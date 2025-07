Entre la lucha y el corazón: «La despedida de un referente».

“Acusar a los otros por nuestros fracasos es de ignorantes; no acusar más que a sí mismo es de hombres que comienzan a instruirse; y no acusar ni a sí mismo ni a los otros, es de un hombre ya instruido. (Enchyridion) ”.

Tras más de 14 años de entrega incondicional al sindicalismo en la Guardia Civil, Florencio Garrido Vela, Secretario General de AUGC entre octubre de 1994 y febrero de 2001, se despide de su cargo con el corazón pleno y la conciencia tranquila. En esta primera parte de su emotiva carta, comparte reflexiones personales, recuerdos imborrables y agradecimientos a quienes acompañaron su camino.

Florencio no solo ha sido testigo de una transformación histórica: ha sido protagonista. Desde los tiempos del SUGC hasta el nacimiento, crecimiento y consolidación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), su esfuerzo ha sido incansable. La AUGC, una “hija” nacida en condiciones difíciles, perseguida y maltratada, se ha convertido en símbolo de unidad, dignidad y derechos. Blog en clave de reflexión

Un sacrificio familiar por una causa mayor.

Con sinceridad desgarradora, Florencio admite haber sacrificado momentos familiares irrepetibles: “No he disfrutado de la niñez de mis hijas, y ahora que las veo con 18 y 22 años, me doy cuenta que he desaprovechado esa verdadera maravilla”. Su decisión de apartarse de la Junta Nacional responde a la necesidad de reconectar con lo que más ama, su familia, mientras confía plenamente en la continuidad del proyecto colectivo.

La creación de una fuerza transformadora.

La AUGC no nació en libertad, pero desde la primera Asamblea en octubre de 1994, se gestó con coraje y convicción. Aquel momento, recuerda Florencio, fue como el nacimiento de un hijo. Junto a compañeros como Piñeiro, Bargados, Morata y tantos otros, se fue tejiendo una red de apoyo que desafió obstáculos internos y externos.

La historia relatada está marcada por viajes interminables, expedientes disciplinarios injustos, intervenciones en el Congreso de los Diputados, encuentros con figuras políticas, y sobre todo, por el trabajo invisible de delegados en cada rincón del país. Desde Jaén a Galicia, desde Madrid a Canarias, cada territorio aportó manos, voces y corazones.

Octubre 1994. En la 1ª Asamblea a cara descubierta, es imposible describir la sensación que sentí, se puede decir que “es similar al nacimiento de un hijo”.

Allí se nombró la primera Junta Ejecutiva Nacional, Presidente Piñeiro, Vicepresidente Bargados, Secretario General me nombrasteis a mí, Tesorero y Actas a Morata, por circunstancias que aún hoy tengo lagunas a los cuatros meses se cesó a Piñeiro. Ocupó el cargo de Presidente Bargados, el de Vicepresidente, Actas y Tesorería Morata y yo seguí en el cargo hasta hoy febrero de 2001. Sin embargo, mi partida de la actividad no influye en los numerosos y buenos recuerdos que me quedan por todo lo vivido, ni tampoco en el olvido de personas que durante todos estos años he conocido y que yo SÍ considero mis amigos, ahí me tenéis para todo lo que de necesitéis. Personas como Piñeiro primer presidente de AUGC y último del SUGC. Fernando, mi sucesor uno de los que más han aportado en los últimos años, para consolidar nuestra Asociación. Espero que la nueva Junta, siga el camino que empezamos hace unos años, mi deseo es que así lo sea. Si todos son como José Luís Andrés Castro nuevo Vicepresidente, seguro que perdurará. Ortiz de Alicante, buen profesional, buen compañero y luchador incansable en defensa de los derechos, los que están ahora han tenido un gran profesor, seguid su línea. Málaga, en tres Asambleas estuve ahí, y precisamente me abrieron un expediente por declaraciones en prensa que me pedían un mes de suspensión de empleo y sueldo, bienvenido si es por luchar por la dignidad de los compañeros y las familias, (ganado por Yolanda). Grajera de Badajoz, al principio tuvimos diferencias de parecer pero has sabido demostrar estar a la altura que merece tu Delegación, junto con Candy y otros compañeros. Recuerdo un Congreso que celebraron nuestros hermanos del S.U.P, en el mismo se despidió a un gran luchador Pepe Tejero, fue emocionante y hubo muchas lágrimas (Pepe, Morata y yo te debemos una… ya sabes).

Agradecimientos sentidos.

La carta es, además, un mosaico de nombres propios que conforman un retrato colectivo de valentía y compromiso. Compañeros como Pepe Tejero, Luján, Fernando, Yolanda, Arias, entre muchos otros, quedan inmortalizados en estas líneas como pilares de un movimiento que cambió la historia del sindicalismo en la Guardia Civil.

Florencio despide esta primera parte con gratitud, nostalgia y esperanza. Su legado permanece en cada afiliado que alzó la voz, en cada documento firmado y en cada Asamblea vivida. Y aunque ahora mira hacia su familia, promete seguir cerca: “Ahí me tenéis para todo lo que necesitéis”.

Para terminar Ya, Garrido forma uno más de una gran saga de servidores públicos, como Tejero, Fornet, y muchos de los que no caben en cientos de páginas. Dieron todo por todos y por una institución renovada, civil y al servicio del pueblo, un cambio y una ruptura necesaria en nuestra querida Institución para convertir a la Guardia Civil, en una policía al servicio del pueblo, de la democracia y del estado de derecho.