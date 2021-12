Sánchez ‘el pandémico’ deja caducar casi un millón de vacunas sin haberlas donado

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue demostrando su incapacidad para gestionar la pandemia del COVID-19.

El Ministerio de Sanidad va a tener que tirar a la basura cientos de miles de dosis que se han caducado en su almacén temporal antes de poder ser reenviadas a los países del tercer mundo. Una decisión que responde a la falta de previsión y que ahonda en el problema de la escasa “equidad y solidaridad” de los países desarrollados con los pobres.

En concreto, se trata de 343.000 vacunas de Astrazeneca y una cifra mayor, de en torno a medio millón, de vacunas de Janssen, según publica ‘El Debate’.

Los datos de Janssen no serán definitivos hasta que a finales de diciembre caduquen todos los lotes que, actualmente, hay en el almacén, provenientes de devoluciones de las comunidades autónomas.

“Se procederá a su destrucción por el distribuidor. Estas vacunas son parte del stock remanente y de devoluciones de las comunidades que finalmente no han podido ser donadas a terceros países”, explican desde Sanidad al citado medio.

No obstante, no aclaran el dinero echado a perder con tantas vacunas desperdiciadas. Ni tampoco por qué no han podido ser donadas a tiempo.

Desde septiembre, el Ministerio de Sanidad dispone de un stock mayor del habitual en su almacén porque las comunidades han ido devolviendo dosis conforme han ido cumpliendo objetivos de vacunación en toda la población mayor de 12 años. De hecho, a principios de ese mes ya tenían la pauta completa 33,37 millones de españoles, el 77 %. Actualmente son 37,62 millones.

A finales de octubre en ese almacén temporal ya había 256.700 dosis de AstraZeneca y 488.390 de Janssen, con una caducidad inferior a un mes, y subiendo. La clave está en que ninguna de estas dos vacunas está siendo utilizada en la fase de refuerzo, de ahí que se echen a perder si no se donan a tiempo. Cosa que tampoco está haciendo el Ministerio.