La Liga Reumatológica imparte charla sobre enfermedades Reumáticas.

La Liga Reumatolóxica Galega rompe barreras y acerca el conocimiento sobre enfermedades reumáticas a toda la población

La Liga Reumatolóxica Galega continúa avanzando en su compromiso social con una nueva acción divulgativa destinada a garantizar que la información sobre las enfermedades reumáticas llegue a toda la ciudadanía, sin excepciones. En el marco de la campaña “Por una atención equitativa de las ERyMES”, la asociación organiza una charla informativa especialmente diseñada para colectivos vulnerables con dificultades comunicativas o neurodiversidad, un sector de la población que con frecuencia queda excluido de la información sanitaria fundamental. Web Liga Reumatológica de Galicia

El encuentro tendrá lugar el martes 26 de noviembre, a las 11:00 horas, en el Centro “A Escala” de Culleredo (Rúa Real, 51), gracias al impulso conjunto de los Ayuntamientos de A Coruña y Culleredo y al patrocinio de Grebro Pharma.

Accesibilidad: una obligación ética y un derecho ciudadano

La iniciativa subraya una idea esencial: la salud, la educación, la justicia y los servicios sociales deben ser accesibles para toda la población, independientemente de sus capacidades comunicativas, cognitivas o de comprensión. Las barreras en el acceso a la información siguen siendo uno de los mayores obstáculos para miles de personas afectadas por enfermedades crónicas y reumáticas.

José León, gerente de la Liga Reumatolóxica Galega, lo expresa con claridad:

“Tutorizamos demasiado la salud de las personas que no pueden comunicarse con facilidad. Es un derecho fundamental que todas las personas, sin excepción, puedan conocer su enfermedad y aprender a utilizar los recursos disponibles para gestionar su salud”.

En la misma línea, el psicólogo Jessy Viqueira, que también participará en la sesión informativa, recuerda que la información accesible es una herramienta de autonomía: “Es de vital importancia que todas las personas se sientan capacitadas y con las herramientas necesarias para gestionar su propia vida y su enfermedad. La información accesible es el primer paso para empoderar a los pacientes”.

Un evento abierto a pacientes, familias y profesionales

La charla está dirigida tanto a pacientes como a familiares, profesionales sociosanitarios y ciudadanía en general. Con más de 200 tipos de enfermedades reumáticas reconocidas —entre ellas artritis, fibromialgia, lupus o espondiloartritis—, estas patologías representan una de las principales causas de consulta en Atención Primaria y una de las mayores fuentes de incapacidad laboral en España.

Una divulgación rigurosa, comprensible y accesible es la clave para mejorar la detección temprana, favorecer la adherencia a los tratamientos y promover una convivencia más digna y consciente con estas enfermedades.

Sobre la Liga Reumatolóxica Galega

La Liga Reumatolóxica Galega es una asociación sin ánimo de lucro con una trayectoria consolidada en Galicia. Su misión es mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades reumáticas mediante programas de apoyo, acciones de sensibilización, actividades formativas e iniciativas de investigación. Su labor, reconocida en todo el territorio gallego, la convierte en un referente de acompañamiento, información y defensa de derechos para pacientes y familias.

Para más información o gestión de entrevistas: Liga Reumatolóxica Galega. Teléfono: 617 023 857