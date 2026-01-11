Barómetro electoral en Aragón: el PP se acerca a la mayoría, el PSOE se desploma y VOX se eleva con Alvise haciendo bulla

La política en Aragón arranca su campaña con un mensaje claro que surge de los sondeos: el viento sopla a favor del PP, mientras que el PSOE se dirige hacia un resultado muy desfavorable y VOX se afianza como la tercera fuerza.

A este escenario ya complicado se suma un nuevo jugador, Se Acabó la Fiesta, el partido de Luis “Alvise” Pérez, que irrumpe por primera vez en las elecciones autonómicas en Aragón con la intención de captar apoyos entre los descontentos.

Así, las elecciones anticipadas del 8 de febrero no son solo una cita regional; se presentan como una prueba anticipada para la estrategia de Jorge Azcón, un plebiscito sobre la rendición de Pedro Sánchez ante ERC respecto a la financiación autonómica y un examen sobre si el sanchismo puede evitar arrastrar a los socialistas aragoneses hacia una debacle.

En unas Cortes acostumbradas equilibrios milimétricos , todo indica que Azcón repite, que Nolasco conVOX será crucial, que el PSOE de Pilar Alegría se despeñan y que Alvise sólo hará bulla.

Después de haber traicionado los aragoneses ocultando las orgías de Abalos en el parador de Teruel. Después de haber traicionado a las aragonesas con el acosador múltiple Paco Salazar.

Pilar Alegría quiere ahora traicionar a Aragón mintiendo sobre la financiación autonómica. pic.twitter.com/QsPUtNtq4w — Jose Libertad Ley (@hispaniaenlucha) January 11, 2026

Un panorama desolador para el PSOE y prometedor para el PP

Las encuestas más recientes coinciden en un mismo relato: victoria clara del PP, descalabro del PSOE y un notable avance de Vox.

Los datos más relevantes que marcan el pulso electoral son:

El PP se sitúa entre un 38–40 % del voto , con una proyección de 29–31 escaños , es decir, a entre tres y cinco diputados de alcanzar la mayoría absoluta (34).

, con una proyección de , es decir, a entre tres y cinco diputados de alcanzar la mayoría absoluta (34). El PSOE de Pilar Alegría cae al entorno del 24–26 % , lo que implicaría perder entre 4 y 6 escaños respecto a 2023.

cae al entorno del , lo que implicaría perder entre respecto a 2023. Vox asciende hasta el 16–18 % de los votos y podría casi duplicar su representación, pasando de 7 a entre 11 y 14 diputados .

de los votos y podría casi duplicar su representación, pasando de 7 a entre . El espacio aragonesista y minoritario (CHA, Aragón Existe, Podemos, IU, PAR) se distribuye en una franja del 3–6 %, ocupando papeles secundarios pero no irrelevantes en la aritmética final.

Una de las encuestas más influyentes, el ElectoPanel de Electomanía, otorga al PP un 39,9 % de los votos y 29 diputados, al PSOE un 25,8 % y 19 escaños y a Vox un 17,1 % y 12 parlamentarios. Estudios realizados por SyM Consulting, Sociométrica y A+M para Heraldo de Aragón apenas modifican estos porcentajes unas décimas, pero refuerzan la misma idea: Azcón lidera con claridad, aunque no hay garantía de mayoría absoluta y VOX será crucial.

En un cuadro comparativo, el cambio respecto a 2023 resulta aún más evidente:

Partido 2023 (escaños / %) Proyección 8-F (rango) PP 28 / 35,5 % 29–31 / 38–40 % PSOE 23 / 29,5 % 17–19 / 24–26 % Vox 7 / 11,25 % 11–14 / 16–18 % CHA 3 2–3 Aragón Existe 3 2–3 Podemos / IU 2 (por separado) 1–3 en total PAR 1 0–1

Detrás de esta imagen hay algo más que una simple oscilación temporal: el PSOE está cerca de sus mínimos históricos en la comunidad, mientras que el PP establece un techo alto y Vox se convierte en un socio casi indispensable para gobernar.

Azcón y el adelanto electoral: cálculo estratégico y efecto Sánchez

La gran cuestión en Aragón no es quién lidera las encuestas, sino qué llevó a Jorge Azcón a adelantar las elecciones al 8 de febrero. Este movimiento puede interpretarse como una jugada estratégica destinada a:

Aprovechar la crisis de credibilidad del Gobierno de Sánchez , especialmente tras el pacto con ERC que asigna extra a Cataluña. Esto ha encendido alarmas en comunidades como Aragón.

, especialmente tras el pacto con que asigna extra a Cataluña. Esto ha encendido alarmas en comunidades como Aragón. Convertir estas autonómicas en una suerte de referéndum emocional sobre financiación y relaciones con los independentistas. Así busca presentar al PSOE aragonés como cómplice en una supuesta “venta” de la comunidad.

sobre financiación y relaciones con los independentistas. Así busca presentar al PSOE aragonés como cómplice en una supuesta “venta” de la comunidad. Evitar un desgaste prolongado dentro del gobierno coaligado con Vox. Esta situación ya mostró su fragilidad en otras comunidades donde generó tensiones constantes.

El propio Azcón ha acusado al PSOE de “traicionar la igualdad y solidaridad” entre los españoles y ha señalado que han decidido “vender Aragón” para mantener a Pedro Sánchez en La Moncloa. De este modo vincula cada voto al descontento general con la política nacional. Su objetivo es claro: convertir su ventaja actual en votos suficientes para lograr una mayoría parlamentaria sin depender demasiado de sus socios.

Por otro lado, formaciones como el PAR intentan capitalizar este desgaste denunciando que Vox solo ha traído consigo inestabilidad e incertidumbre electoral. Se posicionan como garantes “de estabilidad, experiencia y compromiso con Aragón”. Este mensaje busca atraer al votante moderado que anhela cambios pero teme las turbulencias.

Pilar Alegría: una campaña tambaleante en redes sociales y un lastre llamado Moncloa

En medio del torbellino político está Pilar Alegría, exministra y portavoz del Gobierno, ahora candidata del PSOE en Aragón. En teoría su perfil debería ser beneficioso: experiencia mediática, conocimiento institucional y habilidades para hacer campaña. Sin embargo, lo real está resultando mucho peor de lo esperado.

Las encuestas indican que está claramente detrás de Azcón por una diferencia que oscila entre los 13 y los 15 puntos. El problema no solo es numérico; también tiene implicaciones simbólicas. Ha calado entre los votantes la percepción de que la candidata no logra desvincularse del sanchismo ni tampoco de las concesiones hechas a ERC. Esto le sitúa a la defensiva en un territorio muy sensible ante cualquier comparación con Cataluña.

Además, su campaña ha sido objeto de burla y rechazo en redes sociales. Vídeos donde intenta mostrar cercanía mediante escenas cotidianas –como tomar chocolate caliente junto a una carretera o paseos aparentemente espontáneos– han sido recibidos con ironía debido a su tono artificial e impostado. Este tipo de piezas comunicativas pensadas para humanizar su imagen están alimentando precisamente esa narrativa sobre una candidatura desconectada del electorado.

Mientras tanto, desde la dirección federal insisten en que cualquier crítica hacia Sánchez es “ruido”, pero lo cierto es que en Aragón cada concesión hecha a ERC se percibe como otro clavo más en el ataúd electoral del PSOE. La financiación singular catalana, junto al peso político ejercido por Junqueras y la sensación generalizada de abandono hacia Aragón son munición diaria para PP y Vox.

VOX: socio duro e incómodo pero esencial

Las encuestas colocan a Vox como uno de los grandes beneficiarios indirectos del adelanto electoral: si bien no disputará el liderazgo frente a Azcón, sí gana importancia como socio decisivo. Con porcentajes entre el 15% y el 18% así como una horquilla que va desde los 11 hasta los 14 escaños, los seguidores de Santiago Abascal consolidan su espacio dentro del Parlamento autonómico.

Este crecimiento trae consigo varias consecuencias:

Refuerza la idea sobre un bloque conservador con amplia mayoría en votos; sin embargo siempre habrá complejas negociaciones posteriores a las elecciones.

Obliga al PP a decidir si forma gobierno junto a Vox nuevamente o si busca alternativas pactando con fuerzas como Aragón Existe o incluso con el propio PAR; este escenario sería más complicado pero no imposible.

o incluso con el propio PAR; este escenario sería más complicado pero no imposible. Coloca a Vox en posición privilegiada para exigir tanto carteras como agenda política –inmigración, identidades o fiscalidad– si sus escaños resultan determinantes.

No faltan voces críticas dentro del ámbito político aragonés. Alberto Izquierdo, líder del PAR, acusa abiertamente a Vox por provocar precisamente aquello que muchos votantes temen: ruptura constante acuerdos previos e incertidumbres respecto al futuro económico e inversiones necesarias para crecer. Sin embargo hoy por hoy son los números quienes le otorgan poder decisorio.

Factor Alvise: entra el voto enfadado

La gran novedad ante estas elecciones autonómicas es la aparición del partido conocido como Se Acabó la Fiesta. Liderado por Luis “Alvise” Pérez también concurre por primera vez durante estos comicios aragoneses. El Boletín Oficial ya ha registrado sus candidaturas correspondientes para las tres provincias; esto certifica que este “partido del cabreo” pretende jugar fuerte dentro del tablero autonómico.

A pesar que hasta ahora las encuestas publicadas han centrado su atención mayormente sobre fuerzas tradicionales sin ofrecer estimaciones precisas acerca esta nueva formación política; su irrupción podría:

Drenar votos tanto hacia la derecha como aquellos desencantados abstencionistas; especialmente entre jóvenes críticos con “la casta”.

Complicar considerablemente los esfuerzos realizados por parte del PP para convertir votos provenientes directamente desde ellos mismos directamente convertidos luego después posteriormente posteriormente convertidos finalmente después directamente finalmente luego directamente finalmente luego después directamente finalmente luego después finalmente posteriormente luego después directamente finalmente luego después posteriormente convertidos finalmente convertidos directamente convertidos finalmente convertidos posteriormente convertidos finalmente transformados posteriormente transformados luego transformados posteriormente transformados directamente transformados posteriormente transformados.

Restar también apoyo alguno proveniente desde aquel sector antipolítico representado hasta cierto punto por Aragón Existe dentro región aragonesa .

La llegada Se Acabó fiesta suma nuevos ingredientes dentro ecosistema político ya saturado ; recordemos cómo durante año pasado llegaron tener representación ocho distintas formaciones Cortes ; ahora parece haberse multiplicado número candidatos alcanzando incluso hasta catorce propuestas diferentes Zaragoza Huesca doce Teruel .[2 ] Un auténtico laboratorio fragmentación podría traer sorpresas noche electoral.

Candidatos destacados: rostros conocidos junto apuestas arriesgadas

El cartel aspirantes presidir Gobierno Aragón tiene marcado sabor nacional:

Jorge Azcón (PP), actual presidente busca revalidar cargo desde posición fuerza presentándose muro frente Sánchez garante estabilidad . [2 ][4 ][11 ]

Pilar Alegría (PSOE), exministra exportavoz intenta frenar caída socialista plena tormenta financiación pactos ERC . [2 ][4 ]

Alejandro Nolasco (Vox) refuerza discurso duro aspira transformar crecimiento papel central próximo gobierno . [11 ]

Tomás Guitarte (Aragón Existe), Jorge Pueyo (CHA), María Goicoechea (Podemos-Alianza Verde), Marta Abengochea (IU-Sumar) Alberto Izquierdo (PAR) completan mosaico donde cada escaño puede resultar crucial . [2 ][5 ][8 ]

Con estos nombres , elecciones Aragón alejan cliché cita segunda : han convertido escaparate estrategias nacionales luchas internas izquierda pugnas relato territorial .

Fragmentación , izquierda dividida tablero impredecible

Al otro lado tablero , izquierda no socialista llega fragmentada . Intentos articular candidatura unitaria CHA , Podemos , IU Sumar han chocado recelos tiempos ajustados diferencias orgánicas . [8 ] Resultado panorama varias siglas compitiendo espacio menguante mientras PSOE lucha perforar suelo peores resultados históricos . [1 ][4 ][13 ]

Consecuencias división claras :

Dificultades suma alternativa bloque derechas incluso escenario favorable .

Voto progresista dispersa partidos luchan superar rango circunscripciones donde punto podría significar quedarse fuera . [1 ][4 ][7 ]

Narrativa unir fuerzas frenar derecha diluye mar siglas mientras campaña centra disputa PP PSOE subida Vox .

Entre tanto , encuestas analistas coinciden apuntando hacia otra debacle izquierda , debilitada socialistas constelación pequeños partidos difícilmente revertir tendencia general . [9 ][13 ]

Curiosidades , símbolos detalles explicativos campaña

Al margen grandes titulares , campaña aragonesa deja colección detalles reveladores :