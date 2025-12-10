Sánchez acorralado: las encuestas y la fuga de voto femenino dejan patas arriba al PSOE en Aragón, Extremadura y Castilla y León

La puntilla parece ser el voto femenino.

La fuga masiva del voto femenino está golpeando duramente a la incoherente y sectaria izquierda española, que se llenó la boca con el “solo sí es sí” mientras protegía a sus depredadores y guarros, mirando para otro lado ante escándalos sexuales gravísimos en sus filas y en las de sus socios.

Miles de mujeres que tradicionalmente votaban PSOE, Sumar o Podemos están abandonando en bloque esos partidos, indignadas por la hipocresía de quienes se presentan como abanderados del feminismo pero tapan abusos, consienten la prostitución como “trabajo sexual” y hasta justifican agresiones, cuando el facineroso lleva carnet del partido o de sus aliados.

Este hartazgo trasciende regiones y clases sociales: desde Galicia hasta Andalucía, pasando por Cataluña, Madrid, Valencia o el País Vasco, las encuestas internas y los focus groups coinciden en lo mismo: mujeres de todas las edades están migrando en tropel hacia la abstención o directamente al PP o a VOX.

Es un castigo silencioso pero devastador, que veremos concretarse en Extremadura este 21 de diciembre, pero también afecta y cada día con mayor intensidad a los comicios autonómicos de Castilla y León y -previsiblemente- si se adelantan, a Aragón.

La política española tiene una extraña capacidad para complicarse precisamente cuando más se necesita serenidad en Moncloa. Las últimas encuestas en Aragón, Extremadura y Castilla y León irrumpen como una tormenta perfecta para Pedro Sánchez, impactando directamente al PSOE a nivel territorial.

Esto coloca a Pilar Alegría en una posición comprometida: atrapada entre barones socialistas inquietos, un presidente autonómico del PP que coquetea con el adelanto electoral y una opinión pública que se inclina decididamente hacia la derecha.

El mapa autonómico, que hace apenas un par de años el PSOE intentaba reconstruir tras la oleada azul de 2023, se presenta hoy claramente inclinado hacia el bloque de PP y VOX, que ya ejerce un dominio considerable sobre el poder territorial y amenaza con ampliar aún más su ventaja en las próximas elecciones. Lo que antes se interpretaba como un desgaste controlado comienza a asemejarse peligrosamente a un cambio de ciclo.

Aragón: los tambores de adelanto electoral y la situación de Pilar Alegría

En Aragón, los movimientos del presidente autonómico Jorge Azcón han encendido todas las alarmas. El popular ha insinuado en varias ocasiones la posibilidad de convocar elecciones anticipadas si no consigue aprobar los Presupuestos, utilizando como palanca el techo de gasto y sus tensas relaciones con VOX. Ante tal escenario, el PSOE aragonés ha optado por una maniobra tan arriesgada como reveladora.

, ministra, portavoz del Gobierno y secretaria general del PSOE en Aragón, ha manifestado su apoyo al techo de gasto para impedir que Azcón tenga la excusa ideal para activar el botón electoral. Los socialistas han prometido facilitar la aprobación del marco presupuestario, presentándose como una fuerza “responsable” frente a un PP que, según su narrativa, está “maniatado” por la ultraderecha.

Esta jugada posee dos lecturas: una autonómica y otra nacional. En Zaragoza, Alegría intenta desactivar el relato del PP; si Azcón decide adelantar elecciones pese a contar con la abstención o apoyo del PSOE sobre el techo de gasto, tendrá que asumir las consecuencias de convocar por mero cálculo partidista. En Madrid, la problemática es distinta: si hay adelanto en febrero, toda la atención mediática recaerá sobre Alegría y, por extensión, sobre la gestión de Sánchez.

De acuerdo con un análisis de ‘El Debate’, para Pilar Alegría no hay mejor momento que este: un adelanto en Aragón obligaría a Sánchez a apresurar la salida de su portavoz y elegir “a la quinta… o al quinto” para ocupar un puesto clave en Moncloa. No se trata solo de una remodelación más; sería la confirmación de que la cara visible del Gobierno durante esta legislatura ha quedado atrapada entre la crisis interna del PSOE y el posible castigo en las urnas aragonesas.

En este contexto, la oferta de Alegría al PP tiene un filo cortante:

Evita, al menos por ahora, el panorama de unas elecciones autonómicas que podrían confirmar el giro conservador también en Aragón.

Pero también muestra a un PSOE a la defensiva, dispuesto a salvar los muebles institucionales aun a costa de parecer como apoyo del gobierno del PP, algo que Vox sabe explotar fácilmente en su discurso.

Mientras tanto, las encuestas generales refuerzan el escenario más favorable al PP: Sigma Dos posiciona a los populares alrededor del 33 % y 143 escaños, mientras que el PSOE caería hasta unos 108 escaños y VOX crecería hasta 57 diputados. Este clima nacional influye en cualquier cita autonómica programada para 2026… o antes.

Castilla y León: Vox se dispara sin candidato mientras el PSOE se hunde

Si Aragón representa el frente institucional, Castilla y León se convierte en el laboratorio del descontento socialista. La primera encuesta electoral para las autonómicas de 2026 revela un panorama especialmente preocupante para el PSOE y curiosamente incómodo para el PP.

Los datos clave son contundentes:

VOX crece incluso sin candidato definido , capitalizando tanto el voto de protesta como el desgaste tanto del PP como del PSOE.

, capitalizando tanto el voto de protesta como el desgaste tanto del PP como del PSOE. El PP de Alfonso Fernández Mañueco seguiría ganando con claridad pero perdería apoyos respecto a 2022.

seguiría ganando con claridad pero perdería apoyos respecto a 2022. El PSOE empeora aún más sus resultados, con una disminución de tres escaños que amplía la brecha con los populares.

El pronóstico estimado para 2026 indica que Mañueco volvería a ganar cómodamente, aunque perdería dos procuradores. Mantendría así una distancia considerable frente a un PSOE que no solo no remonta sino que sigue hundiéndose más. El mensaje subyacente es devastador para Ferraz: incluso donde el PP experimenta desgaste gubernamental, quien se beneficia es VOX, no el PSOE.

Castilla y León concentra varios problemas simultáneamente:

La normalización de VOX como socio gubernamental así como alternativa protestataria frente a los dos grandes partidos.

La incapacidad del PSOE regional para articular un relato propio que conecte con los votantes rurales y con las capitales provinciales, donde sigue pesando la fragmentación del centroizquierda.

Un efecto arrastre nacional: ese giro conservador observado en las encuestas generales se amplifica notablemente en esta comunidad históricamente inclinada hacia el centro-derecha.

Para Sánchez, esta lectura resulta amarga: si en territorios donde gobierna el PP junto a Vox los castigos no van dirigidos al socio menor sino al PSOE mismo, su estrategia de confrontación directa con Abascal podría resultar estéril fuera de las grandes ciudades.

Extremadura: María Guardiola roza la mayoría absoluta mientras el PSOE pierde apoyo

El caso de Extremadura es quizás uno de los más simbólicos respecto al momento crítico que vive actualmente el socialismo español. Una comunidad tradicionalmente leal al PSOE parece avanzar según las encuestas hacia un dominio claro por parte del PP liderado por María Guardiola, mientras que tanto el PSOE retrocede como también lo hace Vox, aunque este último muestra signos positivos.

Las proyecciones recientes indican un patrón bastante consistente:

El PP podría situarse entre 29 y 32 escaños , logrando alrededor del 41‑43 % de los votos , acercándose peligrosamente a esa mayoría absoluta fijada en 33 diputados.

, logrando alrededor del , acercándose peligrosamente a esa mayoría absoluta fijada en 33 diputados. El PSOE caería hasta una horquilla entre 19‑23 escaños , alejándose notablemente de los 28 obtenidos en 2023; sería uno de sus peores registros recientes en esta región.

caería hasta una horquilla entre , alejándose notablemente de los 28 obtenidos en 2023; sería uno de sus peores registros recientes en esta región. Por su parte, VOX crecería notablemente pasando de cinco diputados actuales a entre 7 y 12 , según diferentes sondeos.

crecería notablemente pasando de cinco diputados actuales a entre , según diferentes sondeos. Las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE (Unidas por Extremadura o Podemos-IU-AV) mantendrían o mejorarían ligeramente su presencia pero sin capacidad alguna para compensar esa caída socialista.

En una encuesta muy citada recientemente, aparece cómo María Guardiola está “a uno o dos escaños” de conseguir esa mayoría absoluta; consolidándose así como primera fuerza política con un liderazgo mucho más sólido respecto al año anterior. La presidenta extremeña llegó al poder tras unos resultados ajustados rodeados por dudas internas relacionadas con su vínculo con VOX; sin embargo, ahora se ha convertido en uno de los activos territoriales más firmes dentro del PP.

El contraste con lo vivido por el PSOE resulta evidente:

El relevo reciente de Guillermo Fernández Vara por parte de Miguel Ángel Gallardo no ha logrado detener esa fuga masiva hacia otros partidos; más bien lo ha acentuado aún más.

por parte de no ha logrado detener esa fuga masiva hacia otros partidos; más bien lo ha acentuado aún más. Parte del antiguo electorado socialista ha optado directamente por votar al PP; otro segmento prefiere refugiarse en la abstención mientras algunos migran hacia opciones alternativas progresistas lo cual fragmenta aún más dicho espacio político.

Con estos números sobre la mesa, se estima que ese bloque conjunto formado por PP y Vox podría sumar hasta 15 escaños más que todas las fuerzas progresistas juntas dejando prácticamente imposible cualquier alternativa mayoritaria liderada por el PSOE. Ya no se discute quién ganará sino si Guardiola podrá gobernar sola o si necesitará establecer nuevamente algún acuerdo con VOX.