Moncloa ante el espejo de Ceuta: cuando la calle huele a plebiscito

Lo que comenzó como un gesto solidario hacia Ceuta se perfila como el termómetro político más incómodo del año, y en Moncloa son conscientes de ello. Según la crónica de La Razón sobre el “pánico en Moncloa” ante la posibilidad de que estas concentraciones se interpreten como un plebiscito contra Pedro Sánchez La Razón, se dibuja la imagen de un Gobierno más preocupado por la foto de esta tarde que por los argumentos de mañana.

El escenario es evidente: se conjugan una crisis migratoria y de seguridad en Ceuta, un Día de Ceuta cargado de simbolismo, decenas de concentraciones simultáneas en todo el país y una oposición en busca de una oportunidad política. El cóctel necesitaba solo una chispa. La calle se ha hecho cargo del resto.

De la solidaridad al plebiscito exprés

Las movilizaciones surgen con un objetivo oficial claro: expresar apoyo a la ciudad autónoma y a sus habitantes frente a la presión migratoria y la sensación de desamparo por parte del Estado. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) convoca actos a las 20.00 horas frente a los ayuntamientos, mientras que en Ceuta la marcha principal avanza por las Murallas Reales hasta la Plaza de los Reyes. A partir de ahí, la iniciativa se expande:

Más de dos centenares de municipios organizan concentraciones formales.

En numerosas capitales de provincia se llevan a cabo actos dobles: institucionales y de índole estrictamente ciudadana.

Grupos como “Por Ceuta” y colectivos locales fomentan la movilización a través de redes sociales.

En paralelo, la derecha política ve en el mapa de concentraciones algo más que un simple gesto solidario. Génova exige una “movilización masiva” y se alude abiertamente a un “plebiscito” contra Sánchez. Dirigentes del PP se colocan en primera línea de las marchas, mientras que Vox convoca a participar con consignas que combinan la defensa de fronteras, el rechazo a la “invasión” y la denuncia al Gobierno. La etiqueta “acto por Ceuta” no consigue abarcar la intensidad política que empieza a acumularse.

Por otro lado, el PSOE adopta de inicio una postura defensiva: desde Ferraz, se acusa al PP de utilizar la crisis de Ceuta como un “arma contra Sánchez” y se sostiene que las concentraciones “no son por Ceuta, sino contra el presidente”. Sin embargo, al notar que alcaldes socialistas se unen a los actos en sus localidades, disminuyen el tono y procuran enmarcarlo como “apoyo institucional” a la ciudad autónoma. La ambigüedad no logra ocultar un hecho: el propio partido reconoce que la batalla del relato ya se está librando en clave de plebiscito.

La lectura en Moncloa: miedo a la fotografía, no a la letra pequeña

En el círculo más cercano a Sánchez hay una convicción que ya nadie se atreve a ocultar: las imágenes de plazas repletas pueden tener un peso mayor que cualquier matiz sobre el carácter “ciudadano” o “institucional” de las concentraciones. La Razón recoge una frase reveladora supuestamente de fuentes socialistas: “Las manifestaciones son en contra del Gobierno. No a favor de Ceuta”. Ese diagnóstico, que se pretende que sea una crítica al PP, es en realidad un fiel reflejo del temor que se vive en Moncloa.

El cálculo político es directo y crudo:

Una movilización masiva se interpretará como un voto de censura simbólico al presidente.

al presidente. Una movilización escasa permitirá al Gobierno presentar al PP como expertos en inflar globos desinflados.

Cualquier incidente de orden público se utilizará para acusar a la derecha de “calentar la calle” de manera irresponsable.

En medio de todo esto, la sociedad civil ceutí sigue el guion original: apoyo a la ciudad, denuncia de la gestión deficiente y exigencia de respuestas a Madrid. Sin embargo, el escenario nacional se ve contaminado por dos factores clave: el cara a cara de Sánchez en el Congreso al día siguiente y la competencia entre PP y PSOE por apropiarse del significado de esta jornada.

La paradoja del Gobierno es evidente: cuanto más insiste en que se trata de una maniobra contra Sánchez, más contribuye a convertir las concentraciones en el referéndum informal que desea evitar. Al repetir “esto va contra nosotros”, termina garantizando que así será interpretado.

Un mapa de plazas encendidas y partidos a contrapié

El despliegue de actos convierte el Día de Ceuta en una suerte de “mapa electoral” anticipado. En lugares como Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza o Barcelona, la imagen de esta tarde servirá como termómetro:

Si la Puerta del Sol , Cibeles o la Plaza del Pilar se llenan, el PP exhibirá la imagen como prueba de una España “harta”.

, o la se llenan, el PP exhibirá la imagen como prueba de una España “harta”. Si la asistencia es escasa, Moncloa insistirá en que solo las redes sociales y algunos medios han exagerado la convocatoria.

La situación genera tensiones internas en todos los partidos:

En el PSOE , figuras como Emiliano García-Page marcan distancias con la dirección federal y frenan en sus territorios la adhesión a las marchas, manifiestando una creciente incomodidad con la gestión de la crisis.

, figuras como marcan distancias con la dirección federal y frenan en sus territorios la adhesión a las marchas, manifiestando una creciente incomodidad con la gestión de la crisis. En el PP , algunos temen que el exceso de retórica plebiscitaria transforme un éxito en un bumerán si las plazas no están tan repletas como se prometió.

, algunos temen que el exceso de retórica plebiscitaria transforme un éxito en un bumerán si las plazas no están tan repletas como se prometió. En Vox, la tentación radica en capitalizar la indignación a través de un discurso contundente sobre fronteras y Marruecos, aun a costa de intensificar la tensión social.

La lectura posterior será comparativa de manera inevitable. No será complicado imaginar tablas internas en las sedes de los partidos analizando cuántas personas asistieron en cada ciudad, dónde gobernaba cada uno y qué alcaldes recibieron más respaldo o quedaron más solos. Un ensayo general de campaña sin urnas, pero con cámaras.

Lo que puede venir después: Congreso, fronteras y relato

Las repercusiones políticas no se limitan solo a la jornada de hoy. El calendario está diseñado de manera casi meticulosa para que las concentraciones funcionen como preludio del debate en el Congreso de los Diputados, donde Sánchez deberá explicar su gestión de la crisis de Ceuta ante el foco mediático.

Si las imágenes de las manifestaciones son impactantes, el presidente llegará a la Cámara bajo una presión narrativa adicional: no solo la oposición, sino “la calle” le habría hablado la jornada anterior. Si por el contrario la respuesta es discreta, el Gobierno podrá argüir que el ruido estaba más presente en los titulares que en las plazas, e intentar reposicionar a Ceuta como una crisis compleja que requiere gestión, no pancartas.

En cualquier caso, queda una cuestión de fondo que ningún discurso puede silenciar: la percepción en buena parte de la opinión pública de que las políticas migratorias y de seguridad en la frontera sur llevan años siendo parcheadas. Hoy se debatirá si las concentraciones son o no un plebiscito contra Sánchez, pero mañana el problema seguirá presente en la valla, en los centros de acogida y en la economía ceutí.

Al final, Ceuta ha dejado de ser la ciudad olvidada en el mapa: se ha convertido en el escenario donde se cruzan las deficiencias en la política de fronteras, la fragilidad del liderazgo gubernamental y la tentación de la oposición de medir fuerzas en la calle. Y, como sucede siempre que todo esto se mezcla, el riesgo es que las soluciones tarden más en llegar que los eslóganes.