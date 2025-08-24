ESPAÑA EN LLAMAS: ¡Váyase Señor Sánchez!

¡Señor Sánchez váyase!, no alargue más la penitencia de sus compatriotas -incluido los que no quieren serlo y se dan cabezazos a diario, por haberlo puesto a usted ahí para acelerar la voladura de la Nacion-. Usted ya ha pasado a la historia con estruendo y ese merito, no se lo va a arrebatar nadie sin duda. Ignoramos que vendedor de crecepelo averiado -si es que lo hubo- le vendió los planos de una carretera preñada de socavones y con parada final en la boca del infierno; Usted rebañó el poder de forma harto torticera y desde el kilómetro cero, comenzó a traicionar a la Nacion; los españoles alumbraron una constitución, abriendo de par en par la avenida de la libertad, reconciliación y futuro; a usted le faltó tiempo, para practicar el peor de los ejercicios en las artes de la necrofilia, profanar sepulturas de los caídos en una guerra fratricida -hermanos contra hermanos- y licuar el odio en la atmosfera, envenenando la convivencia y reeditando el abismo de las dos Españas. Más su gesta no de detuvo ahí, promulgó una tal ley de memoria democrática que parecía redactada por el plumilla machaca del mismísimo Kim Jong-un, tras una ingesta intensiva de peyote, alucinógeno o algo peor; seguimos con su autoproclamación de ungido y épico vencedor sobre el fascismo y la dictadura, proclamando un año de fastos y festejos por su inefable hazaña y victoria sobre el dictador; lamentablemente, se le olvidó un pequeño detalle, que Franco murió hace medio siglo y además en la cama; eso sí, ni la memoria del dictador ni sus restos se han librado del narcisismo de sus cámaras, convirtiendo la exhumación en una retransmisión de lentejuelas eurovisiva. Para colmar el vaso del hartazgo del personal, no contento con el petardeo guerra civilista, al dictador le ha dedicado un año de fastos y celebraciones; este circo, poco tiene que ver con los intereses, desvelos y preocupaciones de los ciudadanos, aquí se trata de una autoglorificación suya señor Sánchez; más puro fiasco, los españoles están ocupados en sobrevivir a su gestión y arañando cada segundo para verlo desalojar el palacio de la Moncloa. Sin duda, aparte del dineral que habrá costado la farsa, si al personal le hubieran enganchado con las pompas fúnebres y efemérides del dictador, reeditaríamos sin duda el histórico episodio de Calígula con ocasión de su ascenso al trono; este artista, tuvo a los Romanos más de doscientos dias, enfangados en interminables orgias festivas; desde el encajonamiento en el anfiteatro, hasta un interminable rosario de festejos, bureos, libaciones y celebraciones divinizando al nuevo emperador; cuenta algún historiador que algunos pedían a gritos comer a sus horas e irse a trabajar, bendita rutina. Afortunadamente a los españoles les importa una higa, un dictador fallecido hace cincuenta años y es más, ni les importa ni las nuevas generaciones saben quién es, o sea que el postureo y la manipulación sobra Sigamos

En otro orden de cosas, no creemos que profanar sepulturas de aquellos que yacen bajo el manto de la misericordia divina, vaya a reportar bendición o beneficio alguno a nadie; menos, remover tumbas de los caídos en una guerra fratricida que desangró a las dos Españas -hermanos contra hermanos- ; es a ellos y a tres generación de españoles que consumieron sus vidas en un pozo de muerte, miseria, dolor y sufrimiento, a quienes debemos honrar eternamente; profanar ese santuario tiene un nombre tan mitológico como demoniaco inscrito en todos los pueblos, culturas y tradiciones; asi de claro, ni quitamos ni ponemos; por tanto, no es extraño que al señor Sánchez se le asocie con el mito atemporal y universal de la maldición asociada a la profanación de sepulturas; sin duda méritos acreditados tiene. Veamos la guadaña y la fértil cosecha de calamidades en su siniestra siembra de siete años: El Volcán de Canarias; La Dana con su estela de muerte, ruina y desolación; el apagón, la Nacion a oscuras, estertor sin rendición de cuentas ni asunción de responsabilidad alguna y ahora la Nacion ardiendo por los cuatro costados. Lo racional es el anverso de la superstición y ambas caras forman parte de una sola moneda. Pregunta, ¿es suficiente escupir los mantras Woke habituales para engañar al personal y eludir responsabilidades de gobierno?; ya sabemos: fascistas, extrema derecha, cambio climático, autonomías y asi….; rotundamente no, a estas alturas esa farfulla exculpatoria, más bien incita al encabronamiento del personal y se empieza a percibir como mentarles a la madre; veamos, en Canarias siguen esperando las ayudas prometidas; la Dana fue un fenómeno recurrente, durante el siglo pasado se produjeron no menos de diecinueve riadas e inundaciones, siendo la más grave la del año 1957 con el desbordamiento del cauce del Turia que causó al menos 81 muertos y cuantiosos daños materiales; ¿por qué no se ejecutaron las obras aprobadas y financiadas con fondos UE de canalización del barranco del Poyo?, balbuceo y tomadura de pelo al canto, “ cambio climático”, lo de siempre; más, ¿gestión del gobierno y movilización de recursos ante la emergencia?; más de lo mismo y seguimos esperando asunción de responsabilidades políticas y penales. Por ultimo España ardiendo por los cuatro costados -valga el tópico-; ahora el chivo expiatorio son las comunidades, al parecer estas, no se han coordinado, ni han rellenado formularios pidiendo ayuda y… ¿qué más?; ¿el gobierno de la Nación cerrado por vacaciones ante una emergencia nacional?; no nos cabe duda de que volveremos a ser maltratados y manchada la ropa con petardos de humo y sin respuesta; ni una palabra de la política forestal y agraria de este gobierno de la mano de la apestosa agenda 2030; menos, asunción de responsabilidad alguna en una tragedia que se ha cobrado vidas y con una carga destructiva diez veces superior a cualquier antecedente y por último, ¿en qué consiste la gestión telemática del señor Sánchez desde su bien custodiado bunker veraniego, Seguimos

En lo que alcanza la perfección y maestría absoluta su gobierno señor Sánchez, es en la técnica de la tinta del calamar y arrojar bombas de humo para emborronar el escenario; ahora nos han colado el trampantojo de Jumilla; pues bien, aceptemos el envite; señor defensor del pueblo, los españoles a estas alturas, no saben ni que usted existe y mucho nos da que de esa presunta institución devenida en chiringuito inoperante, podríamos prescindir sin que nadie se opusiera al cierre y de paso aliviaríamos las cargas de la cosa pública; más ya que usted aparece cuando no debe, pregunta, ¿está usted proponiendo, que algún responsable municipal, cometa un delito contra la salud pública, autorizando degollar corderos en un polideportivo o espacio público?; ¿ha recibido usted alguna llamada o es de iniciativa propia?; ¿no cree Usted que debería dimitir mañana mismo?. Ahora vamos con las amazonas feministas, siempre prestas al estruendo, vociferio y pancarta; ¿desde cuándo las feministas son partidarias del burka y la ablación del clítoris?; ¿es eso lo que defienden últimamente, el rol reservado a las mujeres en una teocracia medieval?; calladas como un mármol, no se les escucha; si es así, nada que objetar, aunque convendría que se lo expliquen a sus votantes y a la opinión pública, porque mantener sus chiringuitos cuesta un dineral a los contribuyentes. Igualmente, seria exigible y obligado la reciprocidad entre las partes, exigir que en los países de origen de estos beatos del cordero, autoricen crucifijos, liturgias o ceremonias religiosas en espacios públicos, eso se llama equidad y un mínimo de respeto a nosotros mismos; más va a ser que no, al otro lado de la balanza, asistimos a persecuciones, atrocidades y algo más a todo aquello que huela a minorías y confesiones cristianas; por último, recordar lo obvio, ni nuestros patrones culturales ni las raíces cristianas de nuestra Nación, tienen nada que ver con la multiculturalidad impuesta a martillazos woke; cabe preguntarse si el ardid y añagaza de la libertad religiosa, no ocultaría una amenaza a nuestras libertades, cultura y tradiciones; amen de estar quemando nuestra propia casa y sembrando la semilla de un inminente escenario de guetos, exclusión y violencia. Por cierto, Señores Obispos, ignoramos si ustedes ostentan la inmanencia y son fieles depositarios del mensaje del Maestro Jesus; pero da la sensación de que el humo de la conveniencia política ahúma en demasía la pureza del cristal; tal vez tendrían que replantearse demasiadas cosas, comenzando por no traicionar el mensaje y alzar su apagada voz en algunas cuestiones claramente perturbadoras para los fieles y simples ciudadanos con valores

Aquí y ahora, España arde por los cuatro costados, reeditamos el lirismo de Nerón viendo arder Roma tocando la lira, en esta ocasión blindado por una cohorte de pretorianos, desde el palacete de la Mareta; más, dada la degradación colectiva y concentrado el poder en los humores de un posmoderno tirano, escarbemos en la historia y en el arte, en busca de comprensión o paralelismo histórico. Veamos, nos situamos en Efeso, siglo IV A.C y nuestro protagonista, un pastor llamado Eróstrato; este, era propietario de y poseído por una desaforada megalomanía; escasamente dotado y sin mayores habilidades con las que adornarse, no lo dudó, su ego debocado le mostró el atajo y le señalo la acción precisa para alcanzar la inmortalidad y la gloria, prenderle fuego al templo de Artemisa, una de las siete maravillas de la antigüedad, señalar que su triunfo conmovió los cimientos del mundo antiguo; fue tan brillante y espectacular su gesta que aún se sigue afirmando que no quedó en pie pavesa ni ceniza alguna, triunfo rotundo; lo condenaron a muerte y su camino hacia al cadalso, fue un éxtasis de autoexaltación y gloria, exigiendo a gritos a la muchedumbre que jalearan su nombre y lo reverenciaran como merecía; parece ser, que no pensaban lo mismo los encabronados y presuntos admiradores de su gesta, los cuales querían lincharlo allí mismo; más a piel de cadalso, llanamente “lo jodieron, -permítasenos la expresión¨-, a la pena de muerte añadieron una segunda condena, la ‘Damnatio memoriae”; esta más terrorífica si cabe, pena de muerte para todo aquel que osara pronunciar el nombre del perturbado por toda la eternidad; vamos, el ninguneo, no lo soportó, el mismo se abrió la crisma golpeándose contra una columna, aterrado, desencajado, presa de espasmos y gritos de terror; no lo soportaba, toda su obra al vertedero, la humanidad no era digna de su grandeza, su nombre no sería recordado, su descomunal hazaña huérfana y sin autor; terrorífico para el majareta, no hizo falta verdugo. Más que nadie tema, allí al igual que aquí y ahora, existían los corrillos de marujas, culebrones, cuchicheos, cotilleos, chismorreos, mentideros, vendedores de exclusivas a precio rata y al final todo se sabe; no solo pasó a la historia, sino que su nombre aportó un nuevo síndrome a la nosología psiquiátrica,“ el síndrome de Eróstrato; patografía asociada a un ego fuera de control, capaz de cualquier cosa o descomunal fechoría, con tal de ser recordado y pasar a la historia. Queda al criterio de cada cual, si la conducta y labor política del Señor Sánchez soporta el paralelismo histórico con el artista Eróstrato, en este punto la historia como el bolero de Ravel es un bucle que suele repetir la misma melodía impermeable al paso del tiempo

Mas también podríamos decantarnos por un clásico de la literatura, la obra de teatro de Friedrich Dürrenmat; el protagonista es el emperador Rómulo Augusto, el cual se dedica a destruir el imperio por el sencillo procedimiento de no hacer nada; entra en colera si es molestado, rehúye cualquier responsabilidad y huye como gato escaldado de cualquier conflicto; purga y dicta penas severas a aquellos que osan molestarle y perturbarle con algún asunto sea el que fuere, no tolera perturbación alguna que le distraiga de su afición, devenida en devoción a tiempo completo, la avicultura, el cuidado y crianza de sus gallinas; asi que histéricos y harto mosqueados, los pocos asesores que lo aguantan, con el culo encogido, alguno osaba susurrarle que de vez en cuando se ocupara de los asuntos públicos; cosas tan repulsivas y desagradables como las finanzas, el tesoro público, el ejército, la administración del imperio, la justicia, las leyes, el reparto de tierras, la hambruna por las incursiones de los piratas y asi…; pues bien, este siempre respondía invariablemente con un “cua cua cua cua cua” imitando el canto de las gallinas y despareciendo tras el cortinaje; ello, siendo aplaudido, vitoreado, ensalzado, jaleado y felicitado por una corte de pancistas, aduladores, pillos, delincuentes. barraganes, trileros y sinvergüenzas que habían hecho acopio de fortuna y riquezas, tomándole el pelo al emperador granjero y merodeando a su alrededor, asfixiándole sin permitir que otras presencias le distrajeran de sus gallináceas y transcendentes tareas de corral. La obra concluye -como no podía ser de otra forma-, rematando la fábula con la destrucción del imperio, sin desvelar el autor si al menos se salvó alguna gallina. Más la alegoría no deja de tener cierto paralelismo con la situación de la España actual; reemplazamos el devocionario gallináceo de Rómulo por el culto del Señor Sánchez al Falcón y pasamos de la onomatopeya avícola del “cua cua cua cua cua” a la cacofonía del porcino woke: “fascistas…… fascistas…extrema derecha…extrema derecha…cambio climático…cambio climático…y asi; sin duda la alerta y el mosqueo están servidos

Bien sea por la obsesiva dedicación a la cría de gallinas u otras aficiones más fructíferas y rentables, dada la red clientelar y mafiosa tejida al calor del brasero monclovita, -incluido media familia y fiscal general procesado-; bien por pura megalomanía emulando las hazañas del tal Eróstrato; por pura incompetencia, la ley de Murphy y una hoja de ruta banana que nos lleva a todos al despeñadero; lo cierto es que no hay gobierno y la nave se precipita hacia la fosa abisal, puro pecio. Hemos sido balcanizados de la mano del Señor Sánchez por la puerta de servicio; la España del pinganillo es una metáfora del descuartizamiento de las competencias del estado y la voladura de la Nacion; diecisiete estados bonsái tratando de sobrevivir a la greña, mientras el templo de artemisa arde sobre nuestras cabezas y los barbaros arrasan el imperio; la historia se repite, es la España de este nuevo Rómulo Augusto corraleado; eso sí, todo muy woke y progresista, demos gracias

Bastaría la rendición de cuentas sobre la gestión del rosario de calamidades y tragedias acaecidas bajo el breve mandato del Señor Sánchez para forzar la dimisión fulminante de este gobierno y varios de sus miembros sometidos al escrutinio de las leyes, incluido el Código penal. Igualmente, habría que arremangarse y abrir una investigación y rendición de cuentas sobre los negocios y andanzas del zascandil Zapatero, -a la sazón ministro oficioso de exteriores del gobierno del Señor Sánchez-; humo toxico que nos ha conducido al desastre, cuarentena, repulsión y expulsión por méritos propios del club de naciones libres; sin más, nos ha metido de hoz y coz en el piojoso club de narco dictaduras y potencias trituradoras de los derechos humanos; el descrédito, ninguneo y ruina para España es inversamente proporcional a los pingues negocios y pelotazos de estos chamarileros, enriqueciéndose con el desguace de la Nacion; sumamos menos que cero en el concierto de las Naciones; hasta la UE nos ha sometido a cuarentena, cerrado el grifo de los fondos europeos y empiezan a agitarse las fichas de rendición de cuentas sobre el destino y asignación del ingente dineral recibido por este gobierno de los fondos UE; arpiño y penitencia con lo que se nos avecina; si a eso le añadimos la presión fiscal confiscatoria, el cierre del grifo del maná europeo, la voladura de la caja única y la solidaridad interterritorial, bueno, revisemos las cuartetas de Nostradamus y a lo mejor nos quedamos sobando las tapas y el nombre de la imprenta, no sea que se nos disparen los niveles de colesterol

Por repetido, abreviamos la radiografía de esta irreconocible España, tras haberse aplicado al pie de la letra, la hoja de ruta del supuesto narco régimen del criminal Maduro; léase el Necronomicón o manual banana. Veamos la evaluación trimestral de la franquicia: La destrucción de las instituciones progresa adecuadamente; la alocada transferencia de competencias a ninguna parte ya está dejando al estado a la intemperie y con un palito; las mafias engordan y se enseñorean del territorio adecuadamente; luz verde al narcotráfico; la justicia perseguida y arrinconada; el parlamento un despojo, vejado y humillada la otrora sede de la soberanía nacional; la Corona en la diana; el derecho de pernada con Cataluña y la vil calzonada, llamada Ley de amnistía, ha balcanizado la Nacion por la puerta de servicio y además impuesto al resto de comunidades el impuesto de las cien doncellas; el tribunal constitucional devenido en sectaria timba, a punto de ingresar en la morgue, complicado resucitar al difunto; al hilo, la situación de Cataluña en negro oscuro a partir del engendro; se ha enterrado la constitución, la libertad encadenada en una jaula identitaria, decadencia sin paracaídas; deuda de la comunidad elefantiásica, declive económico e industrial en caída libre, pobreza, exclusión social e inseguridad ciudadana en aumento; la minoría identitaria dilapidando los recursos e imponiendo el dogal al resto, es decir millones atrapados y sin voz, que sobreviven de aquella manera; el despilfarro de las políticas identitarias ha importado via imposición neonazi del lenguaje, las castas Indias de brahmanes -burguesía pura sangre- y parias, botifler o charnegos, tanto da; eso es lo que ha conseguido el señor Sánchez y su bastón, un tal Pumpido. Sigamos, pasemos a la inmigración; auténtica avalancha sin control ni respuesta alguna, ni hay gobierno ni fronteras; no sabemos quiénes entran, identidades, fines; bajo la etiqueta humanitaria, se cobijan serios peligros para la seguridad nacional; la única respuesta ante la congestión y hacinamiento es colocárselos con nocturnidad y alevosía a comunidades que pillan con el pie cambiado, menos al latifundio vasco y catalán, -ahí hemos topado con los votos- y así hasta el próximo desembarco masivo. Hasta Europa nos está vomitando del espacio Schengen por la puerta trasera, Francia está imponiendo las devoluciones en caliente allende los Pirineos; “si España se deja invadir, que se quede con la cosecha”. Asi de simple, nos han echado; sin más, no pintamos nada y el reventón social al acecho

Mas para finalizar este retablo tétrico. la política exterior ha seguido fielmente las instrucciones banana del supuesto narco régimen Maduro, destrucción interior y narco dictadura al final del trayecto; la última fechoría, aliados de china y adoradores del mausoleo del progresista Ho Chi Minh; Marruecos al lado nuestro es una superpotencia y un aliado más fiable para Occidente que la banana de Sánchez; lo pagaremos todos y a qué precio. ¿Es esto lo que nos ofrece Señor Sánchez, franquicia Maduro, ruina, miseria y ocho millones de exiliados o quizá el doble?; ¿el narco régimen que nos está dejando en pelotas, en que chamarilería o chiringuito se ha planeado?; ¿qué se han llevado los pillos y delincuentes de esta Camorra a cambio de desguazar España?; todo a su tiempo, no hay pared sin pinganillo ni boca desafecta y chamuscada en el reparto del botín que mantenga la boca cerrada. Para finalizar Señor Sánchez, nos da que reeditamos los últimos dias en el bunker de la esvástica; granizando bombas, desolación, ceniza y muerte en la superficie ;agazapado en su madriguera, Hitler dictó la sentencia final “Alemania perecerá conmigo” y así fue. Le toca a usted decidir Señor Sánchez o convoca elecciones ya sin artificio alguno o los dados decidirán la suerte suya y la de la escarnecida, humillada y saqueada, Nacion más antigua, determinante y con peso histórico en la historia de Occidente, que por si se le ha olvidado o nunca lo supo, se llama España. Como siempre, VIVA LA LIBERTAD Y VIVA ESPAÑA