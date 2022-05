VOX y Cs quieren llevar ante al juez a Gabriel Rufián y Dina Bousselham por ‘filtrar’ secretos de Estado

Gabriel Rufián y Dina Bousselham podrán acabar sentados delante de un juez por haber, presuntamente, filtrado secretos de Estado.

El portavoz de ERC no perdió el tiempo para contar lo que se habló en la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso de los Diputados y, casi inmediatamente, detalló datos en la televisión catalana TV3.

El diputado catalán habría adelantado un resumen de las explicaciones que minutos antes les había ofrecido la directora del CNI, Paz Esteban.

Ante la polémica que generaron sus declaraciones, Rufián intentó negar a través de un tuit que filtrase información secreta a los medios de comunicación:

“Sobre la Comisión de Secretos Oficiales: 1) No hay secretos. Ni oficiales ni extraoficiales 2) No se ha dicho nada que el CNI no haya flitrado ya 3) Solo hay 2 vías. O ha sido otro país o ha sido otro organismo estatal Y la 3 es una interpretación. Repito, una INTERPRETACIÓN”.