“Defender al guardia civil es nuestra obligación”: la voz de UniónGC para el Consejo 2025.

UniónGC presenta a su candidato al Consejo de la Guardia Civil 2025: compromiso, experiencia y vocación de servicio

La Unión de Guardias Civiles (UniónGC), una de las asociaciones profesionales más representativas y veteranas del Cuerpo, presenta a su candidato para las elecciones al Consejo de la Guardia Civil 2025, una cita clave en la defensa de los derechos, la dignidad y las condiciones laborales de todos los agentes.

El candidato, Javito, guardia civil de sólida trayectoria profesional, representa la imagen de una nueva generación dentro del Cuerpo: profesional, cercana, formada y comprometida con el servicio público y con sus compañeros. Su implicación en la vida diaria de los cuarteles y su conocimiento de los problemas reales de la plantilla le otorgan una visión clara sobre las prioridades que deben abordarse desde el Consejo.

Desde UniónGC destacan que su candidatura nace de la base, con un mensaje centrado en la transparencia, la igualdad y la defensa efectiva de los derechos de los guardias civiles en todos los ámbitos: retributivo, social, profesional y familiar.

Entre los ejes principales de su programa se encuentran:

Equiparación real y justa con los cuerpos policiales autonómicos.

con los cuerpos policiales autonómicos. Reconocimiento del esfuerzo y riesgo profesional , con mejoras en las condiciones de trabajo.

, con mejoras en las condiciones de trabajo. Apoyo psicológico, jurídico y social a los guardias civiles y a sus familias.

a los guardias civiles y a sus familias. Modernización de infraestructuras y medios , garantizando la seguridad y eficacia del servicio.

, garantizando la seguridad y eficacia del servicio. Defensa de la neutralidad institucional y del respeto a la función pública de todos los miembros del Cuerpo.

Con un estilo directo y un enfoque constructivo, el candidato de UniónGC simboliza el espíritu de quienes creen que otra Guardia Civil es posible: moderna, democrática y respetada. Su mensaje es claro: “Servir al ciudadano es nuestra vocación, pero defender al guardia civil es nuestra obligación”.

Las elecciones al Consejo de la Guardia Civil son un momento crucial para decidir qué modelo de representación quieren los agentes. Con esta candidatura, UniónGC reafirma su compromiso con la historia, el presente y el futuro de la Guardia Civil, apelando al voto responsable, libre y consciente de todos sus miembros.