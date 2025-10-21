La Liga Reumatológico aborda el dolor crónico.

El Parlamento de Galicia se sumó a la liga Reumatológica Gallega para reclamar un abordaje humano y multidisciplinar del dolor crónico. Web Liga Reumatológica de Galicia

Unidos todos por un color, unidos todos por el dolor

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Dolor el 17 de octubre, la Liga Reumatolóxica Galega (LRG) destacó la necesidad imperiosa de abordar el dolor crónico de forma integral, un llamamiento que recibió un respaldo institucional de gran peso con una declaración del Parlamento de Galicia.

La cámara gallega, a través de su presidente, Miguel Santalices, se sumó a esta petición con una declaración institucional en la que instó a priorizar la atención al dolor como una política esencial, subrayando que “no es un gasto”, sino “una inversión en dignidad y bienestar para toda la sociedad gallega”. El Parlamento reconoció así el esfuerzo pionero de Galicia en esta materia, pero remarcó que este trabajo “no podemos dar por terminado”.

Una problemática que afecta a más de 700.000 gallegos

La LRG alertó de que en Galicia más de 700.000 personas padecen alguna enfermedad reumática o músculo-esquelética, condiciones que conllevan dolor crónico. Bajo el lema «Humanizar el dolor es el reto», la entidad puso el foco en el impacto transversal de esta condición, que trasciende lo físico y afecta a ámbitos como el aprendizaje, la empleabilidad, las relaciones sociales y la salud mental.

Colectivos vulnerables y la necesidad de un equipo multidisciplinar

La Liga quiso destacar la especial vulnerabilidad de ciertos colectivos, como personas con un diagnóstico en salud mental, con adicciones, mayores, con trastornos de la comunicación o neurodivergentes, cuyo dolor “a menudo es infradiagnosticado o no tratado correctamente”.

Para abordar esta realidad con garantías, ambas entidades coincidieron en la necesidad de un enfoque multidisciplinar. La LRG subrayó que la financiación actual es insuficiente y que se requieren equipos compuestos por psicólogos, logopedas, terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas, en colaboración con otros especialistas. Esta visión fue refrendada por el Parlamento, que abogó por establecer “redes efectivas” entre salud, educación, servicios sociales y asociaciones de pacientes.

Una llamada a la unidad y la acción

El apoyo del Parlamento gallego supuso un respaldo fundamental a la labor de entidades como la LRG, que agradeció el soporte de colaboradores como la obra social ”la Caixa”, Grünenthal, la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de la misma ciudad.

Con el lema “Unidos todos por un color, unidos todos por el dolor”, la sinergia entre la sociedad civil y las instituciones marcó la conmemoración de este Día Mundial, enviando un mensaje contundente sobre la necesidad de una respuesta coordinada, humana y estructural para aliviar el dolor que afecta a uno de cada tres gallegos.

El dolor se presenta con el color azul principalmente porque la IASP, la autoridad global en la materia, lo estableció así para sus campañas de concienciación. Este color no se eligió al azar, sino por su potente simbolismo (que refleja la tristeza y el anhelo de calma que conlleva el dolor) y por la necesidad de crear una identidad distintiva para un problema de salud que afecta a millones de personas en el mundo.

Sobre la Liga Reumatolóxica Galega (LRG)

La Liga Reumatolóxica Galega es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades reumáticas y dolor crónico en Galicia, ofreciendo apoyo, información y defensa de sus derechos.