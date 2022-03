A Irene Montero se le atraganta el chupete: Revelan que también usó como niñera a la jefa de prensa de Podemos

A Irene Montero se le atragantó el chupete en los juzgados.

Elena González, ex escolta de la ministra de Igualdad que era utilizada como recadera y chófer de la familia, reveló ante el juez un nuevo dato que acorrala a la pareja de Pablo Iglesias.

En plena investigación a Podemos por financiación ilegal, González soltó que Montero también uso a una asesora a sueldo de Podemos como niñera.

Un ‘bombazo’ que fue más grande al conocer que se trata de Gara Santana, novia de Rafael Mayoral, que actualmente es jefa de prensa del partido y redactora del diario de Dina Bousselham, el panfleto que Pablo Iglesias utiliza para atacar a los jueces que investigan su corrupción y a los periodistas críticos con el Gobierno.

La ex escolta y recadera ha manifestado que la pareja de Mayoral desatendía sus funciones como jefa de prensa de los morados porque «estaba dedicada al trabajo personal de Irene Montero».

Según ha podido saber en exclusiva este periódico, González ha añadido que «empleados de Podemos se quejaron porque Gala Santana no hacía su trabajo y éste recaía en el resto de trabajadores». Por tanto, Montero utilizó no sólo a la ex diputada podemita Teresa Arévalo, en el gabinete de la ministra, como cuidadora de sus hijos, sino también a la novia de Mayoral, a sueldo del partido.

Es importante recordar que Rafa Mayoral mantuvo una breve relación con Irene Montero antes de que ésta se convirtiera en la pareja oficial de Pablo Iglesias y, más tarde, ministra de Igualdad. La actual pareja de Mayoral es la canaria Gara Santana que desde entonces, como es habitual en Podemos, no ha dejado de ascender en la estructura del partido.

VOX presiona

La acusación popular que ejerce VOX en este asunto, como la que desempeña la asociación Juristas Europeos Prolege, van a solicitar al juez que interrogue a Gara Santana al respecto, porque en su opinión, «resulta poco creíble» que la defensa de Podemos en este sentido sea que Arévalo tenía relación con la niña por una cuestión meramente afectiva una vez otra trabajadora ha apuntado que el suyo no era un caso único. Cuestionan si se pagaron tareas de cuidado con dinero del grupo parlamentario o del partido dando «órdenes» a empleados para funciones «no laborales».

En este sentido, la exescolta no ha aportado muchos detalles sobre su propia situación porque estaba llamada como testigo para hablar específicamente sobre el caso de Arévalo. Sí ha dejado, no obstante, alguna afirmación, como que «de forma excepcional también le mandaban a hacer gestiones del padre de Irene Montero» o encomiendas como «recoger a otros miembros del equipo», entre los que estaría la mencionada Gara Santana, que «excedían las funciones propias de seguridad», tal y como ha explicado Castro.