Exclusiva/ El ‘Delcygate’ es una mina: esta es la jugosa oferta que Delcy Rodríguez hizo al PSOE y Podemos en Barajas

Nuevas pistas desvelan el gran secreto oculto detrás del ‘Delcygate’. Fuentes cercanas al régimen de Nicolás Maduro han confirmado a Periodista Digital que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, viajó hasta el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez para ofrecer a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias un tentador negocio: una mina de oro en el territorio venezolano que podrán explotar para beneficio propio. Una propuesta que ya fue aceptada, años atrás, por José Luis Rodríguez Zapatero.

El expresidente de España está enriqueciéndose a partir de uno de los negocios, junto al narcotráfico, más polémicos del régimen chavista. Así lo desveló una de las personas más cercanas al líder del PSOE, la colombiana Piedad Córdoba durante una entrevista realizada por el analista Juan Manuel Ospina.

“Se lo dije a Rodríguez Zapatero, yo no entiendo esto [la construcción chavista de grandes estadios de béisbol para beneficio personal o del régimen] y me dijo: ‘a todos nosotros nos dieron una mina de oro. Nosotros explotamos y lo que no nos llega por lo nacional [de la mano de la dictadura], nos llega por acá… por ejemplo, acabamos de comprar implementos para minería en China y estamos explotando’”, delató la colombiana que se vio vinculada con los negocios ilegales de las FARC.

Incluso, Piedad Córdoba admitió que es un negocio rentable para el expresidente español: “nos va bien, porque todo el mundo quiere el oro de aquí”. Ante lo beneficioso de sacar el oro venezolano para beneficio propio, la colombiana admitió que también pidió a Delcy Rodríguez que le diese su propia mina de oro para poder “ayudar” a los colombianos. Sin embargo, no termina de explicar si su petición tuvo o no éxito.

El oro detrás del ‘Delcygate’

Aunque ha quedado en un segundo plano, Piedad Córdoba jugó un papel clave dentro del ‘Delcygate’. La colombiana fue la mediadora que ayudó a cerrar el encuentro entre Delcy Rodríguez y José Luis Ábalos en el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, así como lo adelantó Periodista Digital el pasado 28 de enero. Incluso, fue quien intervino ante el gobierno del PSOE y Podemos para que garantizasen su seguridad en la capital de España.

Las fuentes cercanas al régimen de Nicolás Maduro precisan ahora que la vicepresidenta acudió a Madrid, con la mediación de Piedad Córdoba, para ofrecerle a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias tener su propia mina de oro en territorio venezolano, lo que permitiría tener unos ‘ingresos B’ garantizados en el extranjero, a cambio del apoyo al régimen de Nicolás Maduro y desmarcarse del presidente encargado Juan Guaidó (algo que mostró sus primeros gestos con el platón en su gira internacional o al degradarlo a “líder de la oposición”).

“En las maletas de Delcy, que se quedaron en Madrid, había unos lingotes de oro que no son para venderlos o fundirlos. Son una demostración de la calidad del oro que existe en el país y que podrían explotar si aceptan llegar a un acuerdo con Nicolás Maduro”, indican a este diario.

Fuentes cercanas a la Embajada chavista en Madrid confirmaron, el pasado 14 de febrero, a Periodista Digital que en el interior del equipaje transportado por Delcy Rodríguez junto a la delegación chavista que aterrizó en Madrid “había principalmente dos cosas. La primera, grandes cantidades de dinero que tienen por finalidad ayudar al embajador Mario Isea a realizar los pagos a sus trabajadores y colaboradores españoles. Además de un cuota de lingotes de oro que son similares a los que se llevaron hasta Turquía para su venta ilegal”. No obstante, indica que “si bien todo apunta a que una parte del dinero tiene por finalidad partidos españoles de izquierda, aún no hay forma de demostrarlo”.

Unos datos que fueron confirmados por Manuel Christopher Figuera, quien fue hasta hace diez meses el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (Sebin). En una entrevista con esRadio ha reconocido que conoce bien a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez: «Sé de la influencia que ella y su hermano, el ministro de Propaganda, tienen sobre Nicolás Maduro». Por eso cree que el dictador venezolano la eligió a ella para venir a España en una misión que ha calificado como «más propia de James Bond».

Posteriormente, las fuentes de la Embajada conocieron que el dinero no era para pagar los impagos de los trabajadores sino que tenía una finalidad más política: “El dinero de las maletas del ‘Delcygate’ irán a parar a manos de los partidos y organizaciones de la izquierda española. Es un pago por su respaldo bajo la mesa a Nicolás Maduro, pero también para que terminen de girar en su política exterior y abandonen a Juan Guaidó”, afirman a este diario.

Las fuentes solventes destacan que “dentro de los partidos de izquierda aún hay quienes tienen dudas sobre si apoyar o no al chavismo. Tienen dudas y justamente ahí es donde se quiere depositar el dinero. Para empujar la balanza para un lado. Para comprar algunas consciencias”. En la misma línea, indican a este diario que “no es secreto para nadie que por la plata [dinero] baila el mono. Ya desde el PSOE y Podemos han dejado claro que no irán contra los intereses económicos que tienen en Venezuela. Y este dinero es una forma de demostrar que apoyar a Nicolás Maduro puede ser rentable para sus bolsillos”.

Ahora, se conoce que los lingotes de oro también tienen su papel dentro de la política de España: ser una cata para lograr enamorar a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias del oro y que cuenten con su propia mina de oro en Venezuela.

Conversaciones secretas

A través del Portal de Transparencia del Gobierno de España se realizó una petición para conocer qué se habló durante el ‘Delcygate’, pero la resolución, firmada por el subsecretario de Transportes, Jesús María Gómez, alega que el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información «suponga un perjuicio para las relaciones exteriores». Así, considera que «debe mantenerse la adecuada reserva en cuanto a la divulgación de los temas tratados» -el ministro afirmó que no se había tratado ninguno- «por poder este hecho perjudicar gravemente la posición de España en el panorama internacional». En este sentido, se puede descartar que fuese un simple saludo o que se tocó la opción de organizar unas elecciones transparentes.

El oro de sangre

Human Rights Watch denunció la violencia y el control que ejercen los grupos delictivos en el sur de Venezuela para la extracción ilegal de minerales. Bajo las ‘licencias’ que da el régimen chavista a sus socios estratégicos, la zona se ha convertido en una peligrosa área donde las amputaciones, desapariciones, contrabando y presencia de la guerrilla son cotidianas.

Desde la creación en 2016 del Arco Minero del Orinoco, un territorio para la explotación de minerales que ocupa 12% del país, el gobierno de Maduro ha entregado concesiones a algunas empresas para operar en la zona, pero hay opacidad total sobre la cantidad de oro que se ha extraído y sumado a las arcas del Banco Central de Venezuela. Las denuncias de contrabando de oro, que indican que minería ilegal supera a la autorizada son reiteradas en este informe y también ha sido corroborada en imágenes de satélite que muestran el avance de la deforestación del Amazonas venezolano.

Durante su reciente gira por Europa, el presidente encargado Juan Guaidó insistió en pedir acciones para evitar el tráfico de oro venezolano a ese continente, extraído en condiciones que constituyen graves violaciones de los derechos humanos, como se ha hecho con los llamados “diamantes de sangre” africanos. Solo Estados Unidos ha impuesto sanciones a Venezuela sobre la comercialización del mineral y además vetó a la empresa estatal Minerven. Washington tomó esa medida hace menos de un año, en marzo de 2019, justo después de que Uganda denunciara que 7,4 toneladas de oro venezolano habían ingresado a ese país sin pasar controles aduaneros y que Reino Unido le negara a Maduro el retiro 1.200 millones de dólares (unos 1.050 millones de euros) en oro del Banco de Inglaterra.

Fuga del oro, pese a las sanciones

El tráfico del oro venezolano está dejando insólitas situaciones como la intercepción de aviones y barcos llenos de lingotes listos para comercializar. No en vano es una de las fórmulas del régimen chavista para financiarse durante el aumento de las sanciones de la comunidad internacional.

Ya en mayo de 2019 se pudo conocer que el régimen de Nicolás Maduro logró vender vendió alrededor de 570 millones de dólares en oro de las reservas del Banco Central en un par de semanas, evitando las sanciones del Tesoro de EEUU diseñadas para congelar los activos a la administración chavista, según personas con conocimiento del tema.

Caracas vendió cerca de 9,7 toneladas de oro el 10 de mayo y 4 toneladas adicionales tres días después. Las operaciones ayudaron a que las reservas totales del banco cayeran a un mínimo de 29 años de 7.900 millones de dólares, según datos proporcionados por la autoridad monetaria. Los ingresos se utilizarán en parte para financiar las importaciones a través de la oficina de comercio exterior del país, según una de las personas detrás de la información.