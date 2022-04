La imputación a la niñera de Irene Montero desquicia a Podemos: Cargan contra el juez, laSexta y RTVE

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, citó como imputada a la que fue asesora en el equipo de prensa de Podemos, Gara Santana, y que según otra antigua trabajadora del partido habría desempeñado tareas de cuidado de los hijos de Irene Montero pese a no formar parte de sus funciones, así lo aseguró este lunes 11 de abril el diario ABC.

Escalonilla cita a Santana para oírla en declaración el próximo 10 de mayo en el contexto de una pieza separada del caso Neurona que investiga si se produjo una administración desleal de fondos de Podemos por parte de Montero y quien era su secretario general y pareja de esta, Pablo Iglesias.

Una decisión judicial que no gustó nada a figuras del partido de extrema izquierda como Pablo Echenique, quien no dudó en cargar directamente contra el juez Juan José Escalonilla y contra los medios de comunicación de izquierdas que se saltaron la censura de Podemos para informar del caso.

“Imagínate que eres periodista, que trabajas unos años para un partido político y te vuelves a tu profesión. Entonces, un juez sin ética ni decencia te acusa falsamente de un delito. Muchos medios replican la acusación y TVE te señala emitiendo imágenes tuyas, nombre y apellidos”, indicó el portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados.

A pesar de que Echenique se quejaba del señalamiento (que el mismo ha realizado con periodistas de OkDiario), fue Juan Carlos Monedero quien a través de sus redes sociales también ponía nombre y apellido a la imputada.

“Algún día se explicará en los colegios de España que hubo un tiempo oscuro en donde por ser de Podemos te pasaban cosas increíbles. Como que por coger en brazos a la hija de una amiga te llevaban a juicio. Otros robaban y robaban pero esos eran del régimen. Contigo Gara Santana”.

Una situación idéntica a la de la violenta Isa Serra. La condenada por agredir a la policía puso la mira en laSexta, a quienes les acusó de difundir una mentira (a pesar de que la imputación es bastante real):

“Continúa la persecución judicial contra Podemos. Otra vez quedará en nada, pero mucha gente nunca lo sabrá. Mientras tanto, más horas de tertulias y portadas. Mientras los jueces sigan consiguiendo titulares como este de La Sexta, dando por cierta una mentira, seguirán así”.

Sin embargo, el pánico de Podemos no está en la difusión informativa en los medios de izquierda, sino en un caso que no deja de ahogar a Irene Montero y Pablo Iglesias.

La lupa sobre Gara

Elena González, ex escolta de la ministra de Igualdad que era utilizada como recadera y chófer de la familia, reveló ante el juez un nuevo dato que acorrala a la pareja de Pablo Iglesias, según publica en exclusiva Teresa Gómez.

En plena investigación a Podemos por financiación ilegal, González soltó que Montero también uso a una asesora a sueldo de Podemos como niñera.

Un ‘bombazo’ que fue más grande al conocer que se trata de Gara Santana, novia de Rafael Mayoral, que actualmente es jefa de prensa del partido y redactora del diario de Dina Bousselham, el panfleto que Pablo Iglesias utiliza para atacar a los jueces que investigan su corrupción y a los periodistas críticos con el Gobierno.

La ex escolta y recadera ha manifestado que la pareja de Mayoral desatendía sus funciones como jefa de prensa de los morados porque «estaba dedicada al trabajo personal de Irene Montero».

Según ha podido saber en exclusiva este periódico, González ha añadido que «empleados de Podemos se quejaron porque Gala Santana no hacía su trabajo y éste recaía en el resto de trabajadores». Por tanto, Montero utilizó no sólo a la ex diputada podemita Teresa Arévalo, en el gabinete de la ministra, como cuidadora de sus hijos, sino también a la novia de Mayoral, a sueldo del partido.

Es importante recordar que Rafa Mayoral mantuvo una breve relación con Irene Montero antes de que ésta se convirtiera en la pareja oficial de Pablo Iglesias y, más tarde, ministra de Igualdad. La actual pareja de Mayoral es la canaria Gara Santana que desde entonces, como es habitual en Podemos, no ha dejado de ascender en la estructura del partido.