La opacidad en los datos de bajas Psicológicas en la Guardia Civil

Protestas de los años 90, esposas de guardias civiles democráticos denunciaban las situaciones de salud y sociales de sus esposos. Nulo resultado, Los gulaps del régimen siguieron en marcha.

Hipótesis sobre la falta de transparencia:

La ausencia de información pública y detallada sobre las bajas psicológicas y los retiros por salud mental en la Guardia Civil puede explicarse por diversos factores. En primer lugar, la naturaleza militar del cuerpo favorece una cultura institucional de reserva frente a la divulgación de datos internos, especialmente en ámbitos considerados sensibles. En segundo lugar, existe una estigmatización histórica de los problemas de salud mental en los cuerpos de seguridad, lo que disuade a la organización de reconocer de manera explícita la magnitud de estas situaciones. Asimismo, el argumento recurrente de la protección de datos personales se utiliza como justificación para no ofrecer información desagregada, pese a que sería perfectamente posible hacerlo de forma agregada y anonimizada. Finalmente, deben considerarse también los factores de gestión reputacional y política, ya que el número de suicidios, bajas y retiros por causas psicológicas ha sido objeto de debate parlamentario y mediático, lo que puede incentivar una política de opacidad para evitar desgaste institucional.

Qué datos faltan y por qué resultan relevantes:

La principal carencia detectada es la inexistencia de un repositorio oficial y sistemático que ofrezca cifras concretas y actualizadas. Entre los datos más relevantes que faltan destacan:

ï Número anual de bajas médicas temporales por causas psicológicas (ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, burnout). Estos permitirían dimensionar el problema y compararlo con la población general.

ï Número anual de expedientes de insuficiencia de condiciones psicofísicas por causas psiquiátricas, dato clave para conocer cuántos agentes ven interrumpida su carrera profesional.

ï Duración media de las bajas psicológicas, indicador fundamental de gravedad y de costes organizativos.

ï Número de retiradas temporales de arma de fuego por riesgo psíquico, como medida preventiva frente al suicidio.

ï Distribución de las bajas por unidades y especialidades (sin identificación individual), útil para detectar áreas de mayor riesgo y orientar la prevención.

ï Datos de reincorporaciones y recurrencia de bajas, necesarios para evaluar la eficacia de las intervenciones y programas de apoyo.

La ausencia de estas cifras impide diseñar políticas basadas en evidencia y limita tanto la capacidad de prevención como la de evaluación de la efectividad de las medidas ya en marcha. Es necesario reducir las bajas psicológicas, los suicidios, y garantizar transparencia pública con un plan de hechos medibles y controlados, con plazos, datos abiertos y control independiente.

Recomendaciones prácticas alineadas con la OMS y la OIT:

De acuerdo con las directrices internacionales sobre salud mental en el trabajo (OMS/OIT, 2022), se plantean las siguientes líneas de actuación:

1. Transparencia y gobernanza: publicación de un informe anual anonimizado de salud laboral que incluya datos agregados de bajas psicológicas, retiradas de armas y retiros definitivos por insuficiencia psicofísica. La creación de un observatorio interno de salud mental reforzaría la credibilidad y el seguimiento.

2. Evaluación sistemática de riesgos psicosociales: aplicación periódica de herramientas reconocidas (como FPSICO del INSST) que permitan identificar factores de riesgo organizativos y orientar medidas preventivas.

3. Formación de mandos y cambio cultural: capacitación obligatoria en detección precoz, liderazgo saludable y protocolos de apoyo tras incidentes críticos, acompañada de campañas internas para reducir el estigma y normalizar la búsqueda de ayuda.

4. Protocolos de apoyo y retorno: establecimiento de planes individualizados de reincorporación tras una baja psicológica, incluyendo ajustes temporales de tareas, limitación de la carga y tutorización, con el objetivo de reducir la cronificación y evitar retiros prematuros.

5. Recursos clínicos suficientes y accesibles: garantizar itinerarios ágiles hacia psicología y psiquiatría, tanto mediante recursos internos como con convenios externos, además de desplegar programas de apoyo entre pares supervisados profesionalmente, siguiendo las mejores prácticas internacionales.

La comparativa internacional es clave porque ayuda a contextualizar la opacidad en España con lo que hacen otros países europeos. He aquí lo más relevante:

Transparencia en España (Guardia Civil / FCSE)

ï Datos parciales: solo afloran cifras de suicidios y bajas psicológicas a través de preguntas parlamentarias, asociaciones profesionales y prensa.

ï No hay informes oficiales periódicos con desagregación por tipo de baja, duración, reincorporaciones o retiros por motivos psiquiátricos.

ï Argumentos de reserva: confidencialidad médico-laboral y naturaleza militar del cuerpo.

Países de nuestro entorno

Reino Unido

ï Alto grado de transparencia institucional.

ï El College of Policing y la National Police Chiefs’ Council publican informes periódicos sobre bienestar policial, bajas por salud mental y suicidios.

ï El Home Office recoge estadísticas detalladas de absentismo, lesiones y causas de baja (incluyendo salud mental).

ï Además, existen auditorías independientes y acceso público a datos desagregados (por cuerpo policial, región y año).

Francia

ï La Police Nationale y la Gendarmerie han empezado a publicar datos de suicidios desde mediados de la década de 2010 tras la presión mediática y sindical.

ï Sin embargo, la información sigue siendo más limitada que en Reino Unido: se comunican cifras globales de suicidios anuales, pero menos datos sobre bajas y retiros por salud mental.

ï Francia ha implementado en 2020 un observatorio nacional del suicidio policial, que aunque no publica todos los microdatos, supone un avance en transparencia.

Alemania

ï Gran parte de la gestión de policía es competencia de los Länder (policías regionales).

ï Algunos Estados federados publican cifras de bajas laborales y motivos (incluyendo causas psicológicas).

ï A nivel federal (Bundespolizei) los datos son más dispersos, pero existen estudios parlamentarios que recogen estadísticas oficiales sobre suicidio y salud mental.

Italia

ï Transparencia similar a Francia: se comunican cifras de suicidios policiales anualmente, generalmente a través del Ministerio del Interior, pero hay poca información pública sobre bajas por salud mental o retiros.

ï Existen asociaciones policiales y ONGs que suplen esa falta de información con recuentos paralelos.

Balance comparativo:

ï Mayor transparencia que España: Reino Unido, y en parte Alemania (según región).

ï Situación intermedia: Francia e Italia (informan suicidios, pero escasa desagregación en bajas).

ï Menor transparencia relativa: España, especialmente en la Guardia Civil, donde la información es más restringida y fragmentada.

En el contexto europeo, España se sitúa en la parte baja de la transparencia institucional sobre salud mental en fuerzas policiales y militares. Mientras Reino Unido ha normalizado la publicación de estadísticas y programas de bienestar con carácter público, en España la Guardia Civil sigue recurriendo a una política de opacidad, lo que obstaculiza el análisis riguroso y la prevención basada en evidencia.

En palabras de Christophe Girard, autor del libro “J’ ai failli in finir” -un impresionante testimonio sobre el estrés, la ansiedad, la depresión y el suicidio en las filas policiales-, “el testimonio es la herramienta más poderosa hasta la fecha para la libertad de expresión. Podemos facilitar tantos números de teléfono o psicólogos como sea posible, pero si la gente no habla, la víctima no llamará».

Un comentario de un lector en respuesta a un artículo de prensa -El Mundo 11.12.24- sobre prevenir el suicidio en las FCSE, manifiesta haber participado «en una de esas autopsias sicológicas por desgracia. Tan sólo se trata de desvincular totalmente el funesto suceso a el trabajo que desarrollaba el finado o su pertenencia al Cuerpo».

No existe un repositorio público con series históricas y desglose oficial por causa de “retirados por bajas psicológicas” en Guardia Civil y Policía Nacional. Parte de lo publicado proviene de respuestas parlamentarias y de asociaciones/sindicatos, lo que obliga a cautela al interpretar magnitudes exactas.

El Portal de Transparencia en España es, en teoría, la vía adecuada para solicitar datos oficiales, también en materia de bajas y retiros en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es útil como vía formal para solicitar datos y dejar constancia de la falta de respuesta, pero no es eficiente en la práctica para acceder de manera sistemática a estadísticas de bajas psicológicas y retiros en la Guardia Civil y demás FCSE.

Lo más frecuente es que: se faciliten datos parciales o genéricos, se denieguen por motivos de confidencialidad o seguridad, o se requiera un proceso de reclamación para obtener cifras mínimamente completas.

La falta de transparencia y publicidad de estos datos dificulta el control público de la eficiencia y efectividad de los mecanismos internos de prevención de riesgos laborales. Implementar soluciones a estas disfunciones, de manera efectiva, es un deber del Gobierno.