Tribunal Constitucional: Liquidación de existencia.

Coincidente con el cierre de estas líneas, la noticia del informe de la UCO; radiografía de toda la abyección y manipulación mafiosa a que han sido sometidos los españoles bajo la bota del Señor Sánchez. Profundo agradecimiento a la UCO, periodistas de raza, jueces que resisten heroicamente en el cumplimiento del deber y todos aquellos españoles que se niegan a vivir sojuzgados sometidos al deshonor, la ignominia y el fraude. La batalla será dura, recomponer los pedazos de la Nacion y desmontar una red clientelar y mafiosa, no será tarea fácil, más el futuro de la Nacion y devolver la esperanza a los españoles merece cualquier sacrificio. Gracias a todos en este momento crítico y parafraseando a W. Churchill “nunca tantos debieron tanto a tan pocos. “Viva la libertad y viva España”.

¿Propuesta de referéndum popular para dilucidar la fusión entre dos entidades bancarias?, ¡a pellizcarse tocan!; ya puestos, ¿porque no preguntamos a los ciudadanos sobre los microchips y su impacto en la manufactura de la industria cárnica o algo similar?; todos ellos asuntos prioritarios, calientes y la opinión pública en ebullición con estas cuestiones; eso sí, nada de vivienda, -hasta la fecha el Señor Sánchez ya debe haber construido cientos de miles, todo solucionado -; seguimos con más cuestiones; corrupción, inseguridad, inmigración, empleo precario, pobreza infantil y otras menudencias que poco o nada interesan al común; ¿nos toman el pelo?, si, eso es seguro; tratemos de desvelar las claves del cubilete y en que manga esconden la bolita; el franquiciado Sánchez está siguiendo al pie de la letra el pliego de condiciones que le impone el criminal Maduro o al menos trata de aplicar a rajatabla el manual banana; sentido del ridículo cero; veamos el vertedero al que nos conduce esta cochambre; allí, ocho millones de exiliados, miseria, represión y muerte; aquí y ahora la franquicia sigue su curso y no nos extrañaría que, en la obligada evaluación trimestral, el Señor Sánchez, -como aplicado alumno-, hubiera recibido una prometedora nota, “progresa adecuadamente”; firmada personalmente por su mentor Maduro.

Veamos los éxitos de Sánchez titular de la franquicia hasta la fecha; el desguace de la Nacion ya es un hecho; lo del pinganillo, un retablo ilustrativo, un hiriente sarcasmo, el retrato fiel del despellejamiento de las instituciones, la nervatura y el vaciamiento de las competencias del estado; sin duda, nos han tomado a todos los españoles por gilipollas y sin tapujos; no nos extraña, solo hay que ver la programación de la televisión pública y resto de cadenas bien cebadas por la soga fiscal al contribuyente.

Aludamos a la reciente y pomposamente rotulada “conferencia de presidentes”; aparte de la foto del gran narciso, allí, se reunieron diecisiete presidentes de otras tantas naciones; afirmativo, naciones, no responsables territoriales de la administración de una sola Nacion llamada España; por cierto, echamos de menos para completar la macedonia feudal, junto al presidente de la Nacion de Murcia o al Presidente de la Nacion de la Rioja, no ver convocado al Presidente de las Islas Salomón, -invitado de lujo-. o al de Vanuatu, al menos hubiéramos justificado la pasta de los pinganillos y sin duda hubiéramos mejorado varios grados, la calidad, sustancia, contenido y probidad de las resoluciones adoptadas en ese teatrillo del marqués de Bradomín -divino Valle-. Sin duda, la Constitución no previó que una red mafiosa y unos saqueadores territoriales despedazarán la Nacion y que a todos les fuera bien menos a los contribuyentes; el mal y la estupidez forman el matrimonio perfecto, o de momento eso parece, veremos a la vuelta de la esquina

Repasemos, la ascensión de este posmoderno Ubu Rey al poder, para desgracia de todos y regocijo de unos pocos; el Señor Sánchez, tras robarle la cartera al incauto de guardia, -puro hurto al descuido-, prometió convocar elecciones al día siguiente; eso sí, desde el minuto cero, tocó a rebato y organizó la liquidación y reparto de la chatarrería, convocando a los chamarileros que llevaban tiempo inmemorial tratando de desguazar la Nacion; botín del todo a cien y liquidación de existencias, -ya sabemos mantener el Falcon cuesta un dineral-; por supuesto, la convocatoria inmediata de elecciones la hizo coincidir con la expectativa milenaria de la segunda venida del Señor; es difícil desenmascarar la mentira patológica, si algo resulta verdad a pesar de.., sin duda hay que remitirse a Esopo y a la metáfora del burro flautista. Llegado el apretón, prosiguió convocando unas elecciones de forma harto torticera, -puro manual banana-; las perdió, por supuesto, pero hasta el pasmado Tezanos acertó el resultado-gran prodigio-, lo justo para armar el golem Frankenstein y comenzar a crear una red clientelar y mafiosa, -incluido un comité de reparto-, liquidando las piezas del Estado a precio de todo a cien. Sigamos con el manual banana; comparemos escenarios a ambos lados del Atlántico; el franquiciador Maduro regó Venezuela de urnas; eso sí, poniendo en marcha el fotomatón y el neón internacional -pura añagaza mafiosa-; la fantochada duro lo que duro; el tal Maduro, armó el concilio cadavérico, paseando la putrefacta momia del Papa Formoso en forma de urna y una vez sufrió un revolcón electoral digno del tsunami del Océano Indico, ¡se acabó!, volvió a meter la momia en el sarcófago y arengo a sicarios, mafiosos y matones bolivarianos, a romper las piernas a los martirizados venezolanos; lógico, solo a un pueblo destruido, se le ocurre echarse en masa a la calle y saturar de papelitos, cajones de plástico llamados urnas; eso es mentarle a la madre al tal Maduro; se acabó!, ni una más y prendió fuego al circo!. Sobre represión, cárceles y derechos humanos puro vomito.

Tirando de franquicia, aquí y ahora, el Señor Sánchez convocó a los españoles a votar en chanclas y bermudas, a traición y tostándose al sol; muchos tuvieron que dejar pudrir la papelina de voto en el bañador floreado o en un chiringuito playero de botellín y escuálida ración de gambas -no da para más-; hubo trenes que se averiaron casualmente, las papeletas murieron en un sombrío anden -el imponderable fatum a lo suyo-; ya había una alerta previa sobre la injerencia del estado en Indra, -casualmente la empresa encargada del tratamiento automatizado de datos y recuento electoral-; lo del voto por correo destilaba humo toxico, ahora el pestilente hedor a tomaína empieza a señalar el armario donde metieron el cadáver; pura cutrez del patio de Monipodio, zafiedad y golfería a partes iguales; ahora resulta que la apañadora o fontanera llamada o apodada Leire-vaya usted a saber con esta banda-, la tal Leire, ya pululaba como un ectoplasma apareciéndose por despachos, jefaturas y jerarquías de Correos en pleno proceso electoral; al parecer con cargo y responsabilidad en nada y mangoneo en todo; más que nadie tema, veremos como el NODO de la red clientelar y mafiosa, nos revienta los oídos, con la especie de que los fascistas y la extrema derecha, quieren hundir la reputación de una respetable señora de la limpieza de correos. Al tiempo, lo vemos venir, aquí nos conocemos todos. Seguimos esperando una investigación a fondo sobre la última y desgraciada convocatoria electoral; más aviso a navegantes, no es aconsejable ir a elección alguna con esta banda de descuideros, ni siquiera a votar en que esquina del barrio hay que colocar una farola; ello, so riesgo de terminar electrocutados o algo peor. Seguimos

Uno no deja de recrearse con el magnífico Coppola y su saga de El padrino; hasta para ejercer el mal, el camino de las sombras, -lo que los ocultistas llaman el sendero de la izquierda-, hay que tener clase, jerarquía, estética y complejidad; no basta con la oscuridad y el crimen; soberbia la interpretación de Al Pacino y Marlon Brando; sus personajes están a la altura del divino Shakespeare; más lo que uno jamás imaginó, es que la Nacion más determinante y con peso histórico de occidente, haya caído en manos de fulleros, ganapanes y una red de arrebatacapas digna, -sino fuera tétrico-, del más hilarante Berlanga o de mercachifles y pilleros de algún arrabal navajero. Ni la Nacion ni los españoles nos merecíamos tanta letrina

Mas vayamos al objeto de estas líneas, cuando Hitler ascendió al poder via democrática en 1933, a los pocos meses fagocitó los principios democráticos de la república de Weimar, entronizando el Tribunal del pueblo como “sancta sanctorum” del poder en la Nacion alemana; el pueblo más culto de Europa, sucumbió al hechizo de las calaveras y fue arrebatado por la sumisión al altar de la sangre, la raza y el odio; el gran dios encarnado en el Fuhrer-mago negro por excelencia según cierta literatura-; finalmente trituraron el poder judicial transformándolo en una máquina de terror y exterminio de todo hijo de vecino; léase, judíos, desafectos, comunistas, subrazas y suma y sigue; les suena?. Aquí avanzamos por otra autovía, pero de momento, estamos transformando el tribunal constitucional en el tribunal de Sánchez, -llamativo cambio-; sobre las cenizas del holocausto, aún quedaba la ingente tarea de desnazificar las mentes, nadie era responsable de nada, todos cumplían ordenes; aquí todos cerditos de la granja, no de Orwell, sino del corralito Sanchista. Sin más, el manual banana progresa adecuadamente, mientras los anestesiados españoles prefieren mirar para otro lado engullendo indigesto pienso de la bazofia televisiva y la bien cebada cadena del NODO, tertulias y mentideros Sanchistas

Tratemos de desvelar la hoja de ruta seguida por la mafia bananera para destruir la Nacion, la destrucción de los tres poderes del Estado; el legislativo ya lo han conseguido, han convertido el Parlamento en una taberna y además les da igual, le han copiado las fotocopias a los nazis -Maduro será un criminal, pero para intelectual no da- ; Hitler ya hizo aprobar la ley de plenos poderes que le facultaba para promulgar decretos leyes con fuerza de ley, mal vamos; pues bien, ya estamos en ello; sin presupuestos, sin dirección, dando tumbos como un dipsómano y preñados de decretos leyes; al final, hasta habrá que dar gracias al presidente de verdad, el tal Puigdemont, por haber capado alguna de las barbaridades legislativas del tal Sánchez. Alucinante

Mas al igual que en la guerra del Pacifico tras Pearl Harbor, entre Estados unidos y la flota japonesa solo se interponían dos portaaviones; aquí y ahora, entre la mafia y el honor de la Nación, solo se interpone la UCO, un puñado de jueces dignos, ramillete de periodistas de raza, mártires de la resistencia y habitantes de trincheras y así; todos afrontando la infamia, el vilipendio, la calumnia, dosieres y victimas del exclusivo coto de caza de la red mafiosa, prestos y al acecho para destruir su reputación y conducirlos a la fosa común de la exclusión y la muerte civil. Algún día, la Nacion deberá rendir un sincero y emotivo homenaje a estos héroes, rememorando a Churchill, “Nunca tantos debieron tanto a tan pocos”. Va por ellos

Ahora pasemos a interpretar la hoja de ruta del manual banana, que está aplicando el señor Sánchez, para demoler el edificio judicial, las libertades y la seguridad jurídica de los españoles. Comencemos por la ley 1/25, dicho artefacto esconde una momia hedionda disfrazada de novia a los pies del altar; ello, so pretexto de “agilizar los procedimientos y expedientes judiciales”. Este engendro legislativo, se carga de un plumazo y por la puerta trasera, la acusación popular; ídem, aparta jueces a la carta, siempre que se obstinen en cumplir con su deber y ande por medio la familia del Señor Sánchez o algún tutelado de la red clientelar y mafiosa; tapa con una manta rebajas de penas a terroristas condenados y para que la macedonia este completa, introduce el sarcasmo woke, supresión del delito de ofensas religiosas, -cristianas naturalmente-; ahora sale gratis y al parecer puntúa al alza, entrar en una iglesia y chulear crucifijos añadiendo procaces obscenidades; con los beatos del burka y ablación del clítoris no se meten, esos son progresistas y compañeros de viaje

La siguiente etapa, pasa por mutilar a los Jueces, despojarlos de cualquier poder, atribución y competencia, asignándoles su nuevo estatus de florero y pasando a depender la Policia Judicial de la Fiscalía, pura banana; no más problemas para la red clientelar y mafiosa; no más Policia Judicial; nos mas UCOS, ni más quebraderos de cabeza para la honrada mafia y Garduña Sanchista; la desprotección y ruina para los ciudadanos está servida, pero a quien le importa?!; :ya exhibirán el esqueleto en la pasarela Cibeles aseándolo convenientemente y dotándole de movimiento; en eso son maestros. A partir de esta reforma, los Jueces tendrán que pronunciarse sobre platos tóxicos, guisos cocinados por la camorra de guardia y siempre subordinados a la maloliente cocina del Ministerio Fiscal; ello, con un fiscal general procesado y carne de banquillo; un Ministerio que goza del descredito y los índices más bajos de confianza y credibilidad de toda la historia; habrá que remontarse al yacimiento de Atapuerca aplicando el Carbono 14 para valorar en su justa medida como el señor Sánchez y su manual banana han conseguido en media hora llevar al desolladero a tantos profesionales muchísimos de ellos dignos; ¿de quién depende el Ministerio Fiscal?, pues eso, banana dixit. Si a lo anterior añadimos la purga de unos y meteóricos ascensos de otros, la banana está servida; obedientes cerditos y pulida selección para garantizar el imperio de las cloacas del poder ejecutivo; léase destrucción de carreras y escalafones en puestos clave; judicatura, fuerzas y cuerpos de seguridad, instituciones, empresas públicas, Ibex, etc.. Pura selección biológica aplicando los criterios de Darwin a la inversa; allí, solo sobreviven las especies e individuos más aptos, aquí los más inútiles; léase expertos en papiroflexia y expectativa de salto, purpurados de la genuflexión y peloteo a tiempo completo, medalleados de rastrillo y aspirantes al nobel en la categoría de genios del arrastre, babeo y chupar indecente moqueta; pura supervivencia y amarre al magro sueldo. Es lo que tiene cuando se sirve, no a la ética, dignidad ni al respeto a uno mismo, sino a una camarilla y banda de delincuencia organizada parasitando instituciones del Estado

Mas lo mejor está por llegar, la voladura final del edifico judicial, pasa por abrir la puerta trasera infiltrando un ejército de camisas pardas con toga, una autentica invasión de indocumentados, incrustándoles en la carrera judicial, tan ayunos de conocimientos y deontología alguna, como rebosantes de sectarismo y carné de la red clientelar y mafiosa en la boca. Las camisas pardas de tribunal no del pueblo, del señor Sánchez, banana de la mejor calidad. El tal Maduro otorgará al Señor Sánchez un premio extraordinario “cum laude” de fin de curso y los veremos a ambos paseando en olor de multitudes con la posmoderna guardia mora del narco por la Gran via madrileña

Finalicemos estas líneas, centrándonos en la piedra de dovela sobre la que se asienta toda la bóveda del edificio, la llave de la destrucción del poder judicial, el tribunal constitucional; Hitler odiaba la justicia y los jueces, no había más justicia que su voluntad; citamos; “Era bien sabido que Hitler detestaba al derecho y a los jueces. Desde 1930, antes de llegar al poder, cuando un tribunal resolvió en contra de algunos miembros del partido Nazi, Hitler declaró: Podemos asegurarles que, si el nacional socialismo llega al poder, (los jueces) van a ser despedidos sin pensión”. Hitler tenía su perro de presa en su ministro de justicia un tal kresler, nazi de carné desde la cuna y aun antes; una maquina histérica especializada en penas de muerte y alimentar campos de concentración triturando seres humanos

Salvando las distancias, la demolición del edificio judicial no sería posible sin la colaboración del tribunal constitucional; en la Alemania nazi fueron demolidos los principios de la República de Weimar, aquí y ahora se tambalea el mandato de la Nación y lo que cocina el tribunal constitucional, poco o nada tiene nada que ver con el texto que la Nacion española alumbró el seis de diciembre de 1978. La constitución española, establece principios inalienables: La Unidad indivisible de la Nacion; la libertad de expresión; garantía de derechos, libertades y deberes en cualquier parte del territorio etc..etc…; pues bien, para empezar, en Cataluña la constitución no se aplica o es papel mojado, empezando por la entronización de la esvástica independentista y la persecución a cualquier signo o cosa que huela a España, comenzando por la represión nazi al idioma oficial de la Nación y seguimos por…..en suma, hemos dejado abandonados a su suerte a millones de catalanes que se sienten españoles y todo ello con la inestimable ayuda y colaboración del Señor Sánchez

Mas comencemos por recordar una obviedad, la Sala Segunda del TS es la voz autorizada para interpretar el derecho penal, más el tribunal Constitucional lejos de ejercer su función, se ha transformado en el perro de presa y martillo demoledor de las sentencias emanadas del Supremo; premisa necesaria para demoler todo el edificio judicial. Puro reflejo condicionado o argumentario exculpatorio, ya lo hemos escuchado; infumables sentencias dictadas “por el superior interés de la Nación en un momento crítico”; preguntamos, ¿dictadas siguiendo las instrucciones del Señor Sánchez?; ¿por la necesidad de siete votos?; ¿cuál es ese interés superior? Tras la tomadura de pelo y el jarabe de Fierabrás, sigue el mantra; veamos, “el interés superior de resolver el conflicto catalán”; “garantizar la solidaridad e igualdad entre los territorios de la España plurinacional”; “normalizar la convivencia y solidaridad entre españoles”. En fín, sofismas y más sofismas; veamos, ¿amnistiar la malversación, el robo y saqueo del dinero del contribuyente es solidario y armoniza la presión fiscal?; ¿contribuye a la solidaridad de las cargas fiscales impuestas al contribuyente?; ¿amnistiar golpistas y alfombrar con terciopelo cinco estrellas a los que quieren destruir la Nacion es constitucional?; ¿ha contribuido a la solidaridad y el reparto equitativo de cargas entre los territorios, perdón, naciones?; ¿enmendar la plana al tribunal supremo en el ámbito de sus competencias no supone una injerencia que raya la prevaricación?. Todo tramoya política, asi de claro; poco o ningún fielato, contenido y articulación doctrinal, a la altura de ese sacro Tribunal. ¿Introducir criterios ajenos distorsionando resoluciones, resuelve algo?; rotundamente no!, hoy España se encuentra más dividida, enfrentada, crispada e insolidaria que a lo largo de toda su historia, licuando el odio y al borde de reeditar la tragedia de 1936 -esperemos que el gran Arquitecto proteja a la Nación-, aunque méritos ha hecho para ello este tal Sanchez y sus socios de gobierno. Ya es una realidad la España del pinganillo y territorios hinchados de competencias que se comportan como genuinos estados bananeros con absoluto desprecio e insolidaridad con el resto, no digamos ya con las libertades y los valores constitucionales

Rotundo, la única garantía que tienen los ciudadanos de no reeditar el exilio, ruina y terror venezolano, es la existencia de un estado fuerte -al cual habrá que restituirle las competencias saqueadas-, que garantice su presencia y haga cumplir las leyes y la constitución en cualquier parte del territorio de la Nación, no puede haber estados banana, ni zonas de sombra balcanizando España

Hay muchas formas de traición, prevaricación, deslealtad o que cada cual adjetive como quiera la cosa; más la peor y más insidiosa es la falacia y el venenoso sofisma, hemos escuchado que se puede declarar constitucional todo lo que la constitución no prohíbe; simplemente no damos crédito y tampoco vamos a dar pábulo a la patochada; sin duda, impropia de personas con probado coeficiente intelectual y a los cuales se les presupone cierta eutrapelia y moderadamente buen juicio; mucho menos proveniente de altos magistrados a los que se les ha encomendado la alta misión de tutelar el santuario de Nacion; más permítasenos, al igual que en la Alemania nazi, la Constitución de Weimar fue sustituida por el tribunal del pueblo, -el resto ya es historia-, bajo ningún concepto se puede digerir que la constitución española no se exprese a través del tribunal constitucional, sino del tribunal del señor Sánchez; sencillamente infumable; al menos esa sensación da, con sentencias como amnistiar golpes de estado, la malversación o saqueo de los fondos públicos, la velada sugerencia para cerrar el corralito e impedir a la audiencia de Sevilla no apelar a los tribunales de la UE la sentencia de los “eres”; eso ya lo hemos visto en alguna secuencia de el Padrino; al cambio, aquí y ahora versión Garduña, puro navajeo de arrabal. Por tanto, ahora que ha caído el velo y dejado al descubierto una mafia clientelar que está desangrando España y gangrenando las instituciones, incluido empresas públicas, del Ibex y todo lo que sea susceptible de saqueo y botín, es el momento de que cada uno se retrate ante el juicio de sí mismo, ante los españoles y la historia; por tanto, señores del constitucional, sus particulares biografías importan poco, el mandato que se les ha encomendado, todo; los españoles hace tiempo que no creen en el oráculo de Delfos, ni conexión con divinidad alguna; menos en un conclave de sabios con el encargo de interpretar lo que ellos mismos saben traducir y leer; asi que sin duda, echa todo el edificio por tierra una sola frase, “Esto lo arregla Pumpido”; amén de las sentencias con las que el español de a pie y otros, se están desayunando últimamente día si, día también.

Si en la Alemania nazi, el perturbado kresler con carné de la esvástica en la boca, hacía de su capa un sayo, dictando sentencias demenciales y nutriendo los cementerios y campos de concentración con todo hijo de vecino; aquí nos estamos jugando nada menos que el desguace de la Nacion y asentar sobre sus cenizas el imperio de las mafias y redes clientelares

Por último, si el tribunal constitucional liquida existencias, nadie puede reprochar a los españoles que defiendan por su cuenta la Nación y el estado de derecho. Da la sensación de que una reparación exigible, debería venir de la mano -esta si- de una consulta popular para cerrar el actual tribunal constitucional, pasando a integrase este en el Tribunal Supremo como Sala de garantías; naturalmente acotando limites, extracción de sus miembros, estatutos y competencias. En el ínterin, sería aconsejable que las actuales sentencias que rubrica el actual tribunal, sean sistemáticamente recurridas ante el Tribunal de justicia de la UE; -no se pueden poner puertas al campo y los tratados obligan-; sin duda ese es el camino para evitar la demolición del poder judicial y que las mafias instaladas y con base de operaciones en el centro del poder, no se enseñoreen de las calles, destruyan la Nacion y gangrenen instituciones y empresas sean públicas o privadas; asi que o triunfa la democracia o triunfa una red clientelar y mafiosa. VIVA LA LIBERTAD Y VIVA ESPAÑA