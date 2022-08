El apoyo veraniego a Ayuso que agobia a la izquierda: del ‘baño de masas’ con el Atlético a la canción de Frank Cuesta

Isabel Díaz Ayuso está recopilando importantes muestras de apoyo durante el verano.

La presidenta de la Comunidad de Madrid empezó la semana dándose un ‘baño de masas’ el pasado lunes 15 de agosto, cuando acudió al primer encuentro de Liga del Atlético de Madrid contra el Getafe.

A pesar de que la ‘popular’ es abiertamente seguidora del Real Madrid, eso no fue ningún impedimento para que decenas de aficionados [en su gran mayoría ‘colchoneros’] se acercaran para pedirle una foto o agradecerle por su gestión en la Comunidad de Madrid.

Un apoyo y cariño que inquieta a la izquierda y extrema izquierda, ya que observan cómo la popularidad de Ayuso no decae mientras que el calendario sigue avanzando hacia unas nuevas elecciones autonómicas en las que podría repetirse los resultados del 4-M.

Más aún, cuando el respaldo a la presidenta autonómica es totalmente contrario a los constantes abucheos y insultos que recibe Pedro Sánchez en sus apariciones públicas en todas las partes de España.

Solo días después de su ‘baño de masas’, Ayuso recibió otra muestra de cariño desde Tailandia, cuando Frank Cuesta decidió componerle una canción que se volvió viral en las redes sociales.

El herpetólogo, presentador, divulgador y el impulsor de un gigantesco santuario para animales sacó tiempo para dedicarle una canción en la que le declara su amor (minuto 3.30 del vídeo) y que ha publicado en su canal de Youtube.

«El vídeo está dedicado a Isabel Díaz Ayuso, puedes venir cuando quieras, estás invitada… deja al novio primero, por supuesto», decía en tono de humor Frank Cuesta justo antes de empezar a cantar.

«Tú si eres bonita, tú si eres graciosa, tú no tienes peros, ¡Ay, cuánto te quiero!», dicen algunos de los versos de la canción, que se refieren a la presidenta como «un sueño».

«Te quiero a ti, te quiero así y que no cambies», sigue la canción, de estilo pop-rock que describe a Ayuso como «morena cañí» y que Cuesta interpreta con una pequeña guitarra de juguete en medio de la selva tailandesa.

«Hola mi niña, ¿cómo estás? ¡Qué buena que estás!», dice el estribillo de la canción, en cuyo videoclip aparecen capibaras, avestruces o ciervos bañándose en el estanque del santuario, además de la ya famosa nutria llamada Chispas.

Ayuso, a todo tren

La presidenta de la Comunidad de Madrid vuelve a ganarle por la mano al presidente del Gobierno socialcomunista al presentar propuestas reales y perfectamente definidas.

No es la líder del PP de Madrid una política aficionada a los fuegos de artificio y a vender humo.

Si por algo se caracterizó su campaña electoral del 4 de mayo de 2021 fue por contraponer el comunismo de personajes como el que habita en La Moncloa con la libertad que ella ofrece a sus administrados.

Pero no solo eso. El Ejecutivo de Ayuso vela porque sus ciudadanos puedan capear de la mejor manera posible esta etapa de crudísima crisis económica con una serie de anuncios que se harán efectivos en dos semanas, el 1 de septiembre de 2022.

Porque el Gobierno de la Puerta del Sol no se dedica a la propagando grandilocuente y después, cuando esta no se cumple, parapetarse en el famoso ‘si te he visto, no me acuerdo’.

Frente a las indefiniciones de las propuestas de Pedro Sánchez, Díaz Ayuso promete cuestiones tangibles.

Y una de ellas, dentro de esos planes de ahorro energético y haciendo una firme apuesta por el uso del transporte público, la Comunidad de Madrid avanza que desde el 1 de septiembre de 2022 el abono transporte pasará a estar bonificado en un 50%, una medida que se aplicaría inicialmente hasta el 31 de diciembre del ejercicio en curso.