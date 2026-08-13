El Gobierno Sanchez retiene en Ceuta a cientos de chavales ‘invasores’, reclamados desde Marruecos por sus familias

La crisis en Ceuta ha puesto al Ejecutivo en una situación incómoda: centenares de menores marroquíes permanecen bajo la tutela española, mientras medios como Vozpópuli informan que sus familias, desde Marruecos, exigen su retorno.

Este debate ha trascendido lo migratorio; ahora involucra protección del menor, presión diplomática y una gestión administrativa que, en Ceuta, parece estar siempre a la zaga de los acontecimientos.

A su vez, el Gobierno de Pedro Sánchez ha afirmado que “todos los medios” estarán disponibles para abordar la situación en esta ciudad autónoma y coordinar salidas, retornos y acogida de menores.

Sin embargo, la realidad, conforme a las informaciones recientes, se presenta mucho más dura: los menores no son un grupo homogéneo ni un caso fácil de resolver, y menos cuando Marruecos exige su regreso mientras España debe analizar, uno a uno, cuáles son los casos viables y cuáles no.

Un choque entre urgencia política y trámites lentos

La situación de fondo se mantiene sin cambios. Tras la masiva llegada de miles de personas a Ceuta, el Gobierno decidió reforzar la colaboración con Marruecos y acelerar las devoluciones de aquellos que ingresaron de manera irregular. En el caso de los menores, no obstante, la situación es diferente. La legislación exige priorizar su interés superior, examinar los vínculos familiares y evitar devoluciones automáticas que puedan colocarles en una situación aún más comprometida.

Ahí radica el núcleo del problema. Marruecos sostiene que los jóvenes deben volver con sus familiares y ha reclamado públicamente dicho retorno. Sin embargo, en Ceuta pesa la falta de un censo claro, la insuficiencia de documentación en algunos casos y la dificultad para identificar a aquellos con un entorno familiar estable y a quienes carecen del mismo. Este contexto tiene una traducción inmediata en la política española: cada día de retraso añade leña al fuego de la acusación de descontrol.

El relato político: “invasión”, “ataque” y luego matices

La conversación se ha cargado de términos incendiarios. En los sectores de la oposición y en parte de la prensa conservadora se ha utilizado “invasión”, “ocupación” o “ataque” en relación a Ceuta. Posteriormente, el propio Gobierno ha moderado su lenguaje, optando por expresiones menos dramáticas, pasando de la alarma inicial a un discurso más institucional. Este cambio de tono no es baladí: en el ámbito político, modificar el vocabulario suele significar el primer paso hacia un nuevo enfoque del problema, aunque no siempre conduzca a su solución.

El Ejecutivo intenta mantener una posición dual. Por un lado, destaca la cooperación con Rabat y defiende el diálogo bilateral como la forma principal para desactivar la crisis. Por otro lado, es consciente de que cada menor retenido en Ceuta recuerda que la “normalidad” que prometió Moncloa aún está por llegar. Mientras tanto, la presión territorial se entrelaza con la social: vecinos agotados, centros desbordados y una administración local que ha hecho sonar la alarma sobre la saturación de recursos.

Qué puede pasar ahora

Reagrupación familiar si se demuestra que hay familiares dispuestos a recibir al menor y que su regreso no supone un riesgo, algo que sigue sin estar claro en muchos casos.

si se demuestra que hay familiares dispuestos a recibir al menor y que su regreso no supone un riesgo, algo que sigue sin estar claro en muchos casos. Permanencia en Ceuta para los expedientes más complejos, lo que prolongaría la tensión en los centros de acogida y el sistema de protección.

para los expedientes más complejos, lo que prolongaría la tensión en los centros de acogida y el sistema de protección. Retorno político del conflicto entre Madrid y Rabat si el país vecino insiste en la pronta devolución y España mantiene sus filtros jurídicos.

entre Madrid y Rabat si el país vecino insiste en la pronta devolución y España mantiene sus filtros jurídicos. Nuevo choque interno entre el Gobierno, la oposición y las autoridades locales, puesto que Ceuta ha vuelto a convertirse en el escenario donde la política nacional resuena más que aporta soluciones.

Cabe señalar un punto que a menudo se pasa por alto: la mayoría de estos menores no han realizado un viaje “a ciegas”, sino que han seguido rutas condicionadas por lazos familiares, rumores y redes sociales, guiados por una percepción muy intensa de oportunidad. No obstante, la realidad los ha dejado atrapados en un limbo administrativo y emocional. Y ese limbo, como suele suceder en Ceuta, no entiende de eslóganes ni de relax estivales: se fundamenta en camas, papeles, tutelas y familias que aguardan en la otra orilla, donde el teléfono vuelve a sonar y nadie sabe quién responderá primero.