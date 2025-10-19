UnióGC: Candidatura de compromiso y servicios por una Guardia Civil eficiente, justa y humana.

En un momento decisivo para el futuro de la Guardia Civil, la Unión de Guardias Civiles (UniónGC) presenta una candidatura sólida, formada por hombres y mujeres que representan la esencia del compromiso, la profesionalidad y la defensa de los derechos de todos los compañeros del Cuerpo.

Esta candidatura, encabezada por José Luis Alonso López, está integrada por servidores públicos con trayectorias impecables y un profundo conocimiento de la realidad diaria de la Guardia Civil. Les acompañan Francisco Javier Fernández Hernández, Inocencio Rodríguez-Solís Muñíz, Eduardo Antonio García Gómez, María Pilar Vidal Lillo, Antonio Torres García, Rubén Marino Freile, Ignacio García Baragaño, José Luis Payán Cerezo, Santiago Mariscal Álvarez, José Luis Resino Castillo y Cristóbal Contreras Cores, todos ellos con una misma vocación: trabajar por una Guardia Civil más eficiente, más moderna y más respetuosa con los derechos de sus integrantes.

La UniónGC ha sido siempre un referente en la defensa de la dignidad profesional, la mejora de las condiciones laborales y la igualdad de trato dentro del Cuerpo. Su presencia en el Consejo de la Guardia Civil no solo garantiza una voz firme y leal al servicio de la Institución, sino también una visión renovadora que apuesta por la transparencia, la eficacia y la cercanía con los agentes.

Estos candidatos no buscan protagonismos, sino resultados. Son hombres y mujeres que conocen las dificultades del servicio, las carencias en medios, los retos operativos y humanos que enfrentan los guardias civiles en cada destino. Por eso, su programa se centra en la profesionalización, la conciliación familiar, la formación continua, la mejora de infraestructuras y la defensa jurídica de todos los miembros del Cuerpo.

La candidatura de UniónGC representa la experiencia al servicio del cambio. Una candidatura que cree en la Guardia Civil del siglo XXI, abierta a la sociedad, comprometida con los valores constitucionales y con la misión de garantizar una institución fuerte, cohesionada y eficiente.

Porque una Guardia Civil más justa, humana y moderna empieza con quienes luchan por ella desde dentro.

Vota UniónGC. Por tu futuro. Por tus derechos. Por la Guardia Civil que todos merecemos.