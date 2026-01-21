Programa para tratar el dolor crónico osteoarticulas para mayores de 65 años.

Un programa social que amplía su intervención para tratar el dolor osteoarticular en mayores de 65 años con la incorporación del psicodrama
Gracias a la financiación del programa ENCE Social, se renueva y amplía este año la intervención dirigida a personas mayores de 65 años con dolor y enfermedad osteoarticular. Este proyecto, que el año pasado ofreció una rehabilitación integral desde los servicios de logopedia, terapia ocupacional y psicología, introduce como principal novedad para esta edición la terapia de Psicodrama.
El éxito de la pasada convocatoria permitió ofrecer un abordaje multidisciplinar del dolor crónico, mejorando la calidad de vida de numerosos participantes. Este año, el programa da un paso más al incorporar el Psicodrama, una herramienta terapéutica grupal innovadora en este contexto. A través de la acción, la representación y la conciencia corporal, esta técnica facilita que las personas expresen y exploren la relación con su dolor, el impacto emocional de la enfermedad y encuentren recursos simbólicos y de grupo para “plantarle cara”.
El objetivo final del programa sigue siendo ofrecer herramientas prácticas y emocionales que permitan a las personas mayores gestionar su dolor, mejorar su autonomía y bienestar psicológico, y fomentar su conexión social.
Presentación Pública: Contacto Teléfono 617023857.
Se invita a los medios de comunicación y al público interesado a la presentación oficial de esta nueva fase del proyecto: Que se celbrará el próximo viernes día 23, a las 11,00 horas en los locales del Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra. Para más información o gestión de entrevistas, ponerse en contacto con Ana Vázquez Lojo – Presidenta de la LIga Reumatológica de Galicia. Web Liga Reumatológica de Galicia