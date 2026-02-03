Encuentro histórico en Madrid: Piñeiro y Sánchez Amor impulsan una nueva visión para las Fuerzas de Seguridad del Estado

Madrid acogió este pasado día 30, un encuentro de enorme simbolismo y calado institucional entre dos figuras históricas vinculadas a las Fuerzas de Seguridad del Estado: José Carlos Piñeiro y José Sánchez Amor. Ambos, con trayectorias marcadas por el servicio público, la defensa de los derechos ciudadanos y la modernización de los cuerpos policiales, se reunieron con un propósito claro y compartido: impulsar un nuevo horizonte para la Guardia Civil y la Policía Nacional basado en la democratización, la excelencia y la mejora continua del servicio público.

Un diálogo entre generaciones y experiencias

El encuentro no fue una simple reunión protocolaria, sino un espacio de reflexión estratégica entre dos profesionales que han vivido desde dentro los grandes desafíos de la seguridad pública en España. Piñeiro, con una sólida trayectoria en ámbitos legales, forenses y de gestión institucional, y Sánchez Amor, con una larga experiencia en la defensa de derechos, la supervisión democrática y la cooperación internacional, aportaron visiones complementarias que convergen en un mismo diagnóstico: las Fuerzas de Seguridad del Estado necesitan una actualización profunda, transparente y orientada al ciudadano.

Democratizar para fortalecer

Uno de los ejes centrales de la conversación fue la necesidad de democratizar las estructuras internas. No se trata solo de modernizar procedimientos, sino de garantizar que los cuerpos policiales funcionen bajo estándares plenamente compatibles con un Estado social y democrático de derecho. Ambos coincidieron en que la legitimidad institucional se refuerza cuando existe: Transparencia en la toma de decisiones. Rendición de cuentas efectivas. Respeto absoluto a los derechos fundamentales. Formación continua en valores democráticos y de servicio público

Excelencia como obligación, no como aspiración.

Piñeiro y Sánchez Amor subrayaron que la excelencia en la seguridad pública no es un ideal abstracto, sino una obligación ética y profesional. Para ello, destacaron la importancia de: Mejorar la formación técnica y humana de los agentes. Actualizar protocolos operativos conforme a estándares europeos. Reforzar la coordinación interinstitucional. Promover una cultura de servicio centrada en el ciudadano.

Ambos defendieron que la seguridad del siglo XXI exige cuerpos policiales altamente capacitados, tecnológicamente actualizados y profundamente comprometidos con la sociedad a la que sirven.

Un encuentro que abre camino tanto al presente como al pasado.

El diálogo entre Piñeiro y Sánchez Amor no se limitó a un análisis del presente, sino que sentó las bases para futuras colaboraciones orientadas a impulsar reformas, promover buenas prácticas y contribuir a un modelo de seguridad pública más justo, eficaz y plenamente democrático. Recordando la importancia que en el año 1976 y posteriores Policías y Guardias Civiles, salieron a la calle en manifestación pidiendo seguridad social y unas FSE dando servicios de excelencia.

En un momento en el que la ciudadanía demanda instituciones sólidas, transparentes y cercanas, encuentros como éste representan un paso significativo hacia una seguridad pública moderna, responsable y al servicio de todos.