Edicto Notarial: Acta De Notoriedad De Declaración De Herederos Abintestado

JOSÉ MARÍA MORENO GONZÁLEZ, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO DE MADRID, CON RESIDENCIA EN ALCALÁ DE HENARES.



HAGO CONSTAR:

Que en esta Notaría de mi cargo, en Alcalá de Henares, calle Nebrija, número 1, a instancia de DOÑA JUANA LUISA DE LA RIVA ANDRÉS, mayor de edad, vecina de Cabanillas del Campo (Guadalajara), calle Pósito, número 1, se siguen actuaciones para determinar, mediante la correspondiente ACTA DE NOTORIEDAD DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS ABINTESTADO, los herederos de Don Dionisio Andrés González, hijo de Don Valentín y de Doña Constanza, nacido en Valdeavero, provincia de Madrid, el día siete de mayo del año mil novecientos veintiséis, vecino que fue de dicha población, y que falleció en Villanueva de la Torre, provincia de Guadalajara, donde accidentalmente se encontraba, en estado de soltero, el día veintitrés de febrero de dos mil uno, careciendo de sucesión, tanto no matrimonial, como adoptiva, habiéndole premuerto sus padres, Don Valentín y de Doña Constanza, y su hermana Doña María, también conocida como Doña Adoración, Andrés González, pretendiendo la requirente que sean declarados herederos abintestato del causante sus hermanos DON PEDRO y DOÑA TERESA ANDRÉS GONZÁLEZ y sus sobrinas DOÑA JUANA LUISA y DOÑA MARÍA TERESA DE LA RIVA ANDRÉS, hijas de su hermana Doña María, también conocida como Doña Adoración Andrés González, fallecida el día veinticinco de agosto de mil novecientos noventa.



Durante el plazo de quince días, desde la publicación de esta publicación, podrán los interesados comparecer en mi Notaría, sita en Alcalá de Henares, calle Nebrija, número 1, en horas de despacho, en días y horas lectivas, para exponer y justificar sus derechos.



El Notario.