Ideologia y estafa: Urinario woke.

Verídico, nos apeamos del coche en una remota aldea, una de tantas que salpican trochas y veredas de la inabarcable geografía ibérica; desvencijado teleclub, bar o cochambre alojando barra desportillada, palo metálico en forma de grifo y apolillado almanaque de algún santo rural; ¡¿disculpe, donde está el servicio?!; seco, ¡ahí lo tiene!. Perplejidad al canto, ¡coño, pero que pone aquí…..?!, ¡esto que es?! ¡¿CABAÑORAS?!; respuesta, ¡es que solo hay uno, no lo ve?!, caballeros y señoras! Volvemos a la carga, ¡ah, disculpe!, ¡¿es unisex?!; ¡no, caballeros y señoras, solo hay uno, no hay más sitio!; ¡oiga, pero le van a joder, no se ha enterado que hay infinitos colectivos?, esto ya no es como antes, mire LGTBIHQRW….. y sigo…. no sé cuántos más!, ¡espere espere, que se lo saco del móvil!, ¡le van a cerrar el negocio y le van a empapelar!. El exabrupto del posadero aun zumba en el oído del que relata: ¡Les pueden dar por el culo, si vienen a tocarme los……,lo cierro y que cada uno se vaya a mear a su puta casa!. Tal cual, ni quitamos ni ponemos, como mucho omitimos algún esputo verbal añadido y una feroz coz de mula rural en el trasero de lo políticamente correcto. El hilarante episodio del urinario objetor de conciencia woke, no deja de agitar los demonios de la ira; exacto, a los españoles hace tiempo que nos han tomado por gilipollas, rara vez el castizo refranero ni el pueblo llano yerran: “Un necio trincón siempre atrae a otros necios como la miel a las moscas. Hace tiempo que nos clavaron el mocho woke so pretexto del pandemónium sexual; resto de timos progresistas ya los sufrimos a tiempo completo y sin poder disfrutar de asuntos propios; no nos libramos, el asfixiado contribuyente todo lo aguanta, veremos hasta cuándo. Sigamos

Este escenario digno del cipote de Archidona y el maridaje con el mismismo Brad Stoker, es la caricatura del comunismo posmoderno; la momia del Papa Formoso sacada del sepulcro a pasear, duchada y con calzoncillos limpios; putrefacta cosa. En el siglo XIX, un artista llamado Carlos Marx, fundó una religión laica cuyos espantos aun colean; para empezar, le robó la cartera al mismísimo Hegel: “hay que darle la vuelta”; aplicó un axioma universal a un trampantojo bautizado materialismo dialectico que vaya usted a saber; elevó el odio a categoría científica, creando el artefacto de la lucha de clases-ya sabemos el concepto que tenía el personaje del método científico -; cimentó la destrucción de la familia; apilando tea y sarmiento; prendió la hoguera, achicharrando todo atisbo de libertad del individuo y palpito de trascendencia, no digamos ya cualquier resquicio religioso, “el opio del pueblo”. Pero ahí no quedó la cosa, creó un santo oficio comunista, mandando a la hoguera a la familia por contra revolucionaria; al arte, cultura y cualquier patrón de civilización Idem, según el filósofo, “superestructuras alienantes para sodomizar al proletariado”; tatuó el lazo de apestado, contrarrevolucionario, explotador y vampiro a cualquier creador de riqueza, -excepto a su amigo Engels que era el que curraba y lo mantenía-. El anatema pervive a fecha de hoy, cualquier empresario, emprendedor e hijo de vecino que arriesga vivienda, hipoteca y su salud para crear empleo es susceptible de linchamiento; tanto si arruina su vida en el envite, como si tiene éxito; en este último caso casi peor, lo estigmatizan como un explotador y además lo amortajarán a base de impuestos confiscatorios y granizada de demencial burocracia, normas e infumables controles progebarbies, tan prescindibles como un urinario en la selva de las islas galápagos; puro ADN comunista ya se sabe. No seguimos, ya lo resumió uno de tantos arruinados por obra y gracia de estos artistas: “ El comunismo te promete el cielo en la tierra y lo que te dan no lo digieren ni las ratas”. Tal cual.

Pregunta: ¡¿La humanidad ha despertado?!; ¡¿la pesadilla no ha sido suficiente?!. Rotundo no, mismo esqueleto revestido de modernidad, atrezo de pasarela de diseño y estético peinado, sin reparar en gastos para dotar de sensualidad y movimiento a la acartonada momia; hasta le han cambiado el nombre al rancio comunismo de estreñida digestión, ahora se le llama agenda 2030 y la cosa Woke. Lo de siempre, pura destrucción de Occidente y cualquier signo de prosperidad, cultura y civilización; otra vuelta de tuerca para estabularnos de coz y hoz como buenos cerditos en la granja de Orwell; “no tendrás nada y serás feliz”; cojonudo, esperamos ver a los narco flautistas del grupo de Puebla y al tal Soros, dejándose la yema de los dedos tecleando truculentas pantallas de ordenador y apilando resmas de formularios tramitando una pensión no contributiva; no parece. Nos da la risa floja con el eslogan de la tal Agenda 2030; repetimos: “no tendrás nada y serás feliz”; el embeleco como en el juego trucado de la silla, es conocer quien se presenta en el coro de timados con silla de terciopelo pegada al trasero y quien conforma la comparsa de millones de infelices dando vueltas a ninguna parte, sin querer enterarse de que los llevan hacia la más absoluta ruina

Seguimos con este nuevo comunismo de smoking y pajarita; agenda 2030, pura distopia con olor a azufre y odio a la humanidad. Para empezar la libertad no aparece; el libre albedrio del ser humano no consta; la trascendencia o el palpito de la divinidad en cada hijo de vecino, carne de hamburguesa; la religión, lo de siempre tea, hoguera y sarmiento; la destrucción de la familia obligada y en la diana; valores y ética a la salchichería. En suma, destrucción de todo aquello que no lleve directamente a la ruina; léase lo que se tercie; agricultura, pantanos, presas, represas , energía; riqueza y abreviando, bozal de hierro, burocracia absurda y el control de la granja garantizado. Si se asomara Kafka desde el otro lado, descubriría que su metamorfosis es un libro infantil al lado de la que nos está cayendo.

Sin duda el mamotreto ideológico 2030 daría para interminables folios y a la recopilación la podríamos llamar “antología del desahucio”; comenzando por el demencial neolenguaje, jerga y contenidos: Sostenible , inclusivo , resiliencia, religión climática, ideología de genero, multiculturalismo, inquisición medioambiental y climática, etc.……;así, hasta decir basta. Un incomprensible espantapájaros léxico y el ADN letal para pueblos y Naciones incorporado; virus especialmente diseñado para destruir Occidente, su raíz cristiana y su solidos cimientos grecorromanos. Todo reconducido al urinario woke, cocedero narco comunista o neonazi; tanto da, ya el partido de Hitler, ostentaba el patronímico socialista en sus siglas por si a alguien se le olvida; esto es lo que ofrece la indigesta agenda 2030

Vayamos a la reciente tragedia de la DANA; los autores morales son los impulsores de esa demencial religión ecologista y medioambiental, los mismos que sitúan a los animales al mismo nivel que los seres humanos. La naturaleza no mata, vividores, jetas, subvenciones y fanáticos del apocalipsis climático y ecosistemas prístinos SI; ni Rousseau tras la ingesta de una saca de peyote, hubiera postulado tales criminales ensoñaciones. Mas la pregunta es, ¡¿nadie va a exigir responsabilidades políticas y penales a este gobierno?!; ¡¿existían o no, expedientes y proyectos exigiendo la intervención en el barranco del poyo, cauces y escorrentías?!; respuesta si y rotundo; ¡¿que hizo este gobierno?, respuesta nada; ¡¿que hizo este gobierno cuando la tragedia se consumó?!, repuesta nada y menos. Ahí lo dejamos Señor Sánchez; usted ya ha pasado a la historia; sin duda, una más en su haber, pero hay responsabilidades penales y morales que no caducan nunca, las juzgue la justicia humana o la divina

A lo largo de la historia ya ha habido abundantes episodios de caraduras de este calibre manipulando al prójimo con el pánico milenario; túnel en el tiempo y nos situamos en el año 999; oficiando de espantador oficial, los delirantes textos del Beato de Liébana, el clero y otros fanáticos proactivos tostoneando al personal; entre todos y alguno más; lograron un éxito publicitario apabullante; vamos, que tuvieron acojonado a todo hijo de vecino, al menos tres años antes de la fecha fijada por ellos y asignada a la Parusía. Fue tal el pánico creado y el mangoneo de los farsantes, que quebró la vida social, puro estropicio; la nobleza y señores feudales, -ceniza y arpiño-, abandonaron bienes, servidores y castillos, golpeándose con cilicios y activando un delirante tráfico de influencias, mielando todo aquello que tuviera algo que ver con monjes, curas, sacristanes, conventos, capillas y cualquier recodo ungido por el señor; sin duda, engordando el curriculum de beateriles méritos, visto la que les iba a caer. En suma, al populacho no le llegaba la camisa al cuerpo, puro pánico licuado en lo cotidiano; -hubiera sido un negocio millonario las farmacias de guardia y la venta de ansiolíticos-; todos desquiciados y las iglesias repletas a tiempo completo, implorando salvación y clemencia al todopoderoso. Con rotundidad, daban por hecho, que el que más o el que menos, cargaba sobre sus hombros, un pesado fardo de culpas y pecados, que tendrían que expiar a tiempo, para la traca final que les esperaba a la vuelta de la esquina. El esperpento llego el día 31 de diciembre del año 999; la muchedumbre aterrada se apretujaba en iglesias, templos y capillas; sublime apocalipsis, era llegada la hora; manos unidas hacia el cielo, angustioso halito, sudorosos, jadeantes y sin respiración; era el fin del mundo. El descojone fue que amaneció y allí seguían. Bueno la agenda 2030 más de lo mismo, nada nuevo bajo el sol, aunque justo es reconocer que el trágala y la ruina que nos trae el espantajo este, es aún más demencial y hediondo que las patochadas de la clericalla en la baja edad media, Veremos como lidiamos con esto en plena posmodernidad

Centrándonos en el aquí y ahora, el Señor Sanchez ostenta un cargo legal, pero a todas luces ilegitimo; veamos, se pasó por la entrepierna un vaporoso programa electoral haciendo de su capa un sayo; perdió las elecciones-hecho que se le ha olvidado-; armó, no un gobierno, sino una cuadrilla de botín y reparto, red clientelar que a fecha de hoy nos ha costado una sangría de impuestos y deuda pública inasumible y lo peor, la nueva clase social, una red mafiosa gangrenando las instituciones al igual que Al capone trilaba mordidas, tugurios y garitos clandestinos. La última, hasta habrá que dar gracias al presidente Puigdemont por haber troceado el ruinoso y delirante decreto ómnibus, veremos lo que están urdiendo a la vuelta de la esquina

Señor Sánchez, nos da que el ciudadano se ha hecho adulto, quiere gestión, respeto a la Nacion y vivir en un estado de derecho; en suma, rendición de cuentas; asi que seguimos esperando no a un avestruz con la cabeza metida en un agujero, sino obligadas explicaciones; no estaría mal comenzar por el interminable rosario de viajes en Falcón a la republica dominicana; causas penales abiertas contra sus familiares; su cortejo de cargos institucionales y clientelar, comenzando por el fiscal general del estado; seguimos por esa peculiar garduña donde el bolero de Ravel de la mafia y corrupción, se interpreta por la orquesta y bajo la batuta del poder; las notas ya las conocemos: pelotazos millonarios, tráfico de influencias, mafia, polvo blanco, señoras frívolas; en fin, demasiado cutre, demasiado asqueroso. Podríamos seguir preguntando que pinta un presunto gobierno, desviando a su antojo el dinero de los contribuyentes, para meter la cabeza en empresas e instituciones públicas y privadas; casualmente claves y determinantes en procesos y resultados electorales; léase Indra, telefónica, Correos…. A otra cosa

Es evidente que el señor Sánchez utiliza el bunker monclovita como parapeto para eludir responsabilidades, blindada casamata para obviar la rendición de cuentas; pero al menos podría evitar a los españoles el tostón de escupir onomatopeyas que aburren hasta las cacatúas; léase; fascistas, derecha, extrema derecha; vamos, el serrín petardeado del neolenguaje ideológico; no digamos la criminal impostura de profanar sepulturas de hace y va para un siglo y seguimos con la abyección moral de escarnecer la memoria utilizando la momia del dictador convirtiéndola en un espantajo eurovisivo y va para medio siglo

Para empezar, los españoles deberíamos saber que papel oficial o no, tiene asignado en esta ópera bufa, el zascandil de Zapatero; aunque es una evidencia que aquí el iceberg al que nos dirigimos para desaparecer en el fondo del mar, se llama Venezuela. Sería conveniente que usted y su partido socialista, convocaran inmediatamente elecciones y lo plasmaran en un programa electoral. Veamos, que tal quedaría ofertar a los votantes, la promesa de que al menos ocho millones de españoles, van a tener que exiliarse, improvisando tablas y cayuco a ninguna parte o donde tengan bien dejarles pisar tierra, si es que llegan; prosigamos con la ilusionante oferta de su programa: represión, torturas, miseria y ruina y eso si, las cárceles a pleno rendimiento, saturadas de respondones políticos y arruinados de toda clase y condición. Para dar más lustre y credibilidad a tan ilusionante oferta electoral, añadiríamos que usted y su partido, van a trucar las elecciones o que sea cual sea el resultado, se lo van a pasar por el forro de…siguiendo las enseñanzas de su mentor Maduro. En este punto surge la anécdota, no hace falta que usted nombre embajador falsario alguno en Venezuela; ya tenemos allí a un patético, llamado Monedero oficiando de sacristán portavela en la epifanía golpista del criminal Maduro; entre este endriago y otro flautista de hamelin con moño, la facultad de políticas va a tardar un eón en recuperar una brizna de credibilidad y prestigio. Por cierto, no queremos cerrar estas líneas sin reconocer los méritos a su Ministro Kim Jong-un, llamado Albares, este sátrapa al frente de exteriores, ha cesado a un embajador por dormirse en uno de sus monólogos; sin duda habría que subir de categoría y medallear al cesado, por su gesto preñado de sentido común; cualquiera hubiera sesteado dado el pestiño y añadimos que sin duda este tal ministro no es Cicerón. Al final habrá que dar gracias porque en Corea del Norte, el infeliz hubiera terminado atado a la boca de un cañón. Algo es algo

Por último, Señor Sánchez, usted no puede gobernar y de hecho no gobierna; la última, la enésima humillación, arrastrado de hinojos ante el presidente Puigdemont, un fugado de la justicia; pero a esa charca de risión e ignominia nos conduce usted y en ella chapoteamos todos los españoles.

Si, ya sabemos, los jueces, resisten-casi todos-, siempre hay héroes resistiendo en la boca del infierno, pero no podemos poner el futuro de la Nacion en manos de un puñado de seres dignos que soportan y se juegan a diario, ruina, carreras, infamias, dicterios y familia; ¡¿es ese su gobierno Señor Sánchez?!. La disyuntiva es clara; o creemos que somos ciudadanos libres en un estado de derecho dentro de la UE y actuamos como tal o damos por hecho que usted se ha salido con la suya y de aquí a media hora amaneceremos con la banana bajo la almohada. No es descartable ver a su mentor Maduro, glorificado en triunfal cabalgata por la gran via madrileña con usted al lado. Si esta pesadilla se consuma, usted tendría la oportunidad de materializar su gran obsesión y la de su partido, demoler la cruz del valle de los caídos y colocar en su lugar un obelisco con su faraónica faz y la de su mentor Maduro; añadiríamos, la hoz y el martillo, tal vez el puño y la rosa y sería conveniente añadir un petroglifo con forma de cubilete para rematar el pináculo, material críptico para futuros historiadores. Seguiremos luchando, porque esta Nacion la más grande y determinante de la historia, no puede ser ultrajada ni arrastrada a la ignominia e irrelevancia por una cuadrilla de zarrapastrosos; merece una reparación debida y los españoles, una oportunidad para recuperar su dignidad, lugar en la historia y su futuro; asi que como siempre, alto, claro y rotundo VIVA LA LIBERTAD Y VIVA ESPAÑA.