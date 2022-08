La nueva medida con la que Ayuso hunde la propaganda de Sánchez: rebaja al 50% el abono transporte

Frente a la faramalla de Pedro Sánchez, la eficacia de los anuncios de Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid vuelve a ganarle por la mano al presidente del Gobierno socialcomunista al presentar propuestas reales y perfectamente definidas.

No es la líder del PP de Madrid una política aficionada a los fuegos de artificio y a vender humo.

Si por algo se caracterizó su campaña electoral del 4 de mayo de 2021 fue por contraponer el comunismo de personajes como el que habita en La Moncloa con la libertad que ella ofrece a sus administrados.

Pero no solo eso. El Ejecutivo de Ayuso vela porque sus ciudadanos puedan capear de la mejor manera posible esta etapa de crudísima crisis económica con una serie de anuncios que se harán efectivos en dos semanas, el 1 de septiembre de 2022.

Porque el Gobierno de la Puerta del Sol no se dedica a la propagando grandilocuente y después, cuando esta no se cumple, parapetarse en el famoso ‘si te he visto, no me acuerdo’.

Frente a las indefiniciones de las propuestas de Pedro Sánchez, Díaz Ayuso promete cuestiones tangibles.

Y una de ellas, dentro de esos planes de ahorro energético y haciendo una firme apuesta por el uso del transporte público, la Comunidad de Madrid avanza que desde el 1 de septiembre de 2022 el abono transporte pasará a estar bonificado en un 50%, una medida que se aplicaría inicialmente hasta el 31 de diciembre del ejercicio en curso.

En el peor de los casos, haciendo una comparativa con lo que anunció el gabinete sanchista, el descuento que aplicará Madrid a esas tarjetas mensuales sería un 20% superior.

Sin embargo, tal y como aclaró en su momento el responsable de Transportes de la Comunidad de Madrid, la realidad es que el Gobierno de España solo iba a poner un 7% de bonificación, es decir un 43% menos de lo que sí va a hacer el Ejecutivo regional.

¿Lo de comprometerse de verdad con el transporte público apoyando a los Metros a soportar el sobrecoste eléctrico? De eso nada, porque aunque es lo que debería hacer el Gobierno, eso no le da votos, prefiere otras medidas que pueda rentabilizar electoralmente. Qué pena. — 𝔻𝕒𝕧𝕚𝕕 ℙ𝕖𝕣𝕖𝕫 𝔾𝕒𝕣𝕔𝕚𝕒 (@davidperez) August 12, 2022