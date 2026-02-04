José Luis lidera la nueva ejecutiva de UnionGC: «Nuestra prioridad es la protección humana y jurídica de cada agente»

Liderazgo y Compromiso: La nueva era de la UNIONGC bajo la Presidencia de José Luis -Choche- como se le conoce.

La reciente formación de la nueva Comisión Ejecutiva de UnionGC marca el inicio de una etapa decisiva para la defensa de los hombres y mujeres que integran la Guardia Civil. Al frente de este proyecto se sitúa José Luis Alonso, cuya presidencia nace con un mandato claro: la protección integral del guardia civil, tanto en su dimensión de servidor público como en su faceta humana y personal. Web UnionGC

El nombramiento de José Luis Alonso no es solo un relevo institucional, sino una declaración de intenciones. Su liderazgo se fundamenta en un conocimiento profundo de las necesidades reales del cuerpo, con el objetivo de dignificar la profesión y garantizar que los derechos laborales y sociales de los agentes no queden en un segundo plano frente a las exigencias operativas.

Defensa del Profesional y de la Persona

Bajo esta nueva presidencia, UnionGC refuerza su compromiso con la defensa jurídica y sociolaboral. El enfoque de la nueva ejecutiva es binario y complementario: Como profesionales: Reivindicando mejores condiciones de trabajo, una equiparación salarial real, la mejora de los medios materiales y una protección jurídica sólida frente a las vicisitudes del servicio diario. Como personas: Atendiendo a la salud laboral, la conciliación familiar y el bienestar psicológico. La nueva ejecutiva entiende que para tener una seguridad pública de calidad, es imprescindible cuidar la integridad y la dignidad de quien la ejerce.

Unión y Futuro

La ejecutiva liderada por José Luis se presenta como un equipo cohesionado, dispuesto a ser la voz firme que dialogue con las instituciones y la Dirección General. En un momento de constantes cambios legislativos y sociales, UnionGC se posiciona como el baluarte necesario para evitar la pérdida de derechos adquiridos y para conquistar nuevas metas que redunden en el beneficio de todo el colectivo. Web UnionGC

Este nuevo impulso busca aglutinar a todos los componentes de la institución, desde los que patrullan las calles hasta los que gestionan la logística, bajo una premisa común: la unión hace la fuerza. Con José Luis a la cabeza, UnionGC inicia un camino de renovación, transparencia y, sobre todo, de defensa inquebrantable de los guardias civiles ante cualquier adversidad.

Es tiempo de acción, de respeto a la ley y de firmeza en la reivindicación. La nueva ejecutiva ya está en marcha.