.

Un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano. Podríamos decir que más bien pueden utilizar este filón católico, que son procatólicos, pero en definitiva no lo son. Un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano. Y me parece que debe decirse con toda la contundencia.

Abascal le dio el golpe definitivo con una imagen que, en este caso, vale más que mil palabras:

Los mejores productos de gastronomía

PRODUCTOS DE GASTRONOMÍA
Conservas Cuchillos de cocina Fiambres y embutidos Máquinas de café
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]