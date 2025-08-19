Cristina Martín Jiménez caza a ‘Chiqui’ Montero de vacaciones en plena ola de incendios y le da un buen rapapolvo

España vive la peor temporada de incendios en treinta años, con casi 350.000 hectáreas arrasadas por el fuego.

Mientras la península arde como la Roma de Nerón, el Gobierno sigue a la bartola disfrutando de unas vacaciones a cuerpo de rey.

Un ejemplo de ello es María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno de España, quien fue sorprendida en una terraza por la periodista Cristina Martín Jiménez mientras se encontraba desayunando de vacaciones.

El momento, fue compartido por la comunicadora en sus redes sociales.

Esta mañana me he encontrado a la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, y al acercarme a preguntarle ha ocurrido esto… pic.twitter.com/3iwzVUNwaW — Doctora Cristina Martín Jiménez (@crismartinj) August 18, 2025

Martín Jiménez preguntó a la ministra por los incendios en nuestro país, así cómo la gestión del dinero público. Cuando la ministra escuchó que las preguntas no eran nada cómodas para ella, se revolvió negando responder a la periodista.

“¿Me vas a dar lo mismo que a los catalanes?”, espetó la comunicadora, la acompañante de Montero acusó de intromisión a Martín Jiménez quién defendía estar en un espacio público y recordó el artículo 20 de la Constitución que garantiza la libertad de expresión y el derecho a la información.

“No le tengo que contestar a una pregunta porque usted no se ha acreditado”, se escudó la ministra.

Por su parte, Martín Jiménez calificó cómo una “intromisión a nuestro dinero y nuestros impuestos”, la respuesta de la vicepresidenta fue victimizarse asegurando que la periodista estaba acosándola.

“La señora está tranquilamente desayunando, usted no está respetando, ¿nos va a dar lo mismo que a los catalanes?, yo pago impuestos y no respeta nuestro dinero, no creo que gane las elecciones aquí en Andalucía porque ya sabemos quiénes son ustedes”, zanjó la comunicadora.