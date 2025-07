Tribunal Constitucional: 26J día de la infamia.

El amortajado Tribunal constitucional ha firmado su acta de defunción y ha clavado en el calendario una fecha para la historia, 26J día Nacional de la infamia; a la destrucción de la Nacion de la mano del Señor Sánchez y el escarnio internacional, han sumado la voladura del santuario; las vestales, vírgenes consagradas a la preservación del fuego sagrado en la antigua Roma, sorprendidas in fraganti regentando un burdel; más o menos, eso ha sucedido aquí, con la infamante sentencia parida por ese otrora respetable -o casi- alto tribunal. El descredito y deshonor de las particulares biografías de los firmantes, quedará grabado para los restos en el frontispicio de la infamia; los autores de la fechoría poco o nada importan, el daño causado a la Nacion todo. ¿Conservadores y progresistas?; preguntamos, ¿qué escarnio es este?; etiquetas dignas de la propaganda estalinista o del ministro de propaganda de la esvástica; pura manipulación de lo cerditos de la granja de Orwell. Pregunta, ¿es progresista atentar contra la unidad de la Nacion?; ¿es progresista bendecir a golpistas y destruir la solidaridad e igualdad entre territorios y españoles?; ¿esta sentencia tiene algo que ver con la voluntad de la Nacion plasmada en el texto constitucional?; sin duda, el neolenguaje es el manto de seda para encubrir la putrefacción y el hedor de las letrinas; no nos extrañaría desayunarnos con la iniciativa de proponer al mismísimo Maduro como premio nobel de la Paz y benefactor de la humanidad y el pueblo venezolano; asco y vergüenza, traición a la Nacion sin más. Repetimos, 26J día nacional de la infamia; ese tribunal constitucional ha quedado tocado, hundido, carne de pecio. En cuanto al voto en contra de la minoría conservadora, nos hallamos ante un ejercicio exculpatorio, ligado a un feroz argumentario, deslindando responsabilidades futuras; en eso, el símil no difiere del comportamiento de los miembros de una banda, cuando una parte de sus miembros, son pinzados y arrastrados al abismo tras haberse opuesto a participar en el atraco; poco importa, la historia grabará en el frontispicio de la infamia, la relación completa de los miembros de ese ignominioso tribunal; eso sí, al menos para historiadores de la jurisprudencia y descendientes, siempre quedará entreabierta la puerta de la dignidad escrutando nombres y votos.

Por último, citamos una creencia universal e inalterable al paso de los tiempos, “El estigma destruye las conciencias a fuego lento”; pues bien, aquí tenemos todos los ingredientes, a la deslealtad y el deshonor habrá que añadir el escarnio, mofa y pura risión y choteo; por ahí anda un tal Gonzalo Boye, -a la sazón abogado del prófugo Carles Puigdemont-, cacareando y harto engallado, poniéndose la medalla de haber sido el autor del infamante bodrio; ¿hay quien de más?!. 26J día Nacional de la infamia

Sigamos; habrá que recurrir al arte, para comprender las letrinas en que nos hallamos los ciudadanos de a pie, atendiendo a la crónica diaria; comencemos citando a Jean Genet y su obra teatral “el balcón”; el autor tuvo una biografía tan escabrosa como alborotada; de él se puede decir cualquier cosa, menos que fue beato y practicante de virtud alguna; más la genialidad se la grabaron en los genes ya desde la cuna; con ligeras variantes o adaptación a los tiempos, la obra refleja fielmente, la estafa que estamos viviendo los españoles desde que llegó el señor Sánchez y se encaramó a la Moncloa de aquella manera. Veamos, la acción transcurre en un burdel-casualidades-; ¿qué es la realidad sino la ensoñación de los egos?, el poder como mera apariencia; los protagonistas de la obra son un grupo de manduleros, truhanes y pillos, transcurriendo la acción en la casa de lenocinio; el negocio rinde mollares ganancias, dada la especialidad de la casa, fantasear con los clientes, montando escenografías teatrales a la carta, fantasías que alimentan tanto sus egos, como sus necesidades carnales; así, a cada pillo se le asigna una artista meretriz que compagina su oficio con el de actora y consumada directora escénica. Vayamos al libreto; un cliente se disfraza de Obispo, con suma gravedad, es revestido de mitra, estola, báculo y capa dorada; ella, escenifica su papel de pecadora, una vez sometida a la catarsis absolutoria, la epifanía en el tálamo carnal alcanza temperatura de éxtasis; un segundo truhan, se disfraza de Juez, siendo revestido con las mejores galas de la cosa; toga, collarín de encaje, puñetas de terciopelo, bruñido medalleo y asi; su ego alcanza el éxtasis cuando la prostituta a su merced, es destruida por las cochambrosas sentencias del delirante togado; una vez aterrada y a su merced, la víctima es conducida al tálamo donde lograba el perdón y la amnistía, exprimiendo el bellaco el goce carnal al límite; un tercero se traviste de general, el delirante atuendo, oscila entre fantoche abisinio y figurín bolivariano, todo el adefesio rematado por un bicornio en negro con ribete blanco y escarapela dorada a la guisa napoleónica, un espantajo; la meretriz oficiaba de yegua, sobrecogida ante la grandiosidad, majestuosidad y presencia del carcamal, representación ineludible para gozar de su yegua en la cama; un cuarto cliente, se disfraza de prefecto de Policia; más aquí, las meretrices actoras se hallaron ante un déficit de representación; nula simbología estética, histórica y social, ¿cómo coño se disfraza a un prefecto de Policía?; lo solucionaron rápido; capa ferozmente oscura, bombín, bastón intimidatorio, orlas, catarata de chatarrería y medalleo hasta donde la coxis se adentra en territorios desconocidos; simplemente espectacular, el resto, lo habitual. Mas a pesar de no constar en el libreto, añadiremos un fantoche que más adelante nos será de gran utilidad para el propósito de estas líneas; un payaso fogueado en el arte de la irrelevancia, astucia y pillería; este era prodigiosamente catapultado al éxito y adoración de las multitudes bajo la carpa de un circo; aquí, la cortesana queda subyugada por el talento, nariz roja en forma de pimiento e irresistible presencia del espantajo

Sigamos con la obra; hete aquí que el destino tiene giros incomprensibles, un tsunami social, arrasó la convivencia y el orden, alfombrando la ciudad de caos, terror, destrucción y ruina; los angustiados ciudadanos, sintieron la apremiante necesidad de recomponer el orden a cualquier precio; así, que un improvisado comité de salvación, se presenta en el prostíbulo, conocedores de las artes que allí se practican y sin más preámbulo, extraen a esta banda de farsantes y los encaraman a un balcón, en la sede de la gobernación de la ciudad con sus respectivos disfraces; lo cojonudo, es que la cosa funcionó un tiempo; encaramados al balcón, parecían auténticos, se comportaban con una profesionalidad exquisita; el Obispo bendecía con mística y reverencial gravedad; el General impertérrito con su estrambótico atuendo; el juez hierático y solemne; al Prefecto de policía, no se le identificaba bien, pero con tanta medalleo y negrura de la capa inspiraba seguridad y tranquilidad a la muchedumbre, congregada a los pies del balcón. Por último, sumaremos al glorioso payaso a la banda -licencia de la casa-; contrapunto necesario a tan solemne cortejo; más aquí, permítasenos citar un episodio veraz, recientemente hemos asistido a la concesión al inefable Zapatero de la gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort; a traición nos desayunamos con una foto fija, que nos recordaba al esperpento de los personajes de chirigota, encaramados al balcón; el laureado personaje, envolviéndose en una chirriante banda de tocador de bombo municipal y una medalla que le quedaba como un bruñido plato de algún zaguán; puro descojone, el taimado recibiendo un premio de exclusivo y acotado merito a personalidades de la justicia; entendemos la ira y cabreo del personal, asi se escarnece a los símbolos en la era Sánchez; más la victima de verdad, es la memoria del honorable San Raimundo de Peñafort, esperemos que desde la otra orilla, no le alcancen los ecos del esperpento y sea inmune a los ataques de ira; aunque no nos extrañaría que en cualquier momento enviara a estos farsantes, un ectoplasma, aparición, cascaron astral o fiero ente paranormal, esgrimiendo un sendo y muy material palo, estaca o garrote. Veremos

Pues bien, el balcón de Genet ha vuelto a ilustrar a la perfección, la hedionda crónica política del día a día. Veamos; una corte de desechos de tienta, se conjura para despellejar la Nacion y repartirse los pedazos a precio de chatarra; contemplemos el perfil de esta banda de carroñeros, hay de todo; pistoleros, terroristas y sus herederos; nazis identitarios o secesionistas con magro sueldo y expectativas de privilegios y engorde tribal, sin más; despellejadores de la Nacion de todo tipo y pelaje, desde narcomafias; redes de delincuencia organizada; trincones y saqueadores del BOE e instituciones del otrora estado y otras; Garduña monclovita, incluido familiares y asi…; no digamos ya la estafa de la presunta y posmoderna izquierda, vendiendo papel higiénico e ideología de urinario a precio de caviar beluga; eso sí, mantecada nomina, privilegios y coche oficial que no falte. Sin duda a esta orden carroñera, le era imprescindible acudir a una casa de lenocinio y encaramar a los artistas al balcón; a partir de ese momento la víctima, la otrora Nacion llamada España, se halla inerme, desmontada y abierta en canal; lo resumió perfectamente un trafullan, travestido de padre de la patria, “hay que exprimir el limón hasta que aguante”. En eso estamos

Sigamos; ¿aquí se gobierna?, ¡rotundo no!; aquí se saquea, se desguazan las instituciones del Estado y se reparten a precio de chatarra, el gobierno es inexistente; ¿alguien puede describir la acción de gobierno y hacia donde se encamina la otrora España?; imposible, nos desayunamos con la crónica de sucesos de una banda de delincuentes anidados en el tiovivo del poder; es tal el hastío, la zafiedad y bochorno, que hasta hemos llegado a sustituir la mística del camino de Santiago por la más carnal de fletar un autobús de señoras frívolas a la capilla de un parador de Teruel, jubileo y destrozo de habitaciones incluido. ¿Quién se va a creer a estas alturas que somos una democracia occidental?, pura banana; aquí manda un fugado de la justicia, un tal Puigdemont y un torrezno genocida llamado Maduro, reclamado por la Corte penal internacional por delitos de lesa humanidad; la España de risión y pinganillo es un hecho, la Nacion de momento ha dejado de existir; no es descartable que si se desempolvan las urnas y se nos emplaza a una nueva convocatoria electoral, asistamos a grandes prodigios trileros e incluso paranormales; ello, sin descartar que reeditemos el milagro de la multilocacion de la cochambrosa Leyre de turno, apareciéndose por Correos u otros centros claves en el recuento, agitando los votos como una zorra en un gallinero; ¿alguien puede poner la mano en el fuego? De momento seguimos esperando una investigación y auditoria sobre las últimas elecciones; los irreconocibles descendientes de la España donde no se ponía el sol, no quieren molestias en plena siesta, más paciencia que el santo Job. Mas ya se activan todas las alarmas, este cascaron de gobierno, por el procedimiento de urgencia-banana marca de la casa-quiere quebrarle las piernas a la vigente Ley electoral; eso en jerga castiza, significa manual Maduro sobre el arte del pucherazo, comprar el voto con un descaro insultante, alfombrando el territorio de paguitas, subsidios y una masa parasitaria insoportable para cualquier economía moderna o ni recomendable siquiera para la de Somalia o estado fallido alguno; amen de la erupción volcánica de la inmigración subsidiada y sin control. A este punto hemos llegado, solo falta la triunfal escenificación; Maduro y Sánchez glorificados en apoteósica cabalgata por la gran via madrileña clonando la entrada de los generales victoriosos en la antigua Roma, corona de laurel ceñida y cuadriga de deslumbrantes corceles, escoltados por legiones progresistas y cerrando el triunfal desfile, el botín de guerra, cadena de esclavos maniatados, y unidos por una interminable soga, los españoles. Seguimos

A los figurantes del balcón no se les puede exigir que gestionen algo, ni una simple pollería, mucho meos el gobierno de una Nacion; asi que en política exterior somos el hazmerreír-como no podía ser de otra forma-; repasemos la última fantochada, galleo y cacareo dentro y disimulo, escaqueo tras el cortinaje, zigzagueo y “a ver dónde me meto” a la hora de posar para la foto oficial con nuestros socios de la OTAN; eso sí, tras estampar en el documento oficial el 5% como todo hijo de vecino; asi que, -como siempre- cubilete y el que venga detrás que cierre la puerta. Con Marruecos, algún día lo sabremos, pero hay una relación sado, el rey alauita empuña el látigo y las ataduras y el Señor Sánchez ya sabemos, sin comentarios; hasta nos van a rebañar las bases de Rota y Morón de la Frontera, palabras mayores; ello, aparte de volcar la colaboración militar y algo más con Estados Unidos; ¡se encienden todas las alarmas!. Podemos citar muchas de grueso calibre; pero el retablo icónico del esperpento fue el viaje a china; ¿quién podía prever, que un líder occidental iba a desplazarse miles de kilómetros al panteón del compañero progresista Ho Chi Minh para rendirle tributo y homenaje?; sobre el resto del viaje, seguimos mareados, nadie sabe a qué se ha ido allí; eso sí, se ha traído una foto con el emperador chino, en la cual este le escrutaba y desplegaba la mano como si estuviera retratándose con un camarero con pajarita. Aquí paramos

Si hablamos de política interior, H.P. Lovecraft hubiera anticipado el guion sin problema alguno; despiece de las competencias del estado, tirar el dinero por la ventana comprando voluntades y aplicar al pie de la letra el manual bananero del reclamado por la corte penal internacional llamado Maduro; asi, que hasta los socios de la UE, ya le han tomado la medida a este tal Señor Sánchez, doctorado en trile e incapacidad manifiesta o algo peor; tras haber sido inundados por catarata de millones de los fondos UE, hay que devolver mareantes partidas por incapacidad probada para gestionar proyectos; por cierto, auditar el destino y paradero de la suma total del dinero dilapidado, sería una gesta, solo comparable a la búsqueda de la piedra filosofal o el santo grial; veremos, porque el desastre lo vamos a pagar todos los españoles, incluidos los que tienen fobia a serlo. Por último, no escarbamos en maldiciones, “allá cada cual” !, nos ceñimos a la gestión; hablamos del volcán de las Palmas, la Dana y responsabilidades por el apagón del 28 de abril; a fecha de hoy demasiados flecos pendientes con la justicia y en espera, no ya el juicio de la historia, sino la rendición y asunción de responsabilidades aquí y ahora. Seguimos

Cerramos estas líneas como empezamos; 26J, día nacional de la infamia; Ustedes señores del tribunal Constitucional no tienen conciencia de lo que han hecho, matar las esperanzas de regeneración de toda una Nacion; a partir de este momento, la profilaxis se impone, denunciar ante los tribunales de la UE, cualquier cosa que manufacture ese tribunal. La segunda tarea, proteger al poder judicial de ataques de una ferocidad tan gansteril como mafiosa; por supuesto, defensa a ultranza de las libertades y apoyo patriótico a la justicia; si, patriótico y sin complejos; uno y todos, somos españoles, nunca nos habían estigmatizado ni enseñado que esa condición nos convertía en fascistas, extrema derecha o seres odiosos y asociales, subraza a desechar u objeto de exterminio; hasta ese asqueroso e infamante nivel hemos llegado en la manipulación y destrucción de la convivencia y la Nacion; por tanto, defensa férrea de las competencias del Tribunal Supremo y la dependencia de la UCO de los jueces; en otras palabras, la reforma Bolaños, perdón, correctamente la reforma Maduro, debe de ser devuelta a la séptima galería del infierno de donde nunca debió salir y los que si creemos en la transcendencia del ser humano, que el de arriba nos ayude para poder legar a nuestro hijos una brizna de esperanza, evitarles el exilio y la ruina. Sin más, es hora de plantar cara a la impostura, la infamia, la traición y la mierda; fuera siesta, hay que desalojar a los farsantes del balcón y recuperar el orgullo de ser españoles luchando codo con codo por recomponer la unidad, solidaridad, esperanza y futuro, devolviendo a la Nacion la dignidad, honra y respeto que merece en el concierto de las naciones. VIVA LA LIBERTAD Y VIVA ESPAÑA