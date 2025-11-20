La UCO revela que el socialista Pedro Saura, presidente de Correos, amañó obras públicas millonarias en favor de la trama del PSOE

Otro más y de los gordos.

Porque Pedro Saura es ‘patanegra‘ del PSOE.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha destapado una red de corrupción que alcanza las más altas esferas del PSOE y que señala directamente a Saura, presidente de Correos, y antes exsecretario de Estado de Infraestructuras con José Luis Ábalos.

Según la documentación incorporada al sumario, Saura desempeñó un papel clave en varias adjudicaciones millonarias al facilitar, desde su cargo, declaraciones de emergencia y procedimientos acelerados que beneficiaron a la trama liderada por Koldo García, Santos Cerdán y el comisionista Víctor de Aldama.

El puente del Centenario (Sevilla): presión para desbloquear millones

El 6 de agosto de 2018, apenas nombrado secretario de Estado, Saura autorizó la declaración de emergencia para inspeccionar el puente del Centenario en la SE-30 de Sevilla. Aquella decisión abrió la puerta a una posterior licitación millonaria que la trama ya tenía en el punto de mira.

Meses después, en noviembre, Santos Cerdán le escribía a Koldo García: «Estoy anunciando un puente nuevo» en Sevilla. En realidad, solo se iban a cambiar los tirantes, pero la maniobra servía para justificar el contrato.

La prueba más contundente aparece en abril de 2019. Koldo informa a Cerdán:

«Se le ha visto desde lejos» (refiriéndose a Saura) «insistiendo con el expediente sevillano» y que Javier Herrero (otro de los investigados) «ha tenido que presionar mucho a Pedro Saura» para que avanzara.

Tres días después, el 24 de abril, Carreteras aprobaba la declaración de emergencia definitiva. El consorcio promovido por la trama se posicionaba para llevarse la obra.

El patrón se repite en Logroño. La UCO detecta una «notoria insistencia por parte de Santos» y nuevas presiones de Herrero sobre Saura para desbloquear otra licitación. Acciona aparece como contratista principal y empresas ligadas al constructor vasco Antxón como posibles canalizadoras de las comisiones.

En Navarra, la adjudicación de los Túneles de Belate (62,8 millones de euros, resuelta en diciembre de 2023) se gestó cuatro años antes. En noviembre de 2019, Saura y Herrero se reunieron con representantes del Gobierno navarro —entre ellos Bernardo Ciriza y Santos Cerdán— y se comprometieron políticamente a duplicar los túneles, allanando el camino a la red.

El engranaje decisivo

La UCO interpreta estas secuencias como una actuación coordinada en la que Saura tenía un papel decisivo: él autorizaba declaraciones de emergencia o validaba procedimientos acelerados sin los cuales las obras no avanzaban. Para la trama, esos contratos eran vitales: dependían del cobro del 2 % pactado con Acciona y del cierre de cuentas pendientes con Ábalos y su círculo.

Las conclusiones policiales son tajantes: las decisiones e insistencias vinculadas al actual presidente de Correos no fueron casuales ni meramente administrativas; formaban parte de un patrón diseñado para favorecer la tramitación y adjudicación de proyectos que derivarían en beneficios económicos ilegales para la red.

La Fiscalía describe un «convenio criminal» de reparto funcional preciso:

Ábalos , el jefe.

, el jefe. Koldo García , su alter ego y testaferro.

, su alter ego y testaferro. Víctor de Aldama , el pagador de influencias.

, el pagador de influencias. Pedro Sánchez, el capo.

Entre 2019 y 2022, Aldama abonó 10.000 euros mensuales a Koldo (incluso en presencia de Ábalos) y cubrió 82.298 euros del alquiler de una vivienda de lujo de una persona vinculada a Ábalos en Plaza de España (Madrid). A cambio, Ábalos intervino directamente en el rescate de 475 millones a Air Europa y facilitó una nota clave que desbloqueó la operación, recibiendo como contraprestación el uso exclusivo de un chalet de lujo en Marbella en agosto de 2020.

La trama también aseguró sobornos superiores a 1,07 millones de euros en licitaciones de Acciona, con Santos Cerdán como puente hacia Ábalos.

Este escándalo, destapado inicialmente por el periodista Alejandro Entrambasaguas, revela una corrupción sistémica en el corazón del PSOE. La investigación sigue abierta y nuevas revelaciones pueden llegar en cualquier momento.