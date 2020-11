El Parlamento Europeo exige a Sánchez explicaciones por el ‘Delcygate’ y promoverá una investigación de la UE

La Unión Europea no se olvida del polémico encuentro entre José Luis Ábalos y Delcy Rodríguez.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en manos de Dolors Montserrat, anunció que enviará una carta a la Comisión Europea para investigar el ‘Delcygate’ y cómo ocurrió la visita de la ‘número dos’ del régimen chavista al Aeropuerto de Madrid Adolfo Suárez pese a tener sanciones europeas.

La presidenta de ese comité parlamentario especificó que “enviaremos una carta a la Comisión Europea que, como guardiana de los tratados, es competente para asegurar por tanto el cumplimiento del Derecho de la Unión».

No se trata de la única medida que pone contra las cuerdas al Gobierno del Pedro Sánchez, ya que también se solicitará información a la Presidencia alemana del Consejo para que haga lo propio y al Gobierno español.

En concreto, la Comisión de Peticiones se dirigirá al Gobierno español para conocer su posición sobre este caso y para saber qué medidas adoptó para evitar la entrada en el territorio español, y por tanto comunitario, de una persona como Delcy Rodriguez sobre la que pesaba una prohibición expresa al respecto.

Miedo socialista al ‘Delcygate’

Es importante recordar que, a pesar de estar en la lista de 36 personas relacionadas con la dictadura de Nicolás Maduro y sujetas a restricciones (como la prohibición de ingresar en territorio europeo), Rodríguez pasó horas en el aeropuerto madrileño de Barajas, llegando a dejar hasta 40 maletas que no pasaron los controles de seguridad.

A pesar de que Josep Borrell, alto representante para la Política Exterior, ha intentando frenar cualquier tipo de sanción o procedimiento contra el Gobierno del PSOE-Podemos, son los propios ciudadanos quienes solicitan a la Unión Europea que tome cartas en el asunto.

Este martes 10 de noviembre, tres ciudadanos llevaron el asunto a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, justificando que Borrell no ofreció una «respuesta completamente convincente». Algo que tampoco ocurre entre las instituciones públicas de España.

La decisión de ‘apretar las tuercas’ al Gobierno de Pedro Sánchez para llegar al fondo del ‘Delcygate’ contó con el apoyo de los eurodiputados del Partido Popular Francisco Millán Mon, Isabel Benjumea y Leopoldo López Gil, padre del opositor venezolano Leopoldo López.

Justamente el eurodiputado de origen venezolano tildó de “grave” que no se tomen las medidas para cumplir con las sanciones impuestas por la UE.

Sin embargo, agregó que resulta “aún más grave” que esa actuación no haya tenido respuesta por parte de Bruselas porque “se puede interpretar como luz verde de las instituciones europeas a la falta de voluntad jurídica de los estados miembros de aplicar la restricción de viajes” a las personas afectadas por las sanciones, como Delcy Rodríguez.

“La UE no debe relajar un ápice su posición contra los violadores de derechos humanos, y debemos recordar que Delcy Rodríguez es colaboradora del dictador Maduro, cuyo régimen es perpetrador de crímenes contra la Humanidad, como ha documentado Naciones Unidas, y que por eso se encuentra sancionada”, sentenció López Gil.

También apoyaron la petición el eurodiputado de VOX, Hermann Tertsch, así como el parlamentario de Ciudadanos, Jordi Cañas.

Sin embargo, desde la izquierda intentaron frenar la investigación del ‘Delcygate’.

La socialista Cristina Maestre pidió no «reproducir un debate que ya se llevó a cabo en el pleno en febrero», donde ya se explicó el alto representante para la Política Exterior, Josep Borrell, y no caer en una utilización «oportunista» de la Comisión de Peticiones «sobre asuntos en los que no hay competencia de la CE para atacar al Gobierno de España».

La Fiscalía presiona al Supremo

La Fiscalía General del Estado, en manos de Dolores Delgado, quiere evitar que desde el Tribunal Supremo se investigue a José Luis Ábalos por el ‘Delcygate’.

A través de un informe, el Ministerio Fiscal solicita que se desestimen los recursos contra el ministro de Transportes por su polémico encuentro en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Bajaras con la ‘número dos’ del chavismo Delcy Rodríguez, incumpliendo las sanciones de la UE contra la ‘bolivariana’.

Desde la Fiscalía recomiendan al Supremo ‘mandar al olvido’ los procesos iniciados por VOX y el Partido Laócrata contra Ábalos por un presunto delito de prevaricación, pero también recomienda al Tribunal la declaración de competencia de la Sala Segunda y la inadmisión de las querellas acumuladas.

Es decir, acabar con cualquier proceso que pueda resultar incómodo o peligroso para la permanencia en el cargo del ministro de Transportes.

Para justificar su decisión, la Fiscalía apunta a que «no existiendo indicios suficientes de que los hechos sean constitutivos de delito de prevaricación, así como su participación en los mismos, se inadmita a trámite la querella y se decrete el archivo de las actuaciones».

Es importante recordar que las querellas atribuyen a Ábalos haber prestado autorización para que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, «atravesara el espacio aéreo español y aterrizara en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Bajaras», pese a que «tenía prohibida su estancia y tránsito por el espacio europeo».