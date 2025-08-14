El arzobispo de Oviedo se opone a la postura oficial de la Iglesia y lanza este aplaudido mensaje sobre Jumilla

Alto y claro.

Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, no se anduvo por las ramas.

Lejos de la postura de la Conferencia Episcopal, que censuró la moción que PP y VOX sacaron adelante en Jumilla, en la Región de Murcia, sobre limitar el uso de espacios públicos para que la comunidad musulmana no celebre ahí ni el Ramadán ni la Fiesta del Cordero, el religioso asturiano se mostró claro y tajante.

Y es que mientras la Iglesia salió en tromba a defender la libertad de culto y a decir que no había problema en dejar esos espacios a los musulmanes, Sanz Montes denunció el silencio de la propia Conferencia Episcopal ante las matanzas de católicos a manos de fanáticos de otras religiones:

Extraña polémica con musulmanes sobre celebraciones en polideportivos. ¿Dónde está la reciprocidad negada de los moritos con los cristianos q asesinan en ntras iglesias dentro de sus territorios? ¿Ponernos estupendos citando textos civiles o eclesiales, para q nos sigan matando? — jesus sanz montes (@jsmofm) August 13, 2025

El arzobispo de Oviedo recibió un aluvión de aplausos por su valiente posicionamiento frente al mensaje lanzado desde Añastro, sede de la Conferencia Episcopal:

Monseñor, cuando veo este mensaje suyo y después leo los comunicados de la CEE (y sobre todo, sabiendo que mis fieles también pueden leer una cosa y la otra)… Creo que se entiende el dilema.

¿Qué esperan los Obispos que hagamos sus curas? ¿Que elijamos la opinión de uds. que… — P. Luis Gil Borrallo (@JHSLuisM) August 13, 2025

Gracias por defender a los misioneros católicos que dan la vida en Nigeria y en otros países por su fe. En España, la “Fiesta del Cordero” sería sancionable: la Ley de Bienestar Animal prohíbe el maltrato y la muerte injustificada. Multas de hasta 200.000 €. — Leonidas (@LeonMcFally) August 13, 2025

Bravo, páter! Con vicarios como Ud, habrá legiones de católicos como yo que les escucharán con mucha atención porque la palabra de nuestro Señor debe ser pronunciada por los más aptos. Así como Él se rodeó de los 12 que quiso, y entre ellos hubo un traidor, pero % mínimo deseable — Made for Spexit (@MadeforSpexit) August 14, 2025

Desde luego, nada que ver la postura de Sanz Montes con la que, por ejemplo, adoptó el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, que salió como el bicho del pantano a criticar a VOX, si bien su líder, Santiago Abascal, supo contraatacar con suprema brillantez.

Un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano. Podríamos decir que más bien pueden utilizar este filón católico, que son procatólicos, pero en definitiva no lo son. Un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano. Y me parece que debe decirse con toda la contundencia.

Abascal le dio el golpe definitivo con una imagen que, en este caso, vale más que mil palabras: