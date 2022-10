Ayuso mete un tremendo viaje en Taxi a los podemitas de turno: «¡No me van a amedrentar!»

Jueves 20 de octubre de 2022, y al ser ese día de la semana, una pésima jornada para la izquierda regional en Madrid.

El pleno de la Asamblea, para hacer aún más daño a podemitas, socialistas y diputados de Más Madrid, contaba con el plan combinado de Isabel Díaz Ayuso (PP) y Rocío Monasterio (VOX) para la pelea decidida y a ultranza contra los okupas de viviendas. Pero antes de eso, las preguntas de siempre a la presidencia por parte de la oposición.

Y arrancó la podemita Alejandra Jacinto, ciertamente exaltada en un intento de arrogarse toda la verdad en el asunto del Taxi, y solo consiguió llevarse una bestial ‘paliza’ de la del PP y la consiguiente ovación de

«De un partido que anima a que los niños tengan relaciones sexuales con cualquiera pero que no puede adoptar periquitos, no voy a escuchar lecciones de cómo crear puestos de trabajo ni mover la economía, porque no tienen ni idea, y todo lo que hacen es siempre para arruinar, para colectivizar y para arrogarse por todos los ciudadanos, empezando por los taxista, lo que muchos creen que es lo mejor para el sector. Yo voy a hablar con ellos sin ustedes delante, que lo manipulan todo, y no voy a permitir que ustedes se arroguen defender al sector del Taxi, al que ustedes arruinarían».